Турция влага 10 милиарда долара частни инвестиции за AI проекти

Най-малко 10 млрд. USD частни средства ще бъдат отделени в Турция за реализацията на проекти за внедряване на изкуствен интелект (AI), съобщи президентът на републиката Реджеп Тайип Ердоган.

„Турция полага интензивни усилия да прехвърли своя опит и способности в отбранителната индустрия в други области, особено в областта на AI.“ Ще мобилизираме най-малко 10 млрд. USD частни инвестиции за развитие на инфраструктурата на центъра за данни, облачни технологии и AI. Ще заделим поне 2% от средствата от нашите държавни инвестиционни програми за реализиране на проекти в областта на ИИ. До 2030 г. ще увеличим инсталирания капацитет на центровете за данни в нашата страна до поне 1 GW“, каза Ердоган в Истанбул на церемония за обявяване на плана за действие за ИИ.

По думите му Турция планира да обучи 10 000 експерти в областта на ИИ и около 100 000 специалисти по приложението му.

„Ние ще играем активна роля в разработването на ориентирани към човека стандарти за ИИ в ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие), G20, ООН и други международни платформи“, отбеляза турският лидер. „Надявам се, че заедно ще направим Турция една от водещите страни в ерата на изкуствения интелект“, подчерта Ердоган.

Турция активно прилага AI в публичната администрация, отбраната и бизнеса; републиката се счита за един от световните лидери в използването на разговорни невронни мрежи.