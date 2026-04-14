ЕК продължава с блокирането на 70 милиарда евро финансиране за Унгария

Европейската комисия в момента блокира 70 млррд. EUR европейско финансиране за Унгария. Това беше обявено от говорителя на Европейската комисия Балаш Уйвари на брифинг в Брюксел.

„В момента имаме блокирани около 70 млрд. EUR финансиране за Унгария“, отбеляза той. Уйвари обясни, че част от тези пари са блокирани по линия на политиката на сближаване (фондът на ЕС за развитие на необлагодетелстваните региони) и част от фонда за възстановяване след COVID-19.