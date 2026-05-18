Компания, произвеждала ремаркета и кемпери, се насочва към производството на артилерийски снаряди

Полската отбранителна компания Niewiadów Polska Grupa Militarná е готова да произвежда 120 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно, считано от тази година. В компанията са инсталирани две нови производствени линии, обяви директорът на компанията Адам Янушко

„От края на четвъртото тримесечие на 2026 г. компанията планира да започне производство [на снаряди] на две нови линии, с максимален капацитет от 60 000 снаряда годишно за всяка“, цитира портала го.

Компанията планира също така да произвежда до 1 милион противопехотни мини и 40-милиметрови артилерийски снаряди годишно, като производството ще започне през 2027 г.

Компанията преди това се е специализирала в производството на различни ремаркета и кемпери.

Според отворени източници, през 2025 г. в Полша са произведени приблизително 50 000 155-милиметрови снаряда. Производството на тези боеприпаси е извършвано в съоръженията на държавния отбранителен концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).