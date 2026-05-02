Пуснаха за обсъждане законопроект за депозитна система за опаковки от напитки

2 Май, 2026 08:55 917 18

  • депозитна система-
  • мосв-
  • законопроект
Пуснаха за обсъждане законопроект за депозитна система за опаковки от напитки
Снимка: М. Богданова
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки.

Документът е изготвен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на правото на ЕС.

Съгласно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, държавите членски са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране, както и да въведат депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, пише БНР.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов.

Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представителни организации – производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система излязоха със съвместна позиция е подкрепа на новото предложение на служебния министър Юлиян Попов.

Подходът, който новият законопроект залага стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата. Като се обединява около модел, който се е доказал в 17 държави в Европа, като ефективно работещ и прозрачен.

Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 г. България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    17 6 Отговор
    С други думи- стягайте се за данък върху пластмасата и ново увеличение на цените.
    Казано инак- бъдете щастливи, защото имате банани и щастливи кокошки.
    п.п.
    А моят извод е, че сме много тъпо "изделие"

    09:03 02.05.2026

  • 3 Анонимен

    18 0 Отговор
    Това заменя ли старата система, при която за всяка опаковка се плаща екотакса на частна фирма (но хората не знаят за нея, защото се плаща от производителя)? Или ще плащаме още една такса?

    Коментиран от #8

    09:03 02.05.2026

  • 4 Самоопределен

    14 2 Отговор
    Всяка европейска дивотия се предлага и приема, но за малкото такива, които наистина биха могли да са от полза, се мълчи. Всеки ден нещо дразнещо е узаконено. Някога връщахме бутилките защото имаха стойност, а сега ще ни принуждават да връщаме нещо, което почти няма такава. До екологично мислене не стигнахме, защото властта едно говори от трибуната, а друго, когато се обърне с гръб. Стимули не се мислят, а само принуждение. Похвала няма, само репресии. Това била демокрацията. А съм ѝ враг!

    Коментиран от #13

    09:11 02.05.2026

  • 5 Бай Ганьото

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е па какво толкова":

    Ще напише по хубав закон от немеца, който ще е няква допълнена и изкривена норма. Чакай и виж след година две какъв осакатен и труден за прилагане с мафииотски участия на групировките с три букви.

    09:13 02.05.2026

  • 6 Гост

    13 2 Отговор
    Събираме ги разделно.
    Изхвърлят ги на една и съща камара на сметището.

    Коментиран от #9

    09:17 02.05.2026

  • 7 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е па какво толкова":

    Не е добре.
    Трябва да работи не безупречно, а да работи за нашите хора.

    09:19 02.05.2026

  • 8 друг

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Екотаксата се плаща на държавния бюджет. Бюджетът отчислява средства на рециклиращите фирми според отчетените резултати. Направи си рециклираща фирма, организирай си бизнеса и ти ще получаваш средства от екотаксите.

    09:35 02.05.2026

  • 9 друг

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Изхвърлят ги в завода за преработка на отпадъци.

    09:37 02.05.2026

  • 10 Някой

    3 1 Отговор
    Екотаксата не е само за опаковки, а за... всичко (за това всички уреди се мъчат да ги олекотят максимално, защото плащаш на килограм). И си избираш на коя лицензирана фирма да плащаш, според тяхната тарифа (държавата е само ако не представиш документ, че си платил на частна фирма); умишлено е сложно, точно за да не им е ясно какво точно плащат хората. Така че да, екотакси пак ще има; да видим дали ще освободят шишетата от нея.

    09:53 02.05.2026

  • 11 Пешо z

    2 1 Отговор
    Една олигархична схема се предлага за закон.

    10:03 02.05.2026

  • 12 До тука вече 20 години всички ни е копи-

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е па какво толкова":

    пейст от Геpманистaн, даже и бандитите в управлението, и се вижда докъде ни докараха.

    10:05 02.05.2026

  • 13 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Самоопределен":

    пак ще имат стойност, която ще платиш като депозит. Връщаш и си взимаш паритте за амбалаж. И рязко ще намалеят изхвърлените и строшени бутилки от улиците. Както са казали по горе.. да вземат немската систем. Амбалажа е 8 или 25цт., депозит за каса (празна) е 1.60.

    10:06 02.05.2026

  • 14 Пешо z

    5 0 Отговор
    Все повече се налага икономически тоталитаризъм.Ако потребителят не върне бутилката ,къде отиват парите за депозита и кой ще ги ползва ?

    10:10 02.05.2026

  • 15 хихи

    0 1 Отговор
    В Германия преди 20 години в на входа на супермаркетите имаше машина, връщаш бутилка получаваш 20цента. В България повече 15 години се лигавим, какво щяло да се случи ако бутилката се повиши с 20 стотинки?? Това е еднократно поскъпване депозит, вземаш пиеш връщаш, връщат ти сумата....

    10:15 02.05.2026

  • 16 Анонимен

    1 1 Отговор
    Проблемът е, че ще се плаща амбалажа първоначално по 10, 20 докато не стане, както винаги у нас, 50 цента, а после най-вероятно ще го изкупуват по 1- 2 цента.

    Коментиран от #17

    10:18 02.05.2026

  • 17 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Чукча Писател, Чукча не Читател

    10:19 02.05.2026

  • 18 отец Румба

    0 0 Отговор
    пълно е по пътища друмища и паланки с боклуци, българска свинщина е навсякъде........в нормалните държави опаковките се приемат в супермаркетите преди повече от 30 години ......и ти приспадат пари на касата за предадения амбалаж............в бг даже тоалетните на гарите в била и т-маркет са заключени...

    10:46 02.05.2026