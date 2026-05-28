TotalEnergies е готова да разработи инфраструктура за заобикаляне на Ормузкия проток

Френската енергийна компания TotalEnergies е готова да инвестира в създаването на инфраструктура за доставка на петрол от страните от Близкия изток, заобикаляйки Ормузкия проток, който е труден за корабоплаване поради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Патрик Пуяне в интервю за Le Figaro.

Той обясни, че светът е изправен пред физически недостиг на петрол и невъзможност за увеличаване на производството, тъй като основният производствен капацитет е концентриран в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Пуяне добави, че световните лидери трябва да признаят липсата на необходимите резерви извън страните от ОПЕК в Персийския залив и че дори ако Ормузкият проток в крайна сметка бъде отблокиран, това няма да означава връщане към предишния търговски модел. На този фон, каза той, страните производителки на петрол и петролни продукти ще трябва да обмислят укрепване на своите вериги за доставки в региона.

„Сирия може да се превърне в ключова транзитна точка за износ на петрол от региона, особено от Саудитска Арабия и Ирак, към Средиземно море. Наскоро посетих региона, за да се срещна с нашите екипи и да информирам компании и правителства, за които сме доверени партньори, че TotalEnergies е готова да инвестира заедно с тях, ако желаят, в тази инфраструктура“, каза той.