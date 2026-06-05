Polaris Lighting, една от водещите компании за осветление у нас, откри нов шоурум в София

Polaris Lighting вече работи с нов шоурум и складова база в София. Новият обект се намира на бул. „Цветан Лазаров“ 71, ет. 2, сграда СИМА, и е насочен към клиенти, архитекти, интериорни дизайнери, инвеститори, строители и проектанти, които търсят реални решения за осветление.

Компанията е част от „Поларис Продукт“ ООД и има над 30 години присъствие на българския пазар. Polaris Lighting развива дейност в областта на интериорното, екстериорното, индустриалното, техническото и декоративното осветление, като предлага проектиране, доставка, производство и инсталация на осветителни решения за различни типове обекти.

С откриването на новата локация в София компанията разширява търговската си мрежа и създава още една възможност за директна среща между клиентите и реалното приложение на светлината.

Нов адрес за клиенти и професионалисти

Новият шоурум не е замислен само като търговска зала, а като място за избор, сравнение и консултация. Посетителите могат да видят различни видове осветление на живо, да сравнят светлинен ефект, цветна температура, ъгъл на светене, начин на монтаж и приложение според конкретното пространство.

Това е важно както за хора, които обзавеждат дом, така и за професионалисти, работещи по офиси, хотели, ресторанти, магазини, обществени сгради, фасади, паркови пространства, складови и индустриални обекти.

В шоурума са представени решения от различни направления – магнитни системи и модули, линейни LED системи, трифазни шини и прожектори, LED луни за вграден и открит монтаж, LED панели, плафониери, декоративни осветителни тела, аплици, LED огледала, LED ленти и аксесоари.

На място могат да се видят още акустични лампи и пана, фасадно и екстериорно осветление, улични и паркови осветителни тела, индустриални лампи, соларни решения, сензори за движение и присъствие, аварийно и евакуационно осветление.

Техническа подкрепа при избора на осветление

При по-сложни обекти изборът на осветление не се свежда само до дизайн. Значение имат височината на монтаж, функцията на помещението, необходимата осветеност, степента на заслепяване, енергийната ефективност и връзката с цялостната архитектурна или интериорна концепция.

Затова Polaris Lighting поставя акцент и върху техническата част на процеса. Компанията предлага консултации, проектна подкрепа и решения, съобразени с конкретните изисквания на обекта. За архитекти, проектанти и интериорни дизайнери това е съществено предимство, тъй като осветлението често трябва да бъде заложено още на етап чертежи, визуализации и спецификации.

Част от системите и решенията са придружени от LDT/IES файлове, BIM модели и 3D файлове, което улеснява интегрирането им в професионални проекти. Компанията изготвя и компютърни фотометрични проекти, чрез които могат да бъдат планирани технически обосновани решения за конкретни пространства.

Този подход намалява риска от неправилно подбрано осветление – например недостатъчна осветеност, неподходяща цветна температура, прекалено силно заслепяване или избор на система, която не отговаря на реалните условия в помещението.

Портфилио от проекти с офиси, хотели, обществени и индустриални обекти

През годините Polaris Lighting участва в редица проекти в различни сектори. В портфолиото на компанията присъстват офисни сгради, хотели, ресторанти, спортни и обществени обекти, търговски площи, индустриални зони и логистични пространства.

Сред реализираните проекти са KBC Global Services, Schwarz IT Bulgaria, Entain, Melexis Bulgaria, Campus 90, Park Lane Office Center, Ensana Aquahouse Hotel & Spa, Националният дворец на културата, Lufthansa Technik Sofia, Летище Варна, логистичен хъб SEG Кривина, Дворецът на културата и спорта във Варна, хотел „Рила“, хотел „Мимоза“, Исторически парк, Ozone Skybar & Lounge, Fitness Flex Русе, SFA Retail Varna, The Martini Food & Cocktails и други.

Разнообразието от обекти показва широкия обхват на компанията – от декоративно осветление за интериори до технически и индустриални решения за пространства с по-високи изисквания към ефективност, безопасност и устойчивост.

Polaris Lighting работи и с международни брандове в осветлението, сред които Delta Light, Redo, Nowodvorski, Maytoni, Nova Luce, LedsC4, Arelux, One Light и Ideal Lux. Това позволява да се предложат решения в различни ценови класове, стилове и технически параметри.

Новият шоурум в София допълва онлайн каналите на компанията. Чрез Polarislighting.bg професионалната аудитория може да разглежда системи, каталози, проекти и техническа информация, а чрез DesignZone.bg клиентите могат да поръчват осветителни тела онлайн.

С новата си локация в столицата Polaris Lighting засилва присъствието си на пазара и създава по-достъпна точка за клиенти и професионалисти, които искат да изберат осветление не само по външен вид, а според реалното му приложение.

Шоурумът се намира в София, бул. „Цветан Лазаров“ 71, ет. 2, сграда СИМА. Работното време е от понеделник до петък, 09:30–18:00 ч.