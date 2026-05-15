Хранителният сектор в световен мащаб е застрашен поради войни и сложна геополитика

Продоволствената сигурност е застрашена на фона на геополитически конфликти и търговски войни. Това заяви заместник-министърът на икономиката на ОАЕ Абдула Ахмед Мохамед ал-Салех на форума „Русия – ислямски свят: KazanForum“.

"В сегашните условия на геополитическа криза редица региони по света са изправени пред проблеми в областта на продоволствената сигурност. Това се дължи и на търговските войни, които някои страни водят. Поради тази причина виждаме, че веригите за доставки, маршрутите, по които се движат хранителните продукти, се променят значително", отбеляза заместник-министърът.

"Виждаме също така, че новите технологии влияят на това как се произвеждат храните и как се доставят на различни световни пазари. Това засяга както тези страни, които изнасят храни, така и тези, които внасят тези продукти, както и посредниците, които играят ключова роля във веригите за доставка на храни", подчерта зам.-ръководителят на министерството.