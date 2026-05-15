Китай и САЩ взеха ключово решение относно търговско-икономическите отношения

15 Май, 2026 10:25 1 291 7

Ангажираха се да поддържат стабилност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

КНР и САЩ се договориха да поддържат стабилност в търговско-икономическите отношения и да засилят практическото сътрудничество в различни области. Това заяви китайският президент Си Дзинпин на среща в правителствената резиденция Джоннанхай в Пекин с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Съвместно препозиционирахме конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, постигнахме важен консенсус за поддържане на стабилността на търговските и икономическите отношения, разширяване на практическото сътрудничество в различни области и правилно справяне с взаимните опасения и се съгласихме да засилим комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси“, цитира Xinhua думите на китайския лидер.

Както отбеляза Си Дзинпин, сегашното посещение на Тръмп в Китай се превърна в „историческо и значимо събитие“. Според него това за пореден път показва, че мирното съжителство на двете държави, тяхното взаимноизгодно сътрудничество, основано на уважение, както и „търсенето на правилния път на взаимодействие“ отговарят на желанията на народите на двете страни и на очакванията на целия свят.

Президентът Тръмп се е ангажирал с „Да направим Америка отново велика“, а аз съм ангажиран с възраждането на китайската нация под ръководството на китайския народ. Китай и САЩ могат да насърчат своето развитие и съживяване чрез засилено сътрудничество“, подчерта китайският президент.

Той каза, че и двете страни трябва правилно да прилагат консенсуса, постигнат между лидерите на Китай и САЩ, „да оценят настоящата благоприятна тенденция, която не дойде лесно, да определят правилната посока, да премахнат препятствията и да насърчават стабилното развитие на отношенията между Китай и Съединените щати“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Тръмпягата инспектира завода на запада! всичко е ОК

    Коментиран от #6

    10:27 15.05.2026

  • 2 Без КОМЕНТАР

    0 0 Отговор
    10:40 15.05.2026

    10:40 15.05.2026

  • 3 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    0 2 Отговор
    Са учат от САЩ...
    И те ша стават велики.

    10:40 15.05.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    Сравнение на прима виста между Си Дзи Пин и "Миротвореца" ,показва че разликата
    между двамата е огромна , и няма как да бъде скъсена ,
    единия живее от войни и разруха за да манипулира световната борса , и да богатее,
    а другия показва културна мъдрост и знания в управлението на страната си!
    Говори се за спорсзумение ,което в случая ако има такова , то" Миротвореца" трябва
    да промени коренно хатрактера и козината си , което лично на мен ми се струва фарс!!!

    11:24 15.05.2026

  • 5 Мишел

    2 0 Отговор
    Най-голямата сделка за САЩ - надяваха се Китай да поръча минимум 500 големи пътнически самолети Боинг, постигнаха поръчка 200 самолета. Китай увеличава собственото производство на такива самолети.
    Не беше договорено нищо ново по търговията с редкоземните елементи, Китай отряза САЩ по въпросите за Тайван и по доставките на ирански петрол.

    11:29 15.05.2026

  • 6 Не само

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На запада, изтока, юга и севера..
    Сигурно са му бутнали някой чип рушвет, като на инспектор..

    12:49 15.05.2026

  • 7 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци и китайци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    13:20 15.05.2026