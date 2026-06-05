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Международните резерви на Украйна намаляха с 5,2% за месец
  Тема: Украйна

Международните резерви на Украйна намаляха с 5,2% за месец

5 Юни, 2026 13:53 654 7

  • украйна-
  • международни резерви-
  • спад

В абсолютна стойност това е 45,7 милиарда долара

Международните резерви на Украйна намаляха с 5,2% за месец - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Международните резерви към 1 юни, според предварителни данни, възлизат на 45,7 млрд. USD. През май те са намалели с 5,2%“, се казва в изявление на регулатора в Telegram канала му. Националната банка твърди, че този обем е достатъчен за поддържане на стабилността на валутния пазар.

През април международните резерви на Украйна намаляха още по-значително – със 7,3%, до 48,2 млрд. USD.

Националната банка на Украйна обикновено отчита увеличение на международните резерви, дори рекордно натрупване, след получаване на големи траншове от западни партньори. Преди това украинският регулатор прогнозира общо „над 53 млрд. USD международна помощ“ през 2026 г., което според анализаторите му би трябвало да позволи поддържането на високи нива на международни резерви. Междувременно бюджетът на страната от няколко години е с рекорден дефицит, а МВФ прогнозира, че публичният ѝ дълг ще достигне 122,6% от БВП тази година.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ганчо обеднява по-бързо и от укропам, нищо че ония са във война.

    13:57 05.06.2026

  • 2 И още ще намалеят

    6 0 Отговор
    На края украинците ще са на далавера украйна да я няма, че да не плащат дългове

    Коментиран от #3

    13:57 05.06.2026

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "И още ще намалеят":

    Няма безплатен обяд. Гарантите погасяват главницата и всички лихви.

    13:59 05.06.2026

  • 4 Е що намаляват бе

    5 0 Отговор
    Златните тоалетни не държат ли цена

    14:01 05.06.2026

  • 5 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Европейските политици грабят народите си и дават заграбеното на Клоуна Зелен, който после връща половината в сметки по острови и офшорки. Бедните и нормалните ДД.

    14:01 05.06.2026

  • 6 DW смърди

    3 0 Отговор
    Какви резерви може да има Украйна, при условие, че е затънала в дългове, а и на всеки няколко месеца се налага ЕС и всякакви други спонсори да им събират и дават още пари?
    Резерви друг път!
    Украйна умира в мига, в който спрат финансовите вливания отвън...

    Коментиран от #7

    14:10 05.06.2026

  • 7 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "DW смърди":

    Ами то от статията се разбира.Все едно идвам при теб ,вземам ти 1000 евро,пиша си ги за резерви на мен,пък някой ден няма да ти върна.

    14:35 05.06.2026