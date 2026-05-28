Ключов договор за строеж на АЕЦ подписаха Казахстан и Русия
  Тема: Казахстан

28 Май, 2026 15:37

Путин: Изграждането на атомна електроцентрала от Русия в Казахстан създава цяла индустрия в страната

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия и Казахстан подписаха споразумение за сътрудничество при изграждането на атомна електроцентрала (АЕЦ) в републиката, както и за предоставяне на държавен експортен заем за финансиране на проекта. Споразумението беше подписано по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Казахстан.

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че първата атомна електроцентрала в Казахстан ще бъде построена с помощта на най-модерните руски технологии. Проектът ще бъде финансиран с руски държавен експортен заем.

Изграждането на АЕЦ от Русия в Казахстан създава цяла индустрия в републиката, тъй като включва не само строителство, но и обучение на персонал, заяви Путин в изявление след руско-казахстанските преговори.

„По време на посещението бяха одобрени споразумения за параметрите за изграждане на атомната електроцентрала и за финансиране на проекта чрез руски държавен експортен заем. Пускането в експлоатация на централата ще допринесе значително за енергоснабдяването на казахстанската икономика и ще помогне за осигуряването на достъпна и чиста енергия на бизнеса и домакинствата. Бих искал да отбележа, че както се договорихме с президента на Казахстан, не става въпрос само за изграждане на атомна електроцентрала, а за нейното строителство. Става въпрос за създаване на цяла индустрия, включително образование, обучение на персонал и т.н.“, каза държавният глава.

Изграждането на тази централа, с участието на „Росатом“, е водещ проект в областта на мирната ядрена енергетика, отбеляза Путин.

Като цяло сътрудничеството между Русия и Казахстан в енергийния сектор се развива стабилно: „РусХидро“ се присъединява към проекти за развитие на водноелектрическа енергия в републиката, добави Путин. „Установени са и взаимни трансгранични доставки на електроенергия“, добави той.


Казахстан
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама как така?

    6 1 Отговор
    Казахите защо не подкрепят украйната?

    15:40 28.05.2026

  • 2 тъй ли...

    5 1 Отговор
    Втора новина за катоничният упадък на Русия. Не знам как ще издържат атлантЪците.

    15:40 28.05.2026

  • 3 И кво стана ся

    8 1 Отговор
    Русия е агресор пък ще стои АЕЦ а Тръмп е миротворец а бомбандира Иран,арестува чужди президенти ......,..

    15:41 28.05.2026

  • 4 Кажи честно ... 🤣

    0 9 Отговор
    Pуслямckия KEHEФ вече 5-та година е в просрочие и не може да пусне АЕЦ-а на Турция без западна електроника . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    15:51 28.05.2026

  • 5 Даа...

    1 5 Отговор
    Още едно ЩЕ в актива на ходещия на токчета клoyн Пусин ...

    Коментиран от #8

    15:53 28.05.2026

  • 6 Бялджип

    2 0 Отговор
    В същото време Армения се опитва да се подмаже на САЩ, лидера им Пашинян ги лъже, че след два-три месеца ще ги приемат в Евросъюза...?! При това Армения е член на Евроазиатския икономически съюз, получава евтини руски енергоресурси, а се опитва да седи на два стола? Но знаем какво казва граф Калиостро- не стига дупето да седиш на два стола...

    16:02 28.05.2026

  • 7 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":

    Каквото човек има в главата, това му излиза от устата..

    16:23 28.05.2026

  • 8 Ще, ще

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даа...":

    АЕЦ в Турция - 10 милиарда
    2 блока в Козлодуй - 40 милиарда.

    16:29 28.05.2026