Китай и САЩ взеха ключово решение относно търговско-икономическите отношения

КНР и САЩ се договориха да поддържат стабилност в търговско-икономическите отношения и да засилят практическото сътрудничество в различни области. Това заяви китайският президент Си Дзинпин на среща в правителствената резиденция Джоннанхай в Пекин с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Съвместно препозиционирахме конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, постигнахме важен консенсус за поддържане на стабилността на търговските и икономическите отношения, разширяване на практическото сътрудничество в различни области и правилно справяне с взаимните опасения и се съгласихме да засилим комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси“, цитира Xinhua думите на китайския лидер.

Както отбеляза Си Дзинпин, сегашното посещение на Тръмп в Китай се превърна в „историческо и значимо събитие“. Според него това за пореден път показва, че мирното съжителство на двете държави, тяхното взаимноизгодно сътрудничество, основано на уважение, както и „търсенето на правилния път на взаимодействие“ отговарят на желанията на народите на двете страни и на очакванията на целия свят.

„Президентът Тръмп се е ангажирал с „Да направим Америка отново велика“, а аз съм ангажиран с възраждането на китайската нация под ръководството на китайския народ. Китай и САЩ могат да насърчат своето развитие и съживяване чрез засилено сътрудничество“, подчерта китайският президент.

Той каза, че и двете страни трябва правилно да прилагат консенсуса, постигнат между лидерите на Китай и САЩ, „да оценят настоящата благоприятна тенденция, която не дойде лесно, да определят правилната посока, да премахнат препятствията и да насърчават стабилното развитие на отношенията между Китай и Съединените щати“.