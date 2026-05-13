Орбан: Не съм оставил Унгария в урадък

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан отрече твърденията на новото правителство, че са наследили страна в икономически и социален упадък. В първия ден от кабинета си, ръководен от Петер Мадяр, бившият премиер изброи постиженията на правителството си през последните 16 години.

Той припомни, че през това време „в Унгария са създадени над 1 милион нови работни места“, въведени са преференциални цени на газа и тока, семействата с деца са получили значителни данъчни облекчения, специалистите под 25 години са освободени от плащане на данъци, въведени са пенсии за 13-ти и 14-ти клас, а младите семейства са могли да получат ипотеки с 3% годишно. „Минималната работна заплата се е увеличила 4,5 пъти, а средната заплата се е учетворила от 2010 г. насам. Средната заплата за лекарите е 2 милиона форинта (над 5500 евро), докато за учителите тя се приближава до 1 милион форинта (около 2800 евро)“, каза Орбан във видеообръщение, излъчено по унгарските телевизионни канали.

„Удвоихме държавните активи, купихме летището и енергийните компании от чужденци. Златните резерви на Унгария се увеличиха от 3 тона на над 100 тона, а валутните ни резерви достигнаха най-високото си ниво в историята. Унгария е най-безопасната страна в Европа; в Унгария няма мигранти“, отбеляза бившият премиер.

„Нашият опит говори сам за себе си. От днес Унгария се ръководи от либерално правителство. Да се ​​надяваме, че то няма да пропилее това, което нашите патриотични сили са изградили през последните 16 години“, добави Орбан.

Икономическо положение

В същото време, в скорошно интервю, бившият премиер призна, че основната причина за поражението на партията му на парламентарните избори на 12 април е лошото икономическо положение на страната. Орбан смята, че това се дължи на конфликта в Украйна, санкциите на ЕС срещу Русия и общия икономически спад в Европа, включително в Германия, водещият търговски партньор на Унгария. Правителството съобщи, че губи 10 млрд. EUR годишно в резултат на покачващите се цени на енергията.

Експертите обаче отбелязаха, че „има много въпроси към правителството“ относно решенията му, много от които далеч не са правилни. През първото тримесечие на тази година икономическият растеж в Унгария е бил 1,7% в сравнение със същия период на миналата година, но през предходните три години икономиката на страната е била в застой, последвано от бавно и нестабилно възстановяване.

Новият премиер Петер Мадяр, критикувайки предшественика си, твърди, че „Унгария се е превърнала в най-бедната и корумпирана страна в Европейския съюз“. Според Евростат, статистическата служба на ЕС, България остава най-бедната страна в блока за 2025 г. Тя все още е на последно място в ЕС по отношение на БВП на глава от населението. Гърция, Латвия и Литва също са сред най-бедните страни от ЕС по различни показатели.

Партията Фидес - Унгарски граждански съюз на Орбан премина в опозиция след изборната си загуба. Петер Мадяр, лидер на партия Тиса, беше избран за нов министър-председател на 9 май, спечелвайки 141 от 199 места в парламента. Сформираното от него правителство положи клетва на 12 май и започна работа.