Международните резерви на Украйна намаляха с 5,2% за месец

„Международните резерви към 1 юни, според предварителни данни, възлизат на 45,7 млрд. USD. През май те са намалели с 5,2%“, се казва в изявление на регулатора в Telegram канала му. Националната банка твърди, че този обем е достатъчен за поддържане на стабилността на валутния пазар.

През април международните резерви на Украйна намаляха още по-значително – със 7,3%, до 48,2 млрд. USD.

Националната банка на Украйна обикновено отчита увеличение на международните резерви, дори рекордно натрупване, след получаване на големи траншове от западни партньори. Преди това украинският регулатор прогнозира общо „над 53 млрд. USD международна помощ“ през 2026 г., което според анализаторите му би трябвало да позволи поддържането на високи нива на международни резерви. Междувременно бюджетът на страната от няколко години е с рекорден дефицит, а МВФ прогнозира, че публичният ѝ дълг ще достигне 122,6% от БВП тази година.