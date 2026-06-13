Rheinmetall допуска изключване на Франция от френско-германския танков проект

Франция може да се оттегли от проекта за разработване на френско-германския танк на бъдещето Main Ground Combat System (MGCS), след провала на друг съвместен проект между двете страни за разработване на Future Combat Air System (FCAS), европейски изтребител от следващо поколение. Това прогнозира Армин Папергер, ръководителят на германската отбранителна компания Rheinmetall.

„Заплахата винаги е налице, но все още нищо не е решено“, каза Папергер пред вестник Welt am Sonntag. Той отбеляза, че Франция планира драстично да намали бюджета на проекта MGCS, но „няма абсолютно никакви решения за окончателния бюджет“. Папергер смята, че това би довело до отказ от редица технически изисквания и по-нататъшни забавяния в изпълнението на проекта. „Ако имате по-малко пари, няма да се движите по-бързо, а ние вече сме много изостанали от графика“, каза изпълнителният директор на Rheinmetall.

По тази програма, която се изпълнява от близо 10 години, четирите участващи компании са получили общо само 25 милиона евро. И двата проекта – FCAS и MGCS – са стартирани почти едновременно през 2017 г. Програмите са стартирани от френския президент Еманюел Макрон и тогавашния германски канцлер Ангела Меркел. Докато ключовият елемент на FCAS е разработването на изтребител от шесто поколение, който да замени Eurofighter и Rafale, проектът MGCS се фокусира върху създаването на наземна бойна система и съвместното разработване на усъвършенстван танк, който да замени германския Leopard 2 и френския Leclerc.

На 8 юни информационната агенция DPA, позовавайки се на източници в германското правителство, съобщи, че германският канцлер Фридрих Мерц и Макрон са се споразумели да прекратят проекта FCAS.

Дори ако проектът MGCS се провали, Германия, както посочва Welt am Sonntag, ще може да запази позицията си на водещ световен производител на танкове. Германските компании Rheinmetall и KNDS Deutschland разработват танка Leopard 3 като временно решение от около година. Първите прототипи са планирани да влязат в експлоатация в началото на 30-те години на 21-ви век, докато танкът MGCS не се очаква да достигне бойна готовност до 40-те години на 21-ви век.

„Днес не мога да кажа със сигурност дали системата MGCS изобщо ще бъде внедрена“, каза Папергер. „Ако има желание за консолидиране [на отбранителния сектор] в Европа, тогава, разбира се, то трябва да бъде подкрепено на политическо ниво. Но в момента не виждаме това.“ В същото време, добави той, консолидацията трябва да се осъществи директно чрез самите компании. „Понякога правителствата просто създават пречки, особено когато са замесени държавни предприятия“, подчерта ръководителят на Rheinmetall.