Цените на петрола ще паднат бързо след отварянето на Ормузкия проток

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент смята, че възобновяването на пълното корабоплаване в Ормузкия проток много бързо ще намали световните цени на петрола до нивата, наблюдавани преди военната операция срещу Иран.

„Вярвам, че цените на суровия петрол ще паднат много бързо до предишните си нива. Това също ще помогне за намаляване на инфлационния натиск в САЩ“, каза Бесент в интервю за CNBC, отговаряйки на въпрос на водещия.