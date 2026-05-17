Новини
Бизнес »
Рекордно високи разходи за превоз на стоки от Азия до Близкия изток

Рекордно високи разходи за превоз на стоки от Азия до Близкия изток

17 Май, 2026 14:25 636 4

  • контейнер-
  • превоз-
  • морски транспорт-
  • цена-
  • разход-
  • близък изток-
  • европа

Повишението е от 980 долара на 4000 долара за контейнер

Рекордно високи разходи за превоз на стоки от Азия до Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на превоза на товари от Азия до Близкия изток поради затварянето на Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво от над 4000 USD, надхвърляйки нивата от 2021 г. по време на пандемията от коноравирус, съобщава британското издание на Financial Times (FT).

Според данни на аналитичната компания Clarksons Research, цитирани от вестника, доставката на стандартен 20-футов контейнер по маршрута Шанхай-Персийски залив-Червено море се е увеличила от 980 USD преди избухването на военните действия до 4131 USD, като по този начин е счупен предишния рекорд от 3960 USD през 2021 г. в разгара на пандемията от COVID-19. До голяма степен ръстът се дължи на увеличените разходи за гориво и желанието да се намерят нови мощности за превоз на стоки по суша.

Ръководителят на транспортната компания Moller-Maersk Винсент Клерк потвърди пред изданието, че става въпрос за „значителен транспортен капацитет“. Според него страните в региона, включително Ирак, Турция, Йордания, Саудитска Арабия и ОАЕ, са стартирали превози на товари от пристанища в Червено море и Оманския залив. Представителят на карго компанията Hapag-Lloyd Ролф Хабен Янсен отбеляза, че капацитетът на сухопътните пътища е много по-малък от морските, което е довело до намаляване на търговските потоци в района на Персийския залив с 60-80%.le.ruf


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Дори при ΔΑΡΑ няма такива цени.

    14:26 17.05.2026

  • 2 пристанище за контейнеровози в бг кога?

    4 1 Отговор
    на нас какво ни пука? като нито на бургас нито на варна имаме пристанище за такива кораби

    14:41 17.05.2026

  • 3 Батка

    3 0 Отговор
    Положението е бангаранга.

    14:44 17.05.2026

  • 4 истината

    0 0 Отговор
    Към края на соца соц. държавите по река Дунав превозваха много контейнери към устието на река Дунав - Уск Дунайск, които се товареха на огромни кораби, които плаваха към Виетнам.

    17:07 17.05.2026