Новини
Спорт »
Тенис »
Наоми Осака се завръща в третия кръг на "Ролан Гарос" след седемгодишна пауза

Наоми Осака се завръща в третия кръг на "Ролан Гарос" след седемгодишна пауза

28 Май, 2026 15:06 505 0

  • наоми осака-
  • шампионка-
  • големия шлем-
  • турнир-
  • ролан гарос-
  • тенисистка-
  • дона векич

Японската звезда преодоля Дона Векич и ще се изправи срещу младата американка Ива Йович

Наоми Осака се завръща в третия кръг на "Ролан Гарос" след седемгодишна пауза - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълга седемгодишна пауза, Наоми Осака – четирикратна шампионка от Големия шлем – отново ще играе в третия кръг на престижния турнир "Ролан Гарос". Японската тенисистка, която никога досега не е преминавала отвъд тази фаза на надпреварата във френската столица, демонстрира отлична форма и решителност.

Във втория кръг Осака се изправи срещу опитната хърватка Дона Векич, която заема 72-ро място в световната ранглиста. След оспорван двубой, продължил близо два часа (1 час и 51 минути), японката надделя с резултат 7:6(1), 6:4. Това бе трети сблъсък между двете състезателки на професионално ниво, като Осака записа трета поредна победа срещу Векич. Любопитен факт е, че хърватката все още има само един спечелен сет срещу тази съперничка, а последната им среща датираше от 2019 година.

В третия кръг Наоми Осака ще се изправи срещу изгряващата американска тийнейджърка Ива Йович. Дали японската звезда ще успее да прекрачи заветната граница и да запише историческо класиране на "Ролан Гарос", предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове