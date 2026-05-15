Volkswagen не обмисля затварянето на заводи в Германия

Германският индустриален синдикат IG Metall и работническият съвет на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) отрекоха слуховете за евентуално затваряне на заводи на VW в Германия.

„Разбира се, всички заводи ще бъдат запазени“, се казва в съвместно изявление на главния изпълнителен директор на IG Metall Кристиане Бенер, председателя на работническия съвет на VW Даниела Кавало и регионалния директор на IG Metall Торстен Грьогер. „Няма да има затваряне на заводи с участието на Генералния работнически съвет и IG Metall“, се подчертава в изявлението.

Представителите на членовете обаче цитираха колективното споразумение, постигнато в края на 2024 г. След продължителни и трудни преговори компанията и синдикатът се споразумяха за програма за преструктуриране. Основната марка на Volkswagen планира да съкрати 35 000 работни места в Германия до 2030 г. В замяна затварянето на заводи и съкращенията, инициирани от работодателите, бяха напълно премахнати. Както е отбелязано в изявлението, този компромис не бива да се поставя под въпрос.

В същото време работническият съвет и синдикатът предложиха да се проучат нови области на дейност, в случай че съществуващите бизнес модели „престанат да бъдат напълно жизнеспособни в обозримо бъдеще“. В такъв случай „ще трябва да се създадат нови“, които обаче не бива да заменят съществуващите задължения по колективния трудов договор, а в най-добрия случай да ги допълнят, уточнява изявлението. Същевременно синдикатите сигнализираха и за готовността си да сътрудничат с външни партньори. Качествените работни места, бъдещите перспективи и гарантираната заетост са от решаващо значение.

Напоследък слуховете се съсредоточиха около бъдещия завод на Volkswagen в Оснабрюк, където работят приблизително 2300 души. Производството на модели Porsche, сглобявани в Оснабрюк, е планирано да приключи тази година, а производството на кабриолета VW T-Roc също ще спре в средата на 2027 г. Все още не е направена последваща поръчка. В тази връзка редовно се обсъждат сценарии, при които предприятието може да бъде изкупено от отбранителни концерни.