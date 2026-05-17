Клонът на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) в Мекленбург-Предна Померания планира да ремонтира и рестартира газопровода "Северен поток" и да осигури връщане към ядрената енергия, ако спечели местните избори през септември, пише списание Der Spiegel, позовавайки се на проектопрограмата на партията.

Провинциалните избори в Мекленбург-Предна Померания ще се проведат на 20 септември. Рейтингът на AfD в региона е 35% и теоретично партията може да влезе в правителството на провинцията. Алтернатива за Германия вече разработи "правителствена програма", наречена "Готови за син завой" (синьото е официалният цвят на партията AfD), която изпрати на членовете на AfD по имейл. Очаква се документът да бъде одобрен на 30 май на партийния конгрес в Гримен.

В програмата си AfD се застъпва за промени в икономическата и енергийната политика. По-специално партията, както отбелязва Der Spiegel, подкрепи ремонта и възобновяването на експлоатацията на газопровода „Северен поток“, както и подготовката за връщане към ядрената енергия. В същото време разширяването на използването на вятърна енергия, както е отбелязано в програмата, напротив, трябва да бъде спряно. На свой ред списание "Фокус" подчертава, че с въвеждането в експлоатация на "Северен поток" партията иска да постигне сближаване с Русия.

Като цяло по въпросите на икономическата политика програмата се позиционира като пазарно либерална. Алтернатива за Германия иска да намали бюрокрацията, да премахне задължителните тарифни разписания за разпределението на държавни поръчки и да въведе социална пазарна икономика в държавната конституция като държавна цел. За да се реализира това, както отбелязва Der Spiegel, AfD трябва първо да дойде на власт в Мекленбург-Предна Померания. За 13 години от основаването на партията това все още не е постигнато в нито една федерална държава.

AfD се появи на политическата сцена през април 2013 г. на фона на икономическите проблеми в еврозоната и дълговата криза в Гърция. Дълго време партията се занимаваше основно с икономическия дневен ред, но с изостряне на миграционната криза в Германия и ЕС рейтингът на нейната популярност започна да расте. В Германия наричат ​​AfD дясна популистка партия. Други политически сили смятат, че е невъзможно да си сътрудничат с нея в коалиция нито на федерално, нито на регионално ниво. На предсрочните избори за Бундестаг на 23 февруари AfD излезе на второ място за първи път в историята си.