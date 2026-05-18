Компания, произвеждала ремаркета и кемпери, се насочва към производството на артилерийски снаряди

18 Май, 2026 13:17 1 093 8

За целта полската Niewiadów Polska Grupa Militarná инсталира нова поточна линия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полската отбранителна компания Niewiadów Polska Grupa Militarná е готова да произвежда 120 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно, считано от тази година. В компанията са инсталирани две нови производствени линии, обяви директорът на компанията Адам Янушко

„От края на четвъртото тримесечие на 2026 г. компанията планира да започне производство [на снаряди] на две нови линии, с максимален капацитет от 60 000 снаряда годишно за всяка“, цитира портала го.

Компанията планира също така да произвежда до 1 милион противопехотни мини и 40-милиметрови артилерийски снаряди годишно, като производството ще започне през 2027 г.

Компанията преди това се е специализирала в производството на различни ремаркета и кемпери.

Според отворени източници, през 2025 г. в Полша са произведени приблизително 50 000 155-милиметрови снаряда. Производството на тези боеприпаси е извършвано в съоръженията на държавния отбранителен концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).


  • 1 Ами да, те така

    7 0 Отговор
    правят компаниите за кемпери... качваш се и летиш...

    13:22 18.05.2026

  • 2 Трол

    5 2 Отговор
    Крайно време е във всяка къща да има малка семейна фабрика за дронове и артилерийски снаряди.

    13:25 18.05.2026

  • 3 пожелание

    10 1 Отговор
    Да не спрат производството на ремаркета , защото много трупове ще изнасят ако продължават да реват срещу Русия ! !!

    13:25 18.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Ех този гугъл-преводач❗
    артилерийскИ снарадА🤔

    13:41 18.05.2026

  • 5 Факт

    6 1 Отговор
    Тия цифрите ги нямат за нищо, а денонощието 24часа

    13:44 18.05.2026

  • 6 Някой

    4 1 Отговор
    Може би за това Урсула нарочно съсипа европейската икономика - за евтини муниции.

    14:20 18.05.2026

  • 7 Много снаряди

    1 0 Отговор
    Хората все още вярват в артилерията.Явно има пазар за тези боеприпаси.

    15:12 18.05.2026

  • 8 Компания за кемпери

    0 1 Отговор
    И ремаркета... тия техните снаряди други снаряди ли ще ги влачат?

    15:33 18.05.2026