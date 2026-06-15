Близо 30% от германците отменят пътуванията си заради скъпите горива

Близо 30% от шофьорите в Германия са започнали да отменят пътувания по-често поради високите цени на горивата, причинени от конфликта в Иран. Това сочи анкета, поръчана от Teambank като част от редовното им проучване „Барометър на ликвидността“.
Сред младите хора под 30 години тази цифра достига 35%. В същото време 41% от анкетираните отбелязват, че наличният им паричен поток след приспадане на фиксирани разходи като наем и електричество е намалял през последните 12 месеца. „За много хора цените на горивата са индикатор за личната им инфлация и този индикатор в момента се покачва стремглаво“, обясни главният изпълнителен директор на Teambank Кристиан Поленц.
На въпроса къде биха били най-склонни да намалят месечните си разходи със 100 EUR, един от всеки петима анкетирани посочва колата, горивото и автомобилната си застраховка. Сред хората над 50 години готовността за спестяване от този разход се е увеличила с 6 процентни пункта в сравнение със септември 2025 г., което е най-значителното увеличение сред всички възрастови групи.
Много германци посочват намаляване на ДДС като желана политическа мярка. Освен това резултатите от проучването показват, че 47% свързват тази мярка със значително подобрение в личното си финансово положение. Други 32% от анкетираните подкрепят въвеждането на ограничения на цените на горивата.
Барометърът за ликвидност на TeamBank изучава финансовата сигурност и потребителското поведение на германското население от 2013 г. През април 2026 г. институтът за анкети YouGov, поръчан от TeamBank, проведе проучване сред 3073 души на възраст от 18 до 79 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
И крака.
12:51 15.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:51 15.06.2026
3 крадлив циганин от банкя
12:51 15.06.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:52 15.06.2026
5 честен ционист
Коментиран от #10
12:52 15.06.2026
6 Газпром
Коментиран от #18
12:52 15.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЛИЧНА ИНФЛАЦИЯ
🤔🤔🤔🤔
12:53 15.06.2026
8 Урсуляка съм
12:54 15.06.2026
9 Исторически парк
Коментиран от #14
12:54 15.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Едно
ДДС -то го гледахме този вил, и да го намалят, центие ниама да се променят. От познати в расторантския бизнес знам, че в момента има голям отлив на клиенти (след като центие са х2) и доста са на ръба на оцеляването.
12:56 15.06.2026
12 честен ционист
До коментар #10 от "Сталин":Знаеш ли, какво е общото между и прасето и кучето? И двете хващат Бяс и полудяват като се хранят от метални паници. Само глупак може да консумира месо от бясно животно.
Коментиран от #13
12:59 15.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кобра Кай 🥋
До коментар #9 от "Исторически парк":Исторически парк е в колапс!
13:05 15.06.2026
15 Гориил
13:05 15.06.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Сталин":Свинята е единственото чифтокопитно, което не преживя, месото й е мръсно и не се консумира.
Коментиран от #24
13:06 15.06.2026
17 Kaлпазанин
13:07 15.06.2026
18 Хахахаха
До коментар #6 от "Газпром":Русня - Сбогом Европа, здравей мизерия!
13:10 15.06.2026
19 в името
13:33 15.06.2026
20 !!!?
Коментиран от #22
13:34 15.06.2026
21 така
13:44 15.06.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "!!!?":Удивителен въпрос е , че с този НИК още не си научил кой е истинският Мистър Кеш🤔❗
Кой борави САМО с КЕШ, защото са му намагнитени всички карти и банкови сметки🤔❓
13:48 15.06.2026
23 Механик
14:19 15.06.2026
24 Механик
До коментар #16 от "честен ционист":Алоуу, кашерния! Набивате свинсЦко та ви пукат ушите, ейй! Особено ако е на аванта.
Работил съм с евреи и от 12 човека само един не ядеше свинско. И то не за друго, а защото го бяха изплашили докторите.
Ядете и пиете до умирачка. Познавам ви и кътните зъбки.
14:22 15.06.2026