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Казахстан ще произвежда камиони Volvo

Казахстан ще произвежда камиони Volvo

13 Юни, 2026 11:09 507 6

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  • volvo truck-
  • казахстан-
  • швейцария-
  • производство

На първия етап от проекта се планира производството на влекачи Volvo FH13 за дълги разстояния

Казахстан ще произвежда камиони Volvo - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанската компания Astana Motors и шведският концерн Volvo Group подписаха меморандум за сътрудничество, който предвижда подготовка за производството на камиони Volvo в републиката. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан.

Документът беше подписан на 12 юни на среща на казахстанско-шведската двустранна комисия за търговско-икономическо и инвестиционно сътрудничество, която се проведе в Астана. "На първия етап от проекта се планира производството на влекачи Volvo FH13 за дълги разстояния, предназначени за превоз на дълги разстояния. Обмисля се и производството на автомобили Volvo FMX13, широко използвани в промишлеността и строителството", следва съобщението.

По време на срещата страните обсъдиха и сътрудничеството в областта на инвестициите, индустриалното сътрудничество, машиностроенето, минно-металургичния комплекс и критичните полезни изкопаеми. Подчертава се, че е обърнато специално внимание на въпроса за локализацията на производството с акцент върху производството на продукти с висока добавена стойност.

През 2025 г. Volvo Trucks откри първата си сервизна станция в Казахстан и нов офис за региона на Централна Азия и Кавказ. „Стартирането на съвместна производствена площадка ще засили потенциала на местната автомобилна индустрия и ще изведе индустриалното сътрудничество между Казахстан и Швеция на ново ниво“, подчертава пресслужбата.


Казахстан
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    11:42 13.06.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    БРАВО НА КАЗАХСТАН.А У НАС, НИКОЙ НЕ НИ ЩЕ, ЗАЩОТО КРАДЕНЕТО Е КАТЕГОРИЯТА, КОЯТО Е ЗНАЯТ В ЕВРОПА. 😠👨‍🎓👍🤦‍♂️🤷‍♀️

    11:49 13.06.2026

  • 6 А Ганьо

    0 0 Отговор
    бомби....

    11:56 13.06.2026