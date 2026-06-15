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Близо 30% от германците отменят пътуванията си заради скъпите горива

Близо 30% от германците отменят пътуванията си заради скъпите горива

15 Юни, 2026 12:47 737 24

  • германия-
  • автомобили-
  • горива-
  • цена-
  • поскъпване-
  • отказ

Това е индикация за наличие на лична инфлация, която се покачва стремглаво

Близо 30% от германците отменят пътуванията си заради скъпите горива - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 30% от шофьорите в Германия са започнали да отменят пътувания по-често поради високите цени на горивата, причинени от конфликта в Иран. Това сочи анкета, поръчана от Teambank като част от редовното им проучване „Барометър на ликвидността“.

Сред младите хора под 30 години тази цифра достига 35%. В същото време 41% от анкетираните отбелязват, че наличният им паричен поток след приспадане на фиксирани разходи като наем и електричество е намалял през последните 12 месеца. „За много хора цените на горивата са индикатор за личната им инфлация и този индикатор в момента се покачва стремглаво“, обясни главният изпълнителен директор на Teambank Кристиан Поленц.

На въпроса къде биха били най-склонни да намалят месечните си разходи със 100 EUR, един от всеки петима анкетирани посочва колата, горивото и автомобилната си застраховка. Сред хората над 50 години готовността за спестяване от този разход се е увеличила с 6 процентни пункта в сравнение със септември 2025 г., което е най-значителното увеличение сред всички възрастови групи.

Много германци посочват намаляване на ДДС като желана политическа мярка. Освен това резултатите от проучването показват, че 47% свързват тази мярка със значително подобрение в личното си финансово положение. Други 32% от анкетираните подкрепят въвеждането на ограничения на цените на горивата.

Барометърът за ликвидност на TeamBank изучава финансовата сигурност и потребителското поведение на германското население от 2013 г. През април 2026 г. институтът за анкети YouGov, поръчан от TeamBank, проведе проучване сред 3073 души на възраст от 18 до 79 години.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 0 Отговор
    Хайде стига напред назад като мухи без глави.
    И крака.

    12:51 15.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    Санкциите действат❗

    12:51 15.06.2026

  • 3 крадлив циганин от банкя

    8 0 Отговор
    на тях им свършват парите а моите се множат

    12:51 15.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Готов ли е следващият пакет🤔❓

    12:52 15.06.2026

  • 5 честен ционист

    6 0 Отговор
    Вече близо 37г след рухването на Берлинската стена и наляти трилиони дойче марки и евраци, и източногерманците продължават да си гледат прасета в кочини из селксите дворове.

    Коментиран от #10

    12:52 15.06.2026

  • 6 Газпром

    8 2 Отговор
    Сбогом Русия, здравей мизерия

    Коментиран от #18

    12:52 15.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    😀😀😀😀
    ЛИЧНА ИНФЛАЦИЯ
    🤔🤔🤔🤔

    12:53 15.06.2026

  • 8 Урсуляка съм

    7 2 Отговор
    Нали ви казах! Санкциите работят!!!

    12:54 15.06.2026

  • 9 Исторически парк

    9 3 Отговор
    И викат Русия е в колапс 🤣🤣😂😂😂

    Коментиран от #14

    12:54 15.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Едно

    4 1 Отговор
    казват, но реалността е друга. Трафика изобщо не е по-малко. Биха спестили, ама дефкато не го правят. Застраховките - няма как да спестят, защото е на годишна база и донякъде свъзана с км които се минават на годишна база. Та.. общо взето глупости е това проучване.
    ДДС -то го гледахме този вил, и да го намалят, центие ниама да се променят. От познати в расторантския бизнес знам, че в момента има голям отлив на клиенти (след като центие са х2) и доста са на ръба на оцеляването.

    12:56 15.06.2026

  • 12 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Знаеш ли, какво е общото между и прасето и кучето? И двете хващат Бяс и полудяват като се хранят от метални паници. Само глупак може да консумира месо от бясно животно.

    Коментиран от #13

    12:59 15.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    Исторически парк е в колапс!

    13:05 15.06.2026

  • 15 Гориил

    4 2 Отговор
    И тези хора заплашват Русия?

    13:05 15.06.2026

  • 16 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Свинята е единственото чифтокопитно, което не преживя, месото й е мръсно и не се консумира.

    Коментиран от #24

    13:06 15.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Не не ,на тях им омръзна да обикалят света ,в Германия от ден на ден става по убаво ,по ефтино ,па и по мързеливи станали забравиха да работят ,сигурно щото си имат наркозависимо магаре за канцлер и Урсула да им ваксинира тиквите

    13:07 15.06.2026

  • 18 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Газпром":

    Русня - Сбогом Европа, здравей мизерия!

    13:10 15.06.2026

  • 19 в името

    4 2 Отговор
    на либерализма сме готови да ходим пеша, само и само да е зле на Русия..ама пуста работа тях искаме да накажем, но то удря нашите тикви..санкции работят като бумеранг..боли но ще търпим..

    13:33 15.06.2026

  • 20 !!!?

    3 2 Отговор
    А министъра на туризма от "Гълъбарника" на Мистър Кеш питаше къде са германските туристи...виновни били предишните министри !!!?

    Коментиран от #22

    13:34 15.06.2026

  • 21 така

    2 1 Отговор
    Поръчкова, дезинформационна статия на Милена не знам коя си. Жалки манипулативни измислци. При 3-4 пъти по-висок стандарт, последния пробрем на германците е цената на гориво. Но да върви хибридната, манипулативна журналистика.

    13:44 15.06.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    Удивителен въпрос е , че с този НИК още не си научил кой е истинският Мистър Кеш🤔❗
    Кой борави САМО с КЕШ, защото са му намагнитени всички карти и банкови сметки🤔❓

    13:48 15.06.2026

  • 23 Механик

    1 0 Отговор
    Tака се случеа на Богатите в Клуба на Богатите. Добре дошли в мизерията и да не ви пука. Медиите е важно да твърдят, че всичко е наред и по план, па другото да не ви дреме.

    14:19 15.06.2026

  • 24 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    Алоуу, кашерния! Набивате свинсЦко та ви пукат ушите, ейй! Особено ако е на аванта.
    Работил съм с евреи и от 12 човека само един не ядеше свинско. И то не за друго, а защото го бяха изплашили докторите.
    Ядете и пиете до умирачка. Познавам ви и кътните зъбки.

    14:22 15.06.2026