Новини
Бизнес »
Хранителният сектор в световен мащаб е застрашен поради войни и сложна геополитика

Хранителният сектор в световен мащаб е застрашен поради войни и сложна геополитика

15 Май, 2026 09:51 697 5

  • хранителен сектор-
  • война-
  • геополотика

Веригите за доставки, маршрутите, по които се движат хранителните продукти, се променят значително

Хранителният сектор в световен мащаб е застрашен поради войни и сложна геополитика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продоволствената сигурност е застрашена на фона на геополитически конфликти и търговски войни. Това заяви заместник-министърът на икономиката на ОАЕ Абдула Ахмед Мохамед ал-Салех на форума „Русия – ислямски свят: KazanForum“.

"В сегашните условия на геополитическа криза редица региони по света са изправени пред проблеми в областта на продоволствената сигурност. Това се дължи и на търговските войни, които някои страни водят. Поради тази причина виждаме, че веригите за доставки, маршрутите, по които се движат хранителните продукти, се променят значително", отбеляза заместник-министърът.

"Виждаме също така, че новите технологии влияят на това как се произвеждат храните и как се доставят на различни световни пазари. Това засяга както тези страни, които изнасят храни, така и тези, които внасят тези продукти, както и посредниците, които играят ключова роля във веригите за доставка на храни", подчерта зам.-ръководителят на министерството.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Румбата ще ви направи вегетарианци.

    09:53 15.05.2026

  • 2 А това?

    5 0 Отговор
    Словашкият министър на земеделието Рихард Такач (чиято компания „Мета“ се счита за екстремистка и е забранена в Русия) заяви на страницата си във Facebook, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да подаде оставка поради „употребата на наркотици“.

    Коментирайки интервю с бившия прессекретар на украинския президент Юлия Мендел, Тъкър Карлсън, той отбеляза, че „отдавна има слухове, че Зеленски употребява наркотици, но сега това е потвърдено“.

    Такач също каза, че Зеленски е „изнудвал“ министрите си и „поне знаем какво се случва с парите, които Европейският съюз толкова охотно изпраща там“

    09:54 15.05.2026

  • 3 ФАКТ

    3 0 Отговор
    България ВНАСЯ храни - месо, мляко, плодове, зеленчуци, ... за да изхранва се населението!
    (...което означава , че ядем стари замразени меса(обработени с химикали и консерванти за да преживеят замразяването), сухо мляко, палмово масло,(обогатени с емулгатори и консерванти) ... почти "пластмасови" плодове и зеленчук.)

    10:43 15.05.2026

  • 4 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв хранителен сектор не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #5

    13:18 15.05.2026

  • 5 Внимателно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Гледай да не се охлузиш в бързината и да не забравиш да си сложиш чорапогащите на главата. Като чакаш да се появи врага, внимавай да не си гръмнеш кракът.

    21:33 15.05.2026