TotalEnergies е готова да разработи инфраструктура за заобикаляне на Ормузкия проток

Френската енергийна компания TotalEnergies е готова да инвестира в създаването на инфраструктура за доставка на петрол от страните от Близкия изток, заобикаляйки Ормузкия проток, който е труден за корабоплаване поради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Патрик Пуяне в интервю за Le Figaro.
Той обясни, че светът е изправен пред физически недостиг на петрол и невъзможност за увеличаване на производството, тъй като основният производствен капацитет е концентриран в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Пуяне добави, че световните лидери трябва да признаят липсата на необходимите резерви извън страните от ОПЕК в Персийския залив и че дори ако Ормузкият проток в крайна сметка бъде отблокиран, това няма да означава връщане към предишния търговски модел. На този фон, каза той, страните производителки на петрол и петролни продукти ще трябва да обмислят укрепване на своите вериги за доставки в региона.
„Сирия може да се превърне в ключова транзитна точка за износ на петрол от региона, особено от Саудитска Арабия и Ирак, към Средиземно море. Наскоро посетих региона, за да се срещна с нашите екипи и да информирам компании и правителства, за които сме доверени партньори, че TotalEnergies е готова да инвестира заедно с тях, ако желаят, в тази инфраструктура“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По-добре
15:13 28.05.2026
2 Българин
Това е ясно за всички! Ако не купуваме нефт и газ от Русия, сме обречени на студ и глад!
Коментиран от #3
15:13 28.05.2026
3 Хубаво де ,
До коментар #2 от "Българин":кажи моля те цената на нефта и газа от Русия дето бил ефтин . Дай някакви числа за сравнения защото Фицо купува газ на 70 евро . Днес цената на „Газов хъб Балкан“ се движи около 45,68 евро за мегаватчас (EUR/MWh).
16:37 28.05.2026