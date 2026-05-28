САЩ и Китай обсъждат намаляване на митата

28 Май, 2026 14:45 298 1

Работните групи на двете страни ще се координират тясно и ще се споразумеят за конкретни детайли

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай и САЩ ще обсъдят взаимни намаления на тарифите с най-малко 30 млрд. USD в рамките на двустранен търговски съвет, обяви китайското министерство на търговията.

„Двете страни постигнаха принципно споразумение да обсъдят рамково споразумение за взаимни намаления на тарифите върху еквивалентни обеми стоки в рамките на търговския съвет, като мащабът на намалението на тарифите за всяка страна ще възлиза на 30 милиарда долара или повече“, се казва в изявление на министерството, цитирайки информационна агенция Синхуа.

Работните групи ще се координират тясно, ще се споразумеят за конкретни детайли и ще ускорят прилагането на очертаните споразумения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 русия е васал на Китай

    0 0 Отговор
    САЩ и Китай разпределят разпадащата се РФ.
    Пyйло си мислеше, че ще му помагат, а се оказа булката .

    14:50 28.05.2026