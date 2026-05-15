Цените на петрола ще паднат бързо след отварянето на Ормузкия проток

15 Май, 2026 14:35 1 143 15

Това ще спомогне за намаляването на инфлационния натиск

Цените на петрола ще паднат бързо след отварянето на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент смята, че възобновяването на пълното корабоплаване в Ормузкия проток много бързо ще намали световните цени на петрола до нивата, наблюдавани преди военната операция срещу Иран.

„Вярвам, че цените на суровия петрол ще паднат много бързо до предишните си нива. Това също ще помогне за намаляване на инфлационния натиск в САЩ“, каза Бесент в интервю за CNBC, отговаряйки на въпрос на водещия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ше ще ще

    8 4 Отговор
    еврея е мръсното зло на планетата

    Коментиран от #9

    14:37 15.05.2026

  • 2 Лост

    9 4 Отговор
    А вас какво ви притеснява?Нали Тръмп каза ,че имате толкова петрол ,че може да залеете Китай?Ами да залее първо САЩ тогава.

    Коментиран от #7

    14:39 15.05.2026

  • 3 Ормузкия проток

    10 5 Отговор
    Беше отворен десетки години наред. Вие направихте така, той да бъде затворен. А, дали иранците ще го отворят и да им се плаща, като гледам зависи само от тях. Вие вече не пеете в хора. Техеран за три дни. Нали така.

    Коментиран от #8, #10

    14:42 15.05.2026

  • 4 оня с коня

    6 3 Отговор
    а защо ще падат? тъкмо свикнахме на високите цени и вие сега ще сваляте цената

    нека си седят високи тъкмо повече данък ще приберете

    14:42 15.05.2026

  • 5 А дано ама надали

    9 1 Отговор
    То нали и инфлация нямаше да има, като влезем в Еврозоната, а пък като влезна в магазина и като видя цените се чувствам, като Георги Иванов на "Союз 33"!

    Коментиран от #14

    14:44 15.05.2026

  • 6 РумбуРаг

    3 2 Отговор
    нафта по 10.50 за ганчо !

    14:44 15.05.2026

  • 7 ше те залеят

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    с машко млеко

    14:44 15.05.2026

  • 8 калния проток

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ормузкия проток":

    кфир развявот зеления байрак над капитолия!

    14:46 15.05.2026

  • 9 Да знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ше ще ще":

    Израел е най-развитата модерна страна в света.

    15:20 15.05.2026

  • 10 По точно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ормузкия проток":

    Тече петата година от Киев за три дня.

    15:22 15.05.2026

  • 11 Иран

    0 0 Отговор
    По 2 000 000 долара обменени в китайски юани.Благодарете на терориста дядо си Дони за този резултат от тук нататък.

    15:38 15.05.2026

  • 12 сава

    1 0 Отговор
    В САЩ може и да паднат, но при нас едно нещо като поскъпне никога не пада...факт!

    15:52 15.05.2026

  • 13 Факти

    1 0 Отговор
    Трябва протокът да се разминира, да се възстанови добива, да се нормализират доставките и да се попълнят запасите. Това ще отнеме между 6 и 12 месеца и цените пак няма да се върнат където бяха. Тръмп ни прецака много с тази война. Тъкмно се бяхме посъвзели от удара на Путин и тоя ни нанесе втори.

    17:09 15.05.2026

  • 14 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А дано ама надали":

    Е нали в Западна Европа е по-евтино в магазините? Значи не е еврозоната проблемът. В първите 2 месеца на тази година инфлация нямаше. Дори не бяха сменили етикетите и първата цена си стоеше в лева. Инфлацията се отпуши с войната на Тръмп. Същото беше с войната на Путин, която отпуши инфлацията през 2022 г. Тогава бяхме с лева.

    Коментиран от #15

    17:12 15.05.2026

  • 15 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Това и да го обясняваш на Ганьо, той няма да те разбере.....мисли, че Европа и еврото са му виновни, но няма толкова акъл да проумее, че проблемите идват от друго място..... 🤣🤣🤣

    20:25 15.05.2026