В нова фаза навлиза енергийната криза в Близкия изток

18 Май, 2026 15:11 869 7

Извънредни мерки въведоха близо 80 държави

В нова фаза навлиза енергийната криза в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Близо 80 държави са въвели извънредни мерки за защита на своите икономики. Пол Дигъл, главен икономист в компанията за управление на активи Aberdeen, заяви пред вестника, че цената на суровия петрол Brent може да достигне 180 USD за барел.

Доставките на петрол, дизел и реактивно гориво могат да се изострят от увеличеното потребителско търсене на климатици и международни пътувания. Икономистите предупредиха за опасността от нов скок на цените на петрола поради рекордното изчерпване на световните резерви, отбелязва вестникът.

Европейският комисар по транспорта и туризма Апостолос Цицикостас, цитиран от вестника, заяви, че ако конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен през следващите седмици, „глобалната рецесия може да стане неизбежна“.

В началото на май експерти заявиха, че светът се насочва към най-голямата енергийна криза в историята поради рекордно високите цени на петрола. Ескалацията на световния енергиен пазар е свързана с конфликта в Близкия изток, включително ударите на САЩ и Израел срещу Иран и напрежението в корабоплаването в Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мръсни предатели!!!!

    14 0 Отговор
    Световната енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток

    Кой конфликт бе глупаци. Виновните са ясни сащ и израел. Защо не го пишете бе продажници !!!!!

    15:36 18.05.2026

  • 5 Алекс

    1 1 Отговор
    До коментар 2,3 и4 👍

    16:09 18.05.2026

  • 6 Хм...

    1 0 Отговор
    Персите ще събират наем за подводните кабели в персийския залив от високотехнологичните компании базирани на арабския полуостров. Освен това поддръжката и полагането на каквато и да било инфраструктура в залива ще може да бъде извършвана само от ирански фирми.
    Изобщо, инф@нтилния иди0т тръмп се натресе в страхотна ceптичнa яма. И колкото повече мърда, толкова повече потъва.

    16:47 18.05.2026

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    дано всичко поскъпне още и още

    16:47 18.05.2026