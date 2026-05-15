Хранителният сектор в световен мащаб е застрашен поради войни и сложна геополитика

Продоволствената сигурност е застрашена на фона на геополитически конфликти и търговски войни. Това заяви заместник-министърът на икономиката на ОАЕ Абдула Ахмед Мохамед ал-Салех на форума „Русия – ислямски свят: KazanForum“.
"В сегашните условия на геополитическа криза редица региони по света са изправени пред проблеми в областта на продоволствената сигурност. Това се дължи и на търговските войни, които някои страни водят. Поради тази причина виждаме, че веригите за доставки, маршрутите, по които се движат хранителните продукти, се променят значително", отбеляза заместник-министърът.
"Виждаме също така, че новите технологии влияят на това как се произвеждат храните и как се доставят на различни световни пазари. Това засяга както тези страни, които изнасят храни, така и тези, които внасят тези продукти, както и посредниците, които играят ключова роля във веригите за доставка на храни", подчерта зам.-ръководителят на министерството.
1 честен ционист
09:53 15.05.2026
2 А това?
Коментирайки интервю с бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, Тъкър Карлсън, той отбеляза, че „отдавна има слухове, че Зеленски употребява наркотици, но сега това е потвърдено“.
Такач също каза, че Зеленски е „изнудвал“ министрите си и „поне знаем какво се случва с парите, които Европейският съюз толкова охотно изпраща там“
09:54 15.05.2026
3 ФАКТ
(...което означава , че ядем стари замразени меса(обработени с химикали и консерванти за да преживеят замразяването), сухо мляко, палмово масло,(обогатени с емулгатори и консерванти) ... почти "пластмасови" плодове и зеленчук.)
10:43 15.05.2026
4 Готов за бой
Коментиран от #5
13:18 15.05.2026
5 Внимателно
До коментар #4 от "Готов за бой":Гледай да не се охлузиш в бързината и да не забравиш да си сложиш чорапогащите на главата. Като чакаш да се появи врага, внимавай да не си гръмнеш кракът.
21:33 15.05.2026