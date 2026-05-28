САЩ и Китай обсъждат намаляване на митата

Китай и САЩ ще обсъдят взаимни намаления на тарифите с най-малко 30 млрд. USD в рамките на двустранен търговски съвет, обяви китайското министерство на търговията.

„Двете страни постигнаха принципно споразумение да обсъдят рамково споразумение за взаимни намаления на тарифите върху еквивалентни обеми стоки в рамките на търговския съвет, като мащабът на намалението на тарифите за всяка страна ще възлиза на 30 милиарда долара или повече“, се казва в изявление на министерството, цитирайки информационна агенция Синхуа.

Работните групи ще се координират тясно, ще се споразумеят за конкретни детайли и ще ускорят прилагането на очертаните споразумения.