САЩ налагат компенсационни мита върху вноса на паладий от Русия

22 Май, 2026 11:11 939 9

Те ще са в размер на 109.1%

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министерството на търговията на САЩ възнамерява да наложи компенсационни мита в размер на 109,1% върху вноса на необработен паладий от Русия. Това е посочено в известие, публикувано във Федералния регистър (сборник от официални документи на правителството на САЩ).

САЩ твърдят, че руските производители получават субсидии, които отговарят на условията за мерките на САЩ. В известието се отбелязва, че съгласно законодателството на САЩ това изисква налагането на компенсационни мита в размер на 109,1%. Министерството на търговията на САЩ поясни, че тези мита ще се прилагат по-специално за гореспоменатите продукти от „Уралски иновативни технологии“ АД и Приморския завод за преработка на цветни метали. Разследването, проведено от служители на ведомството, обхваща 2024 г.

По-рано този месец Министерството на търговията на САЩ обяви, че е решило да наложи антидъмпингови мита в размер на 132,83% върху доставките на необработен паладий от Русия. През септември 2025 г. Федералната комисия по международна търговия на САЩ (FITC) заяви, че доставките на руски паладий вредят на американските производители. Комисията започна разследването след обжалвания до американските власти от синдикати и американски бизнеси.

Паладият се използва в производството на автомобилни катализатори, в електронната и химическата промишленост и в други приложения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Некой

    12 1 Отговор
    Тъкмо ще го обработват в техни си заводи и ще го изнасят готов продукт.

    Коментиран от #2

    11:21 22.05.2026

  • 2 Румен Решетников

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    И що не са го правили досега? М?

    Коментиран от #6

    11:34 22.05.2026

  • 3 Някой

    15 0 Отговор
    Ами да налагат мита. Все пак, ще ги плащат техните фирми и крайния потребител на стоките им - предимно американци. Т.е., оскъпяване ще има за американския бизнес и потребители.
    А, мисля, паладия не се намира навсякъде. Не знам колко количество се произвежда в САЩ, но най-вероятно няма да стигне за покриване на нуждите им.

    Коментиран от #7

    11:35 22.05.2026

  • 4 Американците имат

    1 3 Отговор
    Доста Паладий и явно руския не им трябва. Най вероятно Китай и някой други страни няма да се откажат.

    11:35 22.05.2026

  • 5 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    А помните ли невероятните Реципрочни мита на Тръмп?

    Нещо изчезнаха, а всички медии писаха за тх половин година като ненормални. Тотален Фейк-нюз.

    11:53 22.05.2026

  • 6 Не се хабета

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Решетников":

    Ако руснаците вдигнат цената за американски потребители със 109 %, кой печели?

    Коментиран от #9

    12:04 22.05.2026

  • 7 Цензура

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    48% от световният добив е в ръцете на руската компания Норникель. Без паладий не могат да се произвеждат мн неща, например карбуратори за бензинови автомобили. Така че САЩ ако щат да наложат и 1000% мита, сметката ще я платят техните производители.

    Коментиран от #8

    12:33 22.05.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цензура":

    Като цяло си прав. Само че, карбуратори отдавна няма в автомобилите. Сигурно си имал в предвид катализатор.

    13:09 22.05.2026

  • 9 Бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не се хабета":

    Брат.Америка вдига митата,печели държавата,а потребителя губи…

    13:24 22.05.2026