Казахстан ще произвежда камиони Volvo

Казахстанската компания Astana Motors и шведският концерн Volvo Group подписаха меморандум за сътрудничество, който предвижда подготовка за производството на камиони Volvo в републиката. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на промишлеността и строителството на Казахстан.

Документът беше подписан на 12 юни на среща на казахстанско-шведската двустранна комисия за търговско-икономическо и инвестиционно сътрудничество, която се проведе в Астана. "На първия етап от проекта се планира производството на влекачи Volvo FH13 за дълги разстояния, предназначени за превоз на дълги разстояния. Обмисля се и производството на автомобили Volvo FMX13, широко използвани в промишлеността и строителството", следва съобщението.

По време на срещата страните обсъдиха и сътрудничеството в областта на инвестициите, индустриалното сътрудничество, машиностроенето, минно-металургичния комплекс и критичните полезни изкопаеми. Подчертава се, че е обърнато специално внимание на въпроса за локализацията на производството с акцент върху производството на продукти с висока добавена стойност.

През 2025 г. Volvo Trucks откри първата си сервизна станция в Казахстан и нов офис за региона на Централна Азия и Кавказ. „Стартирането на съвместна производствена площадка ще засили потенциала на местната автомобилна индустрия и ще изведе индустриалното сътрудничество между Казахстан и Швеция на ново ниво“, подчертава пресслужбата.