Правителствени агенции в Ню Делхи преминават към дистанционна работа заради дефицит на гориво

Властите в Ню Делхи въвеждат двудневен режим на дистанционна работа за държавните служители като част от мерките за пестене на гориво, според главния министър Река Гупта.

Тя заяви, че решението за дистанционна работа два дни в седмицата е взето след призива на премиера Нарендра Моди за пестене на енергия. Новите мерки ще влязат в сила на 15 май. Властите в Делхи също така препоръчаха минимизиране на използването на автомобили и разширяване на онлайн срещите.

Гупта също така призова жителите на столицата да намалят използването на лични превозни средства. Тя каза, че вече е намалила броя на служебните си превозни средства до четири.

В края на миналата седмица индийският премиер призова за пестене на гориво, въздържане от пътувания в чужбина и избягване на покупки на злато, за да се гарантира оптимално използване на съществуващите ресурси. Южноазиатското правителство отбеляза, че призивът на Моди не предполага недостиг на стоки от първа необходимост, а по-скоро е предназначен да натрупа енергийни резерви на фона на продължаващата криза в Близкия изток. След това Моди нареди размерът на кортежа му да бъде намален с 50% и използването на електрически превозни средства да бъде увеличено.