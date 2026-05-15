Китай и САЩ взеха ключово решение относно търговско-икономическите отношения

КНР и САЩ се договориха да поддържат стабилност в търговско-икономическите отношения и да засилят практическото сътрудничество в различни области. Това заяви китайският президент Си Дзинпин на среща в правителствената резиденция Джоннанхай в Пекин с президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Съвместно препозиционирахме конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, постигнахме важен консенсус за поддържане на стабилността на търговските и икономическите отношения, разширяване на практическото сътрудничество в различни области и правилно справяне с взаимните опасения и се съгласихме да засилим комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси“, цитира Xinhua думите на китайския лидер.
Както отбеляза Си Дзинпин, сегашното посещение на Тръмп в Китай се превърна в „историческо и значимо събитие“. Според него това за пореден път показва, че мирното съжителство на двете държави, тяхното взаимноизгодно сътрудничество, основано на уважение, както и „търсенето на правилния път на взаимодействие“ отговарят на желанията на народите на двете страни и на очакванията на целия свят.
„Президентът Тръмп се е ангажирал с „Да направим Америка отново велика“, а аз съм ангажиран с възраждането на китайската нация под ръководството на китайския народ. Китай и САЩ могат да насърчат своето развитие и съживяване чрез засилено сътрудничество“, подчерта китайският президент.
Той каза, че и двете страни трябва правилно да прилагат консенсуса, постигнат между лидерите на Китай и САЩ, „да оценят настоящата благоприятна тенденция, която не дойде лесно, да определят правилната посока, да премахнат препятствията и да насърчават стабилното развитие на отношенията между Китай и Съединените щати“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
10:27 15.05.2026
2 Без КОМЕНТАР
10:40 15.05.2026
3 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ
И те ша стават велики.
10:40 15.05.2026
4 Оракула от Делфи
между двамата е огромна , и няма как да бъде скъсена ,
единия живее от войни и разруха за да манипулира световната борса , и да богатее,
а другия показва културна мъдрост и знания в управлението на страната си!
Говори се за спорсзумение ,което в случая ако има такова , то" Миротвореца" трябва
да промени коренно хатрактера и козината си , което лично на мен ми се струва фарс!!!
11:24 15.05.2026
5 Мишел
Не беше договорено нищо ново по търговията с редкоземните елементи, Китай отряза САЩ по въпросите за Тайван и по доставките на ирански петрол.
11:29 15.05.2026
6 Не само
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На запада, изтока, юга и севера..
Сигурно са му бутнали някой чип рушвет, като на инспектор..
12:49 15.05.2026
