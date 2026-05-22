САЩ налагат компенсационни мита върху вноса на паладий от Русия

Министерството на търговията на САЩ възнамерява да наложи компенсационни мита в размер на 109,1% върху вноса на необработен паладий от Русия. Това е посочено в известие, публикувано във Федералния регистър (сборник от официални документи на правителството на САЩ).
САЩ твърдят, че руските производители получават субсидии, които отговарят на условията за мерките на САЩ. В известието се отбелязва, че съгласно законодателството на САЩ това изисква налагането на компенсационни мита в размер на 109,1%. Министерството на търговията на САЩ поясни, че тези мита ще се прилагат по-специално за гореспоменатите продукти от „Уралски иновативни технологии“ АД и Приморския завод за преработка на цветни метали. Разследването, проведено от служители на ведомството, обхваща 2024 г.
По-рано този месец Министерството на търговията на САЩ обяви, че е решило да наложи антидъмпингови мита в размер на 132,83% върху доставките на необработен паладий от Русия. През септември 2025 г. Федералната комисия по международна търговия на САЩ (FITC) заяви, че доставките на руски паладий вредят на американските производители. Комисията започна разследването след обжалвания до американските власти от синдикати и американски бизнеси.
Паладият се използва в производството на автомобилни катализатори, в електронната и химическата промишленост и в други приложения.
1 Некой
Коментиран от #2
11:21 22.05.2026
2 Румен Решетников
До коментар #1 от "Некой":И що не са го правили досега? М?
Коментиран от #6
11:34 22.05.2026
3 Някой
А, мисля, паладия не се намира навсякъде. Не знам колко количество се произвежда в САЩ, но най-вероятно няма да стигне за покриване на нуждите им.
Коментиран от #7
11:35 22.05.2026
4 Американците имат
11:35 22.05.2026
5 Ха ха ха
Нещо изчезнаха, а всички медии писаха за тх половин година като ненормални. Тотален Фейк-нюз.
11:53 22.05.2026
6 Не се хабета
До коментар #2 от "Румен Решетников":Ако руснаците вдигнат цената за американски потребители със 109 %, кой печели?
Коментиран от #9
12:04 22.05.2026
7 Цензура
До коментар #3 от "Някой":48% от световният добив е в ръцете на руската компания Норникель. Без паладий не могат да се произвеждат мн неща, например карбуратори за бензинови автомобили. Така че САЩ ако щат да наложат и 1000% мита, сметката ще я платят техните производители.
Коментиран от #8
12:33 22.05.2026
8 Някой
До коментар #7 от "Цензура":Като цяло си прав. Само че, карбуратори отдавна няма в автомобилите. Сигурно си имал в предвид катализатор.
13:09 22.05.2026
9 Бъркаш
До коментар #6 от "Не се хабета":Брат.Америка вдига митата,печели държавата,а потребителя губи…
13:24 22.05.2026