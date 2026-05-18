Български мениджмънт с изкуствен интелект управлява майстори в цяла Европа

18 Май, 2026 08:52 1 064 11

Мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори у нас

Български мениджмънт с изкуствен интелект управлява майстори в цяла Европа - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От 15-ти май българска иновативна платформа за качествени майстори завладява европейския пазар. Първите 5 страни, в които приложението ще започне да функционира, са Гърция, Италия, Испания, Франция и Германия.

Платформата се управлява от изкуствен интелект, който класира майстори според техните заслуги, документи (сертификати и законно плащане на данъци, с доказателства, че са извън сивия сектор), качествено изпълнена работа (по ревюта от клиенти) и други. Приложението FIX app също така регулира заслужените заплащания към майсторите, с фиксиране на долна и горна граница на ценообразуване, според средните цени на услугите. Това води до избягване на зачестилата през годините измамна дейност с възнагражденията за ремонтни услуги. Освен инструментите на изкуствен интелект, регулацията и гаранцията в приложението се осъществява и чрез човешка намеса, с помощта на кол център и мениджърски екип. Отделно се правят и безплатни обучения на живо, които да вдигат нивото на умения на майсторите и да ги учат на етично отношение при обслужване.

Абсолютно същите функции ще се изпълняват и на територията на европейските държави. Единствената разлика е, че в другите държави няма да има изпълнение на поръчки за аварийни ситуации, каквито има у нас. Другата разлика от варианта на приложението на българския пазар е, че в европейските страни ще се изпълняват само малки поръчки. Платформата във всяка страна ще включва майстори от съответния регион.

Мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори у нас, както по отношение на честите измами и злоупотреби със заплащанията, така и във връзка с недоволството от качество на извършваните услуги. Според статистика на FIX app, най-често “специалистите по ремонти” мамят в ценообразуването. Това се случва при 80% от тези на свободна практика или така наречените фрийлансъри. Средната възраст на най-активните майстори у нас е между 25 и 35 години, като много от тях имат други професии и използват възможността да печелят допълнително.

Ако трябва да се направи сравнение с другите европейски пазари, се оказва, че и там положението не е много розово. В Германия например, има подобни проблеми като с майсторите на българския пазар, където също има висок процент на некачествено извършени ремонти. Сред страните с доказана традиция в ремонтната дейност, добра регулация на заплащане, качество и бързи реакции на изпълнение, е Испания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 А с лекарите кога

    9 2 Отговор
    Сумати народ затриха. Няма един наказан с отнети права или осъден

    08:55 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    А АКО СИ МАЙСТОР И ПЛАЩАШ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКИП НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
    ....
    СИ Е СКРИТ РЕКЕТ :)
    .....
    ИНЖ. БАЛКАНСКИ, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗМИСЛИТЕ ВТОРИ ПЪТ ТОПЛАТА ВОДА - В КАЛИФОРНИЯ СА Я ИЗМИСЛИЛИ ПРЕДИ 20 ГОДИНИ
    ... НАПРИМЕР ЕЙНДЖИ ЛИСТ :)

    09:01 18.05.2026

  • 4 Голям

    4 0 Отговор
    В Англия има такова приложение, което гарантира, за майстора който наемате, по оценката която са му дали клиентите му, както е Trustpilot.

    09:05 18.05.2026

  • 5 загрижили се майсторите в ес

    2 1 Отговор
    а тук що не внедрят ИИ платформа да открива безсмислени и надути общ поръчки
    и да предлага правилните цени и варианти с цел прозрачност и избягване на посредници и фирмички бишони

    09:21 18.05.2026

  • 6 Платформа лапач

    4 1 Отговор
    Платформа не поставя плочки в банята, хората го правят и са го правили и без платформи.

    09:40 18.05.2026

  • 7 ооо,майн год...6деца ,а хляб ..няма

    1 1 Отговор
    За такова приложение ви трябва изкуствен интелект........По скоро използвайте за правни въпроси и особенно банкови такива...

    09:42 18.05.2026

  • 8 Поради

    4 0 Отговор
    липса на естествен

    09:43 18.05.2026

  • 9 шаа

    2 0 Отговор
    "управлява майстори в цяла Европа"
    "завладява европейския пазар"

    по-кротко с рекламата, че бързата работа - срам за майстора. те не са почнали още работа, а вие вече надувате фанфарите и вувузелите.

    09:52 18.05.2026

  • 10 Спиро

    2 1 Отговор
    Поредната грандиозна ИТ идея, ще се шуми 2 седмици, после ще я зарежат..

    09:54 18.05.2026

  • 11 Значи, добър

    2 1 Отговор
    Е онзи майстор, който издава фактури и плаща данъци?!? Егати и интелекта! Щото аз мисля, че добър е майстор, който е сръчен, умел, бърз и евтин! Не философства много за права и задължения като държавен чиновник, не ме затрупва с бумащина - изобщо не губи времето и на двама ни, а си върши работата! А, що се отнася до данъците - тях ги плаща клиента, защото ако ги плати, майсторът ги начислява в цената. Та, майстори, които не плащат данъци, всъщност щадят и са добри към клиентите си!

    10:09 18.05.2026