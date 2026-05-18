В нова фаза навлиза енергийната криза в Близкия изток

Световната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Близо 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики. Пол Дигъл, главен икономист в компанията за управление на активи Aberdeen, заяви пред вестника, че цената на суровия петрол Brent може да достигне 180 USD за барел.

Доставките на петрол, дизел и реактивно гориво могат да се изострят от увеличеното потребителско търсене на климатици и международни пътувания. Икономистите предупредиха за опасността от нов скок на цените на петрола поради рекордното изчерпване на световните резерви, отбелязва вестникът.

Европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, цитиран от вестника, заяви, че ако конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен през следващите седмици, „глобалната рецесия може да стане неизбежна“.

В началото на май експерти заявиха, че светът се насочва към най-голямата енергийна криза в историята поради рекордно високите цени на петрола. Ескалацията на световния енергиен пазар е свързана с конфликта в Близкия изток, включително ударите на САЩ и Израел срещу Иран и напрежението в корабоплаването в Ормузкия проток.