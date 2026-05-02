Пуснаха за обсъждане законопроект за депозитна система за опаковки от напитки

Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки.
Документът е изготвен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на правото на ЕС.
Съгласно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, държавите членски са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране, както и да въведат депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, пише БНР.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов.
Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представителни организации – производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система излязоха със съвместна позиция е подкрепа на новото предложение на служебния министър Юлиян Попов.
Подходът, който новият законопроект залага стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата. Като се обединява около модел, който се е доказал в 17 държави в Европа, като ефективно работещ и прозрачен.
Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 г. България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Механик
Казано инак- бъдете щастливи, защото имате банани и щастливи кокошки.
А моят извод е, че сме много тъпо "изделие"
09:03 02.05.2026
3 Анонимен
09:03 02.05.2026
4 Самоопределен
09:11 02.05.2026
5 Бай Ганьото
До коментар #1 от "Е па какво толкова":Ще напише по хубав закон от немеца, който ще е няква допълнена и изкривена норма. Чакай и виж след година две какъв осакатен и труден за прилагане с мафииотски участия на групировките с три букви.
09:13 02.05.2026
6 Гост
Изхвърлят ги на една и съща камара на сметището.
09:17 02.05.2026
7 Гост
До коментар #1 от "Е па какво толкова":Не е добре.
Трябва да работи не безупречно, а да работи за нашите хора.
09:19 02.05.2026
8 друг
До коментар #3 от "Анонимен":Екотаксата се плаща на държавния бюджет. Бюджетът отчислява средства на рециклиращите фирми според отчетените резултати. Направи си рециклираща фирма, организирай си бизнеса и ти ще получаваш средства от екотаксите.
09:35 02.05.2026
9 друг
До коментар #6 от "Гост":Изхвърлят ги в завода за преработка на отпадъци.
09:37 02.05.2026
12 До тука вече 20 години всички ни е копи-
До коментар #1 от "Е па какво толкова":пейст от Геpманистaн, даже и бандитите в управлението, и се вижда докъде ни докараха.
10:05 02.05.2026
13 Сега
До коментар #4 от "Самоопределен":пак ще имат стойност, която ще платиш като депозит. Връщаш и си взимаш паритте за амбалаж. И рязко ще намалеят изхвърлените и строшени бутилки от улиците. Както са казали по горе.. да вземат немската систем. Амбалажа е 8 или 25цт., депозит за каса (празна) е 1.60.
10:06 02.05.2026
17 хихи
До коментар #16 от "Анонимен":Чукча Писател, Чукча не Читател
10:19 02.05.2026
