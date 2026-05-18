Големи германски автомобилни компании залагат на договори за отбрана

18 Май, 2026 15:43 613 10

Франция наскоро е поръчала 7000 камиона Zetros и е подписала партньорство с германския производител на дронове Quantum Systems

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен производител Mercedes-Benz и други германски автомобилни марки залагат на договори за отбрана, съобщава вестник Bild.

Франция наскоро е поръчала 7000 камиона Zetros и е подписала партньорство с германския производител на дронове Quantum Systems. Бундесверът (германските въоръжени сили) вече е поръчал стотици камиони Arocs 6x6 от Daimler Trucks (Mercedes притежава 30%) за логистични цели; Литва също е направила подобна поръчка. Самият Mercedes-Benz също планира целенасочено разширяване във военния сектор.

Особен интерес представляват SUV-тата Mercedes G-Class (наричани Wolf в Бундесвера). Гамата на Daimler Trucks се фокусира върху автомобила за всякакъв терен Unimog, микробуса Sprinter и тежкотоварните камиони. Компанията е привлечена от перспективите за мащабно производство – често в хиляди бройки, отбелязва вестникът.

В сътрудничество с Quantum Systems, „Mercedes работи върху интегрирането на камиони с множество безпилотни превозни средства“. „Фундаменталната позиция на Mercedes-Benz е да разработва и произвежда граждански превозни средства. В същото време, нашите дейности в областта на сигурността и отбраната са стратегическа насока за развитие, която ще продължим активно да оформяме заедно с нашите партньори“, каза говорител на Mercedes.

Общата стратегия обаче остава непроменена: Mercedes определено няма планове да се превръща в отбранителна компания. Компанията не произвежда танкове, артилерия или боеприпаси в собствените си фабрики. Превозните средства се оборудват с военна техника и оръжия в партньорски съоръжения. Тази тенденция обаче не се ограничава само до Mercedes: отбранителните компании в момента активно търсят връзки с кризисната автомобилна индустрия на Германия.

Например, израелският концерн Rafael търси фабрики в Германия за производство на системи за противоракетна отбрана и сглобяване на лазерните си оръжия. Производителят на танкове KNDS води преговори за закупуване или частично използване на завода на Mercedes в Лудвигсфелде, близо до Берлин. Заводът на Volkswagen в Оснабрюк (планирано да бъде затворен през 2027 г.) също е високо в списъка на KNDS за производство на бронетранспортьори Boxer. BMW води преговори за внедряване на технологии за автономно шофиране във военните, заключава вестникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наближават

    3 0 Отговор
    Ботунец отвори тежки порти
    идат към Кремиковци
    ще се възражда старата слава
    с Рейнметал ще въдворяват Бангарангата

    15:46 18.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ами тя "G" класата си е разработка по поръчка за армията на Иран❗
    А всички знаят кой стои в основата на създаването на ФВ❗

    15:51 18.05.2026

  • 3 УдоМача

    4 0 Отговор
    Като знае човек колко калпави са им колите трябва да е луд за да си купи бойна техника от тях!

    15:54 18.05.2026

  • 4 Същото

    8 0 Отговор
    Както при Хитлер? Нищо ново в Европа.

    15:56 18.05.2026

  • 5 Фори

    2 0 Отговор
    Путин стартира надпреварата във въоръжаването и сега Мерцедес вместо коли е принуден да прави бомби!

    Коментиран от #6

    16:17 18.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фори":

    Надпреварата във въоръжаването НИКОГА НЕ Е СПИРАЛА❗
    И няма такова животно ОТБРАНИТЕЛНО оръжие😉
    Всички разработват все оръжия за отбрана, ама после все се оказват за нападение❗

    16:37 18.05.2026

  • 7 Не че

    1 0 Отговор
    толкова се готвят за война, но просто има едни пари за усвояване. Всеки иска да бръкне в кацата с мед сега.

    17:12 18.05.2026

  • 8 авантгард

    2 0 Отговор
    Учат се от чичо им дончо откачалката как се дават парите от данъкоплатците на шепа избрани компании, които щели да ни въоръжават за да сме се били пазили от тези, които тормозим.
    Ха!

    17:22 18.05.2026

  • 9 Гичка

    0 0 Отговор
    Аааа на мене с каруцата с коня ми е по -готино.

    Коментиран от #10

    17:25 18.05.2026

  • 10 авантгард

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гичка":

    А на теб над или под коня ти е готиното?
    Или си под камила....

    17:27 18.05.2026