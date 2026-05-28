Наоми Осака се завръща в третия кръг на "Ролан Гарос" след седемгодишна пауза

След дълга седемгодишна пауза, Наоми Осака – четирикратна шампионка от Големия шлем – отново ще играе в третия кръг на престижния турнир "Ролан Гарос". Японската тенисистка, която никога досега не е преминавала отвъд тази фаза на надпреварата във френската столица, демонстрира отлична форма и решителност.

Във втория кръг Осака се изправи срещу опитната хърватка Дона Векич, която заема 72-ро място в световната ранглиста. След оспорван двубой, продължил близо два часа (1 час и 51 минути), японката надделя с резултат 7:6(1), 6:4. Това бе трети сблъсък между двете състезателки на професионално ниво, като Осака записа трета поредна победа срещу Векич. Любопитен факт е, че хърватката все още има само един спечелен сет срещу тази съперничка, а последната им среща датираше от 2019 година.

В третия кръг Наоми Осака ще се изправи срещу изгряващата американска тийнейджърка Ива Йович. Дали японската звезда ще успее да прекрачи заветната граница и да запише историческо класиране на "Ролан Гарос", предстои да разберем.