Новини
Бизнес »
Правителствени агенции в Ню Делхи преминават към дистанционна работа заради дефицит на гориво

Правителствени агенции в Ню Делхи преминават към дистанционна работа заради дефицит на гориво

14 Май, 2026 22:16 861 8

  • индия-
  • ню делхи-
  • правителствени агенции-
  • служители-
  • дистанционна работа-
  • гориво-
  • пестене

Два дни от седмицата те ще работят от вкъщи

Правителствени агенции в Ню Делхи преминават към дистанционна работа заради дефицит на гориво - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите в Ню Делхи въвеждат двудневен режим на дистанционна работа за държавните служители като част от мерките за пестене на гориво, според главния министър Река Гупта.

Тя заяви, че решението за дистанционна работа два дни в седмицата е взето след призива на премиера Нарендра Моди за пестене на енергия. Новите мерки ще влязат в сила на 15 май. Властите в Делхи също така препоръчаха минимизиране на използването на автомобили и разширяване на онлайн срещите.

Гупта също така призова жителите на столицата да намалят използването на лични превозни средства. Тя каза, че вече е намалила броя на служебните си превозни средства до четири.

В края на миналата седмица индийският премиер призова за пестене на гориво, въздържане от пътувания в чужбина и избягване на покупки на злато, за да се гарантира оптимално използване на съществуващите ресурси. Южноазиатското правителство отбеляза, че призивът на Моди не предполага недостиг на стоки от първа необходимост, а по-скоро е предназначен да натрупа енергийни резерви на фона на продължаващата криза в Близкия изток. След това Моди нареди размерът на кортежа му да бъде намален с 50% и използването на електрически превозни средства да бъде увеличено.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яшар

    3 0 Отговор
    Снимката е подвеждаща . Нашата прародина сега е високотехнологична държава най голямата на землята

    22:19 14.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Рикши.

    22:19 14.05.2026

  • 4 Пич

    3 0 Отговор
    Нема страшно!!! Там седаш у каляската, и едно църно мунки те дърпа!!! Бел Сахиб и камшик има...

    Коментиран от #6

    22:22 14.05.2026

  • 5 Яшар до 4

    3 0 Отговор
    Прав сте Црните мунните сме ние ...Най нисшата каста изгонени дори от Индия..сега тормозещи европейските умни бели и красиви ...в тъмното само зъбите ни блестят и бялото на очите ...

    22:25 14.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    В Слънчев бряг непалци возят с рикши.

    22:26 14.05.2026

  • 7 ЗОРО

    1 1 Отговор
    Пада им се на индийците! Моди да ходи да търси петрол от приятеля си Нетаняху, нали му целуваше за д ни ка преди три мрсеца, когато беше на посещение в Изсрахел... хахаха...

    00:12 15.05.2026

  • 8 Хе Хе

    0 0 Отговор
    Това е виден ИТ за американска компания за ИИ.

    01:35 15.05.2026