TotalEnergies е готова да разработи инфраструктура за заобикаляне на Ормузкия проток

28 Май, 2026 15:10 738 3

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френската енергийна компания TotalEnergies е готова да инвестира в създаването на инфраструктура за доставка на петрол от страните от Близкия изток, заобикаляйки Ормузкия проток, който е труден за корабоплаване поради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Патрик Пуяне в интервю за Le Figaro.

Той обясни, че светът е изправен пред физически недостиг на петрол и невъзможност за увеличаване на производството, тъй като основният производствен капацитет е концентриран в Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Пуяне добави, че световните лидери трябва да признаят липсата на необходимите резерви извън страните от ОПЕК в Персийския залив и че дори ако Ормузкият проток в крайна сметка бъде отблокиран, това няма да означава връщане към предишния търговски модел. На този фон, каза той, страните производителки на петрол и петролни продукти ще трябва да обмислят укрепване на своите вериги за доставки в региона.

„Сирия може да се превърне в ключова транзитна точка за износ на петрол от региона, особено от Саудитска Арабия и Ирак, към Средиземно море. Наскоро посетих региона, за да се срещна с нашите екипи и да информирам компании и правителства, за които сме доверени партньори, че TotalEnergies е готова да инвестира заедно с тях, ако желаят, в тази инфраструктура“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-добре

    2 0 Отговор
    Да купуват от Венецуела.

    15:13 28.05.2026

  • 2 Българин

    0 8 Отговор
    Тотал е фалирала компания. Нищо не може да предложи и нищо не може да направи!
    Това е ясно за всички! Ако не купуваме нефт и газ от Русия, сме обречени на студ и глад!

    Коментиран от #3

    15:13 28.05.2026

  • 3 Хубаво де ,

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    кажи моля те цената на нефта и газа от Русия дето бил ефтин . Дай някакви числа за сравнения защото Фицо купува газ на 70 евро . Днес цената на „Газов хъб Балкан“ се движи около 45,68 евро за мегаватчас (EUR/MWh).

    16:37 28.05.2026