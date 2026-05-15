Новини
Бизнес »
Конфликтът около Иран хвърли европейската химическа индустрия в криза

Конфликтът около Иран хвърли европейската химическа индустрия в криза

15 Май, 2026 11:21 1 064 10

  • химическа промишленост-
  • иран-
  • конфликт

Високите цени на енергията и слабото търсене вече доведоха до затварянето на две предприятия от химическия клъстер на пристанището на Ротердам

Конфликтът около Иран хвърли европейската химическа индустрия в криза - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската химическа индустрия е в криза на фона на конфликта в Близкия изток, който увеличи цените на енергията, съобщава Financial Times (FT).

Високите цени на енергията и слабото търсене вече са довели до затварянето на две предприятия в химическия клъстер на пристанището на Ротердам - ​​едно от най-големите в света. Въпреки че конфликтът около Иран временно облекчи натиска от страна на китайските производители, зависими от доставките на суровини от страните от Персийския залив, в същото време кризата доведе до ново покачване на цените на енергийните ресурси и нефтохимическите суровини, включително нафтата.

Ръководителят на американската химическа компания Huntsman Corporation Питър Хънтсман каза пред вестника, че събитията в Близкия изток са увеличили допълнително разходите за енергия и са показали уязвимостта на Европа към външни шокове. Според анализатори, дори ако настоящата криза временно помогне на някои европейски производители, разрешаването на конфликта може отново да изостри проблемите на индустрията, отбелязва изданието.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЕРЦ ШПЕРЦ

    7 0 Отговор
    Пак го закъсахме.

    11:22 15.05.2026

  • 2 А ГДЕ КАЯ КАЛАС

    7 0 Отговор
    Да наложи още санкции.

    11:26 15.05.2026

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Ааа....... нема страшно !!! Войната в Иран скоро ще свърши, но Урсулианците в Европа няма да свършат !!! Е те тия малоумнци да видиш колко са вредни и унищожителни за всички индустрии в Европа...!!!

    11:26 15.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Само химическата ли ?????Ротшилд ще свари ли печата и дава борчове

    11:28 15.05.2026

  • 5 Мдаааа

    4 0 Отговор
    Санкциите яко работят!!!

    11:36 15.05.2026

  • 6 Мишел

    8 0 Отговор
    Кризата е логично следствие от отказа на ЕС от руския природен газ.

    11:38 15.05.2026

  • 7 Емил

    8 0 Отговор
    Има евтина енергия, евтини суровини европейските лидери знаят къде са, но не са узрели още за тях!!!
    Само че ние какво сме виновни да им търпим ината и глупостта ??!!

    11:38 15.05.2026

  • 8 То цяла Европа е в криза

    7 0 Отговор
    те за химическата промишленост се загрижили. С тези малоумници в Брюксел, толкова.

    11:39 15.05.2026

  • 9 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никаква индустрия не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    13:19 15.05.2026

  • 10 1234

    3 0 Отговор
    Европейската индустрия всеки може да я хвърли или захвърли където си поиска. За каква индустрия у Европа говори тоя.

    13:46 15.05.2026