Рекордно високи разходи за превоз на стоки от Азия до Близкия изток

Цената на превоза на товари от Азия до Близкия изток поради затварянето на Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво от над 4000 USD, надхвърляйки нивата от 2021 г. по време на пандемията от коноравирус, съобщава британското издание на Financial Times (FT).

Според данни на аналитичната компания Clarksons Research, цитирани от вестника, доставката на стандартен 20-футов контейнер по маршрута Шанхай-Персийски залив-Червено море се е увеличила от 980 USD преди избухването на военните действия до 4131 USD, като по този начин е счупен предишния рекорд от 3960 USD през 2021 г. в разгара на пандемията от COVID-19. До голяма степен ръстът се дължи на увеличените разходи за гориво и желанието да се намерят нови мощности за превоз на стоки по суша.

Ръководителят на транспортната компания Moller-Maersk Винсент Клерк потвърди пред изданието, че става въпрос за „значителен транспортен капацитет". Според него страните в региона, включително Ирак, Турция, Йордания, Саудитска Арабия и ОАЕ, са стартирали превози на товари от пристанища в Червено море и Оманския залив. Представителят на карго компанията Hapag-Lloyd Ролф Хабен Янсен отбеляза, че капацитетът на сухопътните пътища е много по-малък от морските, което е довело до намаляване на търговските потоци в района на Персийския залив с 60-80%.