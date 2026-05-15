Ормузкият капан: Защо празните складови помещения ще взривят петролния пазар

Изминаха два месеца и половина от затварянето на Ормузкия проток. На пръв поглед светът постепенно свиква с тази нова нормалност. Но в действителност само информационното пространство се е успокоило. Икономическата ситуация продължава да се влошава.

В същото време трябва да се вземат предвид два ключови процеса: изчерпването на стратегическите петролни резерви в страните вносителки и играта на основния бенефициент, който е организирал тази криза в Близкия изток.

Връщането към нормалното няма да се случи бързо

На 10 май главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър заяви, че ако блокадата на корабоплаването в Ормузкия проток продължи още няколко седмици, световният петролен пазар няма да се върне към нормалното си състояние най-рано до 2027 г. Подводният връх на енергийния айсберг продължава да расте. Надводният връх – цената на петрола – остава относително непроменен. Цените остават около 100–110 долара за барел. Фючърсите на петрола се колебаят на борсата в зависимост от новините: те падат при новини за подновени преговори между САЩ и Иран и се покачват, когато отново стигнат до задънена улица.

На 11 март, само две седмици след затварянето на Ормузкия проток, страните членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) се споразумяха да доставят 400 милиона барела петрол от своите стратегически резерви на световния пазар. От тях 172 милиона барела са били в САЩ.