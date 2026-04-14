ЕК продължава с блокирането на 70 милиарда евро финансиране за Унгария

ЕК продължава с блокирането на 70 милиарда евро финансиране за Унгария

14 Април, 2026 14:37 859 9

Част от сумата е блокирана по линия на политиката на сближаване

ЕК продължава с блокирането на 70 милиарда евро финансиране за Унгария - 1
Милена Богданова

Европейската комисия в момента блокира 70 млррд. EUR европейско финансиране за Унгария. Това беше обявено от говорителя на Европейската комисия Балаш Уйвари на брифинг в Брюксел.

„В момента имаме блокирани около 70 млрд. EUR финансиране за Унгария“, отбеляза той. Уйвари обясни, че част от тези пари са блокирани по линия на политиката на сближаване (фондът на ЕС за развитие на необлагодетелстваните региони) и част от фонда за възстановяване след COVID-19.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Исторически факти

    1 0 Отговор
    - Как изглежда поза "Пингвин"?
    - Той е със свалени панталони до глезените и се опитва да я хване!

    14:48 14.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всички тук присъстващи,

    3 3 Отговор
    чухте ли за 70-те милиарда, които Унгария рано или късно ще получи от ЕС?
    Ха сега си помислете къде са те, къде сме ние с гайдите.

    15:08 14.04.2026

  • 4 Магнито Шорошкиот злодей

    7 0 Отговор
    Ке , ке , ке...всичко ще се блокира докато не бъдат дресирани и огладнеят както пише по книгите. После кой ще се върне на бял кон?

    15:10 14.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Ето ви нагледно защо Орбан изгуби и защо унгарците са "бедни"

    А вие сте щели да получите 1 милиард... евентуално... ако много много слушкате кака си урсула и местните и наместници ППедофилите и ДБилите

    15:10 14.04.2026

  • 6 д-р Бръкнигъзов

    3 0 Отговор
    за 35 млрд. се говореше вчера

    15:15 14.04.2026

  • 7 !!!?

    3 0 Отговор
    Не са 70 млрд., а 17....преводачът грешно е разбрал !

    15:26 14.04.2026

  • 8 нннн

    3 0 Отговор
    ,,блокирани около 70 млрд. EUR финансиране за Унгария"(?) Това е демократично из...нe с koл.
    Затова, значи, Орбан загуби...

    15:36 14.04.2026

  • 9 Накратко

    3 1 Отговор
    Маджарите пак издухаха пипера с тоя шopошoидния Мадяр - парите отиват за покрайнината.

    15:45 14.04.2026