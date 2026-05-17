Германска партия иска рестартирането на "Северен поток"

17 Май, 2026 15:21

С пускането в експлоатация на този газопровод "Алтернатива за Германия" иска да постигне сближаване с Русия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Клонът на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) в Мекленбург-Предна Померания планира да ремонтира и рестартира газопровода "Северен поток" и да осигури връщане към ядрената енергия, ако спечели местните избори през септември, пише списание Der Spiegel, позовавайки се на проектопрограмата на партията.

Провинциалните избори в Мекленбург-Предна Померания ще се проведат на 20 септември. Рейтингът на AfD в региона е 35% и теоретично партията може да влезе в правителството на провинцията. Алтернатива за Германия вече разработи "правителствена програма", наречена "Готови за син завой" (синьото е официалният цвят на партията AfD), която изпрати на членовете на AfD по имейл. Очаква се документът да бъде одобрен на 30 май на партийния конгрес в Гримен.

В програмата си AfD се застъпва за промени в икономическата и енергийната политика. По-специално партията, както отбелязва Der Spiegel, подкрепи ремонта и възобновяването на експлоатацията на газопровода „Северен поток“, както и подготовката за връщане към ядрената енергия. В същото време разширяването на използването на вятърна енергия, както е отбелязано в програмата, напротив, трябва да бъде спряно. На свой ред списание "Фокус" подчертава, че с въвеждането в експлоатация на "Северен поток" партията иска да постигне сближаване с Русия.

Като цяло по въпросите на икономическата политика програмата се позиционира като пазарно либерална. Алтернатива за Германия иска да намали бюрокрацията, да премахне задължителните тарифни разписания за разпределението на държавни поръчки и да въведе социална пазарна икономика в държавната конституция като държавна цел. За да се реализира това, както отбелязва Der Spiegel, AfD трябва първо да дойде на власт в Мекленбург-Предна Померания. За 13 години от основаването на партията това все още не е постигнато в нито една федерална държава.

AfD се появи на политическата сцена през април 2013 г. на фона на икономическите проблеми в еврозоната и дълговата криза в Гърция. Дълго време партията се занимаваше основно с икономическия дневен ред, но с изостряне на миграционната криза в Германия и ЕС рейтингът на нейната популярност започна да расте. В Германия наричат ​​AfD дясна популистка партия. Други политически сили смятат, че е невъзможно да си сътрудничат с нея в коалиция нито на федерално, нито на регионално ниво. На предсрочните избори за Бундестаг на 23 февруари AfD излезе на второ място за първи път в историята си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    С една дума, бангаранга.

    Коментиран от #5

    15:22 17.05.2026

  • 2 кая калас

    21 1 Отговор
    Не може така, ако трябва двете с урсула ще го запушим със задните си части.

    15:24 17.05.2026

  • 3 Путин

    12 2 Отговор
    Вижте ми средният пръст дали е голям.Фашистки подлоги!

    15:31 17.05.2026

  • 4 Пич

    11 0 Отговор
    Имаме си поговорки за всичко!!!
    Който чупи - купи !!!

    15:32 17.05.2026

  • 5 С една дума ама с две задни

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    бузи отворени, гресирани и на буквата Г. 😂

    15:34 17.05.2026

  • 6 Бай Араб

    2 24 Отговор
    " Германска партия" финансирана от Кремъл иска руска газ.Путин свърши парите и жално гледа към Германия да вземе Евро пари 💸,че било Еврото много кофти, да освободи германците от парите

    Коментиран от #12

    15:36 17.05.2026

  • 7 Владимир Путин

    1 12 Отговор
    Ай купувайте руска газ бе еййй , дойчланд,ай чи пари нямам бе ейййй,оня дръпнатия мишок и той нищо не ми даде.Ех да тръгнат Евраците към мен един път

    15:42 17.05.2026

  • 8 Пламен

    1 8 Отговор
    Джуджето спря Интернет . Как ще се договарят ?

    16:00 17.05.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    1 5 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    16:03 17.05.2026

  • 10 Историк

    1 5 Отговор
    Естествено, нали Кремъл плаща, за да трови Германия. Бившата ГДР, където терориста Путин се е квалифицирал и откъдето е приятелката му Меркел, която му разреши да построи завоевания Германия северен поток и предателя Шрьодер, човека на Газпром.

    16:41 17.05.2026

  • 11 УдоМача

    1 0 Отговор
    А санкции за Германия де!!

    17:22 17.05.2026

  • 12 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Араб":

    А ти имаш ли представа германската икономика в какво състояние е! Нищо не работи и върви само назад. Всеки ден фалират много фирми и заводи. Няма електричество евтино, няма газ, няма гориво. Каквото се произведе излиза на ужасно скъпа цена и е неконкурентно.
    Всичко това е безумие ръководено от неграмотни хора. Със сигурност са умишлени планове. Бежанците и тях да не забравяме. Германия е тотална щета. Няма връщане назад.

    17:24 17.05.2026