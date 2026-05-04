Все повече хора с деменция управляват милиарди долари

4 Май, 2026 11:33 851 5

В Япония те ръководят 1.2 трилиона долара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преразпределението на богатството тече с бързи темпове - едни обедняват много бързо, а в същото време други забогатяват. Немалка част от този поток на пари отива към по-възрастното население. А то определено не е застраховано от болестите, които съпътстват старостта.

Така например, към 2020 г. възрастните хора с напреднала деменция в Япония притежават богатство от 187 трилиона йени (почти 1,2 трлн. USD). Според експерти, тази сума ще достигне 242 трилиона йени (над 1,5 трлн. USD) до 2030 г., според водещия икономически вестник в страната, Nikkei, позовавайки се на банкови експерти.

Шестдесет и пет процента от тези активи са депозити във финансови институции и други парични активи, а останалата част е стойността на недвижими имоти.

Ако дадено лице демонстрира признаци на недееспособност, докато извършва банкова транзакция, сметката му може да бъде замразена. В този случай ще се изисква назначаване на официален настойник; подобни процедури в семейния съд в Япония отнемат няколко месеца.

Според официални данни броят на хората, страдащи от деменция в страната, ще се увеличи с 11% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2025 г., надхвърляйки 5 милиона. В момента обаче в Япония има само приблизително 260 000 официални настойници на такива хора. В японския парламент е внесен законопроект, който ще опрости процедурите за назначаване на настойници и ще определи техните права и отговорности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 едни обедняват много бързо

    1 1 Отговор
    за кои казваш миленке
    за стадото на тиквата ли

    щото не сме чули милиардери да обедняват

    11:42 04.05.2026

  • 2 Да, да, ама не

    1 1 Отговор
    На Уолстрийт отдавна има ботове с ИИ. Всеки ден са на печалба.

    11:42 04.05.2026

  • 3 сметката му може да бъде замразена

    2 1 Отговор
    демек да папат банките още от забраванковците

    11:44 04.05.2026

  • 4 Заболяване

    1 1 Отговор
    В Америка дори един е президент и бомбандира да удоволствие.

    Коментиран от #5

    11:53 04.05.2026

  • 5 Пешко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заболяване":

    Даже се мисли за Господ!

    12:09 04.05.2026