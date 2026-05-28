Ключов договор за строеж на АЕЦ подписаха Казахстан и Русия

Русия и Казахстан подписаха споразумение за сътрудничество при изграждането на атомна електроцентрала (АЕЦ) в републиката, както и за предоставяне на държавен експортен заем за финансиране на проекта. Споразумението беше подписано по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Казахстан.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че първата атомна електроцентрала в Казахстан ще бъде построена с помощта на най-модерните руски технологии. Проектът ще бъде финансиран с руски държавен експортен заем.

Изграждането на АЕЦ от Русия в Казахстан създава цяла индустрия в републиката, тъй като включва не само строителство, но и обучение на персонал, заяви Путин в изявление след руско-казахстанските преговори.

„По време на посещението бяха одобрени споразумения за параметрите за изграждане на атомната електроцентрала и за финансиране на проекта чрез руски държавен експортен заем. Пускането в експлоатация на централата ще допринесе значително за енергоснабдяването на казахстанската икономика и ще помогне за осигуряването на достъпна и чиста енергия на бизнеса и домакинствата. Бих искал да отбележа, че както се договорихме с президента на Казахстан, не става въпрос само за изграждане на атомна електроцентрала, а за нейното строителство. Става въпрос за създаване на цяла индустрия, включително образование, обучение на персонал и т.н.“, каза държавният глава.

Изграждането на тази централа, с участието на „Росатом“, е водещ проект в областта на мирната ядрена енергетика, отбеляза Путин.

Като цяло сътрудничеството между Русия и Казахстан в енергийния сектор се развива стабилно: „РусХидро“ се присъединява към проекти за развитие на водноелектрическа енергия в републиката, добави Путин. „Установени са и взаимни трансгранични доставки на електроенергия“, добави той.