Все повече хора с деменция управляват милиарди долари

Преразпределението на богатството тече с бързи темпове - едни обедняват много бързо, а в същото време други забогатяват. Немалка част от този поток на пари отива към по-възрастното население. А то определено не е застраховано от болестите, които съпътстват старостта.

Така например, към 2020 г. възрастните хора с напреднала деменция в Япония притежават богатство от 187 трилиона йени (почти 1,2 трлн. USD). Според експерти, тази сума ще достигне 242 трилиона йени (над 1,5 трлн. USD) до 2030 г., според водещия икономически вестник в страната, Nikkei, позовавайки се на банкови експерти.

Шестдесет и пет процента от тези активи са депозити във финансови институции и други парични активи, а останалата част е стойността на недвижими имоти.

Ако дадено лице демонстрира признаци на недееспособност, докато извършва банкова транзакция, сметката му може да бъде замразена. В този случай ще се изисква назначаване на официален настойник; подобни процедури в семейния съд в Япония отнемат няколко месеца.

Според официални данни броят на хората, страдащи от деменция в страната, ще се увеличи с 11% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2025 г., надхвърляйки 5 милиона. В момента обаче в Япония има само приблизително 260 000 официални настойници на такива хора. В японския парламент е внесен законопроект, който ще опрости процедурите за назначаване на настойници и ще определи техните права и отговорности.