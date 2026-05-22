САЩ налагат компенсационни мита върху вноса на паладий от Русия

Министерството на търговията на САЩ възнамерява да наложи компенсационни мита в размер на 109,1% върху вноса на необработен паладий от Русия. Това е посочено в известие, публикувано във Федералния регистър (сборник от официални документи на правителството на САЩ).

САЩ твърдят, че руските производители получават субсидии, които отговарят на условията за мерките на САЩ. В известието се отбелязва, че съгласно законодателството на САЩ това изисква налагането на компенсационни мита в размер на 109,1%. Министерството на търговията на САЩ поясни, че тези мита ще се прилагат по-специално за гореспоменатите продукти от „Уралски иновативни технологии“ АД и Приморския завод за преработка на цветни метали. Разследването, проведено от служители на ведомството, обхваща 2024 г.

По-рано този месец Министерството на търговията на САЩ обяви, че е решило да наложи антидъмпингови мита в размер на 132,83% върху доставките на необработен паладий от Русия. През септември 2025 г. Федералната комисия по международна търговия на САЩ (FITC) заяви, че доставките на руски паладий вредят на американските производители. Комисията започна разследването след обжалвания до американските власти от синдикати и американски бизнеси.

Паладият се използва в производството на автомобилни катализатори, в електронната и химическата промишленост и в други приложения.