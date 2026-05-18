Български мениджмънт с изкуствен интелект управлява майстори в цяла Европа

От 15-ти май българска иновативна платформа за качествени майстори завладява европейския пазар. Първите 5 страни, в които приложението ще започне да функционира, са Гърция, Италия, Испания, Франция и Германия.

Платформата се управлява от изкуствен интелект, който класира майстори според техните заслуги, документи (сертификати и законно плащане на данъци, с доказателства, че са извън сивия сектор), качествено изпълнена работа (по ревюта от клиенти) и други. Приложението FIX app също така регулира заслужените заплащания към майсторите, с фиксиране на долна и горна граница на ценообразуване, според средните цени на услугите. Това води до избягване на зачестилата през годините измамна дейност с възнагражденията за ремонтни услуги. Освен инструментите на изкуствен интелект, регулацията и гаранцията в приложението се осъществява и чрез човешка намеса, с помощта на кол център и мениджърски екип. Отделно се правят и безплатни обучения на живо, които да вдигат нивото на умения на майсторите и да ги учат на етично отношение при обслужване.

Абсолютно същите функции ще се изпълняват и на територията на европейските държави. Единствената разлика е, че в другите държави няма да има изпълнение на поръчки за аварийни ситуации, каквито има у нас. Другата разлика от варианта на приложението на българския пазар е, че в европейските страни ще се изпълняват само малки поръчки. Платформата във всяка страна ще включва майстори от съответния регион.

Мисията на българското приложение е да регулира пазара на майстори у нас, както по отношение на честите измами и злоупотреби със заплащанията, така и във връзка с недоволството от качество на извършваните услуги. Според статистика на FIX app, най-често “специалистите по ремонти” мамят в ценообразуването. Това се случва при 80% от тези на свободна практика или така наречените фрийлансъри. Средната възраст на най-активните майстори у нас е между 25 и 35 години, като много от тях имат други професии и използват възможността да печелят допълнително.

Ако трябва да се направи сравнение с другите европейски пазари, се оказва, че и там положението не е много розово. В Германия например, има подобни проблеми като с майсторите на българския пазар, където също има висок процент на некачествено извършени ремонти. Сред страните с доказана традиция в ремонтната дейност, добра регулация на заплащане, качество и бързи реакции на изпълнение, е Испания.