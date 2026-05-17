Германска партия иска рестартирането на "Северен поток"

Клонът на партията "Алтернатива за Германия" (AfD) в Мекленбург-Предна Померания планира да ремонтира и рестартира газопровода "Северен поток" и да осигури връщане към ядрената енергия, ако спечели местните избори през септември, пише списание Der Spiegel, позовавайки се на проектопрограмата на партията.
Провинциалните избори в Мекленбург-Предна Померания ще се проведат на 20 септември. Рейтингът на AfD в региона е 35% и теоретично партията може да влезе в правителството на провинцията. Алтернатива за Германия вече разработи "правителствена програма", наречена "Готови за син завой" (синьото е официалният цвят на партията AfD), която изпрати на членовете на AfD по имейл. Очаква се документът да бъде одобрен на 30 май на партийния конгрес в Гримен.
В програмата си AfD се застъпва за промени в икономическата и енергийната политика. По-специално партията, както отбелязва Der Spiegel, подкрепи ремонта и възобновяването на експлоатацията на газопровода „Северен поток“, както и подготовката за връщане към ядрената енергия. В същото време разширяването на използването на вятърна енергия, както е отбелязано в програмата, напротив, трябва да бъде спряно. На свой ред списание "Фокус" подчертава, че с въвеждането в експлоатация на "Северен поток" партията иска да постигне сближаване с Русия.
Като цяло по въпросите на икономическата политика програмата се позиционира като пазарно либерална. Алтернатива за Германия иска да намали бюрокрацията, да премахне задължителните тарифни разписания за разпределението на държавни поръчки и да въведе социална пазарна икономика в държавната конституция като държавна цел. За да се реализира това, както отбелязва Der Spiegel, AfD трябва първо да дойде на власт в Мекленбург-Предна Померания. За 13 години от основаването на партията това все още не е постигнато в нито една федерална държава.
AfD се появи на политическата сцена през април 2013 г. на фона на икономическите проблеми в еврозоната и дълговата криза в Гърция. Дълго време партията се занимаваше основно с икономическия дневен ред, но с изостряне на миграционната криза в Германия и ЕС рейтингът на нейната популярност започна да расте. В Германия наричат AfD дясна популистка партия. Други политически сили смятат, че е невъзможно да си сътрудничат с нея в коалиция нито на федерално, нито на регионално ниво. На предсрочните избори за Бундестаг на 23 февруари AfD излезе на второ място за първи път в историята си.
1 Евгени от Алфапласт
2 кая калас
3 Путин
4 Пич
Който чупи - купи !!!
15:32 17.05.2026
5 С една дума ама с две задни
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":бузи отворени, гресирани и на буквата Г. 😂
15:34 17.05.2026
6 Бай Араб
7 Владимир Путин
12 Анонимен
До коментар #6 от "Бай Араб":А ти имаш ли представа германската икономика в какво състояние е! Нищо не работи и върви само назад. Всеки ден фалират много фирми и заводи. Няма електричество евтино, няма газ, няма гориво. Каквото се произведе излиза на ужасно скъпа цена и е неконкурентно.
Всичко това е безумие ръководено от неграмотни хора. Със сигурност са умишлени планове. Бежанците и тях да не забравяме. Германия е тотална щета. Няма връщане назад.
17:24 17.05.2026