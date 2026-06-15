Близо 30% от германците отменят пътуванията си заради скъпите горива

Близо 30% от шофьорите в Германия са започнали да отменят пътувания по-често поради високите цени на горивата, причинени от конфликта в Иран. Това сочи анкета, поръчана от Teambank като част от редовното им проучване „Барометър на ликвидността“.

Сред младите хора под 30 години тази цифра достига 35%. В същото време 41% от анкетираните отбелязват, че наличният им паричен поток след приспадане на фиксирани разходи като наем и електричество е намалял през последните 12 месеца. „За много хора цените на горивата са индикатор за личната им инфлация и този индикатор в момента се покачва стремглаво“, обясни главният изпълнителен директор на Teambank Кристиан Поленц.

На въпроса къде биха били най-склонни да намалят месечните си разходи със 100 EUR, един от всеки петима анкетирани посочва колата, горивото и автомобилната си застраховка. Сред хората над 50 години готовността за спестяване от този разход се е увеличила с 6 процентни пункта в сравнение със септември 2025 г., което е най-значителното увеличение сред всички възрастови групи.

Много германци посочват намаляване на ДДС като желана политическа мярка. Освен това резултатите от проучването показват, че 47% свързват тази мярка със значително подобрение в личното си финансово положение. Други 32% от анкетираните подкрепят въвеждането на ограничения на цените на горивата.

Барометърът за ликвидност на TeamBank изучава финансовата сигурност и потребителското поведение на германското население от 2013 г. През април 2026 г. институтът за анкети YouGov, поръчан от TeamBank, проведе проучване сред 3073 души на възраст от 18 до 79 години.