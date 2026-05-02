Пуснаха за обсъждане законопроект за депозитна система за опаковки от напитки

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки.

Документът е изготвен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на правото на ЕС.

Съгласно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, държавите членски са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране, както и да въведат депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, пише БНР.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов.

Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представителни организации – производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система излязоха със съвместна позиция е подкрепа на новото предложение на служебния министър Юлиян Попов.

Подходът, който новият законопроект залага стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата. Като се обединява около модел, който се е доказал в 17 държави в Европа, като ефективно работещ и прозрачен.

Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 г. България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.