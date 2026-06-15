Дипломати, кметове и предприемачи с номинации за наградите „Лидери за Пример 2026“

Водещи инвеститори, чуждестранни посланици, успешни кметове и авторитетни журналисти ще споделят една сцена, за да покажат силата на вдъхновяващия личен пример в България.

Тазгодишното издание на бизнес и обществените отличия Global Awards 2026 – „Лидери за Пример“ ще събере на едно място елита, който движи икономиката, иновациите и регионалното развитие на страната.

Церемонията има специален исторически заряд, тъй като съвпада с 20-годишния юбилей на организаторите от VIP Communication. За две десетилетия на медийния пазар агенцията, ръководена от журналистката и пиар Патриция Кирилова, се утвърди като безспорен лидер в публичните комуникации и мост между бизнеса, институциите и обществото.

Равносметката за този значим юбилей включва впечатляващите над 500 успешни събития, над 15 000 наградени лидери в различни сфери и над 10 000 успешни пиар кампании, които през годините изведоха на преден план десетки родни и международни брандове. Пътят на агенцията започва през 2006 г. с мащабни яхтени изложения в Созопол, преминава през строителния сектор в София, за да се развие днес в богато портфолио от значими ежегодни инициативи в сферата на медицината, туризма, женското лидерство, предприемачеството и медиите.

Тържествената гала вечер ще се проведе на 18 юни 2026 г. от 19:30 ч. в Astoria Grand Hotel в София. В рамките на събитието ще бъдат връчени и 15-тите Юбилейни медийни и арт награди, които отличават журналистите, отразяващи обективно и смело обществените процеси.

„През тези 20 години извървяхме дълъг път заедно с българския бизнес, местната власт, медиците, хотелиерите, жените-лидери и строителите. Зад нашите над 500 събития стои стремежът да показваме онези визионери, които променят средата около нас. Искаме да дадем заслужено признание на кметовете, медиците и предприемачите, които градят по-доброто бъдеще на България,“ споделя управляващият съдружник на агенцията Патриция Кирилова.

Гостите на вечерта ще имат възможност за директен нетуъркинг с ключови фигури от дипломатическия корпус, чуждестранни инвеститори и кметове на водещи български общини, обединени от мисията за устойчиво развитие и споделяне на успешни каузи.