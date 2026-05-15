Конфликтът около Иран хвърли европейската химическа индустрия в криза

Европейската химическа индустрия е в криза на фона на конфликта в Близкия изток, който увеличи цените на енергията, съобщава Financial Times (FT).

Високите цени на енергията и слабото търсене вече са довели до затварянето на две предприятия в химическия клъстер на пристанището на Ротердам - ​​едно от най-големите в света. Въпреки че конфликтът около Иран временно облекчи натиска от страна на китайските производители, зависими от доставките на суровини от страните от Персийския залив, в същото време кризата доведе до ново покачване на цените на енергийните ресурси и нефтохимическите суровини, включително нафтата.

Ръководителят на американската химическа компания Huntsman Corporation Питър Хънтсман каза пред вестника, че събитията в Близкия изток са увеличили допълнително разходите за енергия и са показали уязвимостта на Европа към външни шокове. Според анализатори, дори ако настоящата криза временно помогне на някои европейски производители, разрешаването на конфликта може отново да изостри проблемите на индустрията, отбелязва изданието.