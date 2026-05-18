Големи германски автомобилни компании залагат на договори за отбрана

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz и други германски автомобилни марки залагат на договори за отбрана, съобщава вестник Bild.

Франция наскоро е поръчала 7000 камиона Zetros и е подписала партньорство с германския производител на дронове Quantum Systems. Бундесверът (германските въоръжени сили) вече е поръчал стотици камиони Arocs 6x6 от Daimler Trucks (Mercedes притежава 30%) за логистични цели; Литва също е направила подобна поръчка. Самият Mercedes-Benz също планира целенасочено разширяване във военния сектор.

Особен интерес представляват SUV-тата Mercedes G-Class (наричани Wolf в Бундесвера). Гамата на Daimler Trucks се фокусира върху автомобила за всякакъв терен Unimog, микробуса Sprinter и тежкотоварните камиони. Компанията е привлечена от перспективите за мащабно производство – често в хиляди бройки, отбелязва вестникът.

В сътрудничество с Quantum Systems, „Mercedes работи върху интегрирането на камиони с множество безпилотни превозни средства“. „Фундаменталната позиция на Mercedes-Benz е да разработва и произвежда граждански превозни средства. В същото време, нашите дейности в областта на сигурността и отбраната са стратегическа насока за развитие, която ще продължим активно да оформяме заедно с нашите партньори“, каза говорител на Mercedes.

Общата стратегия обаче остава непроменена: Mercedes определено няма планове да се превръща в отбранителна компания. Компанията не произвежда танкове, артилерия или боеприпаси в собствените си фабрики. Превозните средства се оборудват с военна техника и оръжия в партньорски съоръжения. Тази тенденция обаче не се ограничава само до Mercedes: отбранителните компании в момента активно търсят връзки с кризисната автомобилна индустрия на Германия.

Например, израелският концерн Rafael търси фабрики в Германия за производство на системи за противоракетна отбрана и сглобяване на лазерните си оръжия. Производителят на танкове KNDS води преговори за закупуване или частично използване на завода на Mercedes в Лудвигсфелде, близо до Берлин. Заводът на Volkswagen в Оснабрюк (планирано да бъде затворен през 2027 г.) също е високо в списъка на KNDS за производство на бронетранспортьори Boxer. BMW води преговори за внедряване на технологии за автономно шофиране във военните, заключава вестникът.