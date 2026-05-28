Ключов договор за строеж на АЕЦ подписаха Казахстан и Русия

Русия и Казахстан подписаха споразумение за сътрудничество при изграждането на атомна електроцентрала (АЕЦ) в републиката, както и за предоставяне на държавен експортен заем за финансиране на проекта. Споразумението беше подписано по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Казахстан.
По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че първата атомна електроцентрала в Казахстан ще бъде построена с помощта на най-модерните руски технологии. Проектът ще бъде финансиран с руски държавен експортен заем.
Изграждането на АЕЦ от Русия в Казахстан създава цяла индустрия в републиката, тъй като включва не само строителство, но и обучение на персонал, заяви Путин в изявление след руско-казахстанските преговори.
„По време на посещението бяха одобрени споразумения за параметрите за изграждане на атомната електроцентрала и за финансиране на проекта чрез руски държавен експортен заем. Пускането в експлоатация на централата ще допринесе значително за енергоснабдяването на казахстанската икономика и ще помогне за осигуряването на достъпна и чиста енергия на бизнеса и домакинствата. Бих искал да отбележа, че както се договорихме с президента на Казахстан, не става въпрос само за изграждане на атомна електроцентрала, а за нейното строителство. Става въпрос за създаване на цяла индустрия, включително образование, обучение на персонал и т.н.“, каза държавният глава.
Изграждането на тази централа, с участието на „Росатом“, е водещ проект в областта на мирната ядрена енергетика, отбеляза Путин.
Като цяло сътрудничеството между Русия и Казахстан в енергийния сектор се развива стабилно: „РусХидро“ се присъединява към проекти за развитие на водноелектрическа енергия в републиката, добави Путин. „Установени са и взаимни трансгранични доставки на електроенергия“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ама как така?
15:40 28.05.2026
2 тъй ли...
15:40 28.05.2026
3 И кво стана ся
15:41 28.05.2026
4 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #7
15:51 28.05.2026
5 Даа...
Коментиран от #8
15:53 28.05.2026
6 Бялджип
16:02 28.05.2026
7 Така е
До коментар #4 от "Кажи честно ... 🤣":Каквото човек има в главата, това му излиза от устата..
16:23 28.05.2026
8 Ще, ще
До коментар #5 от "Даа...":АЕЦ в Турция - 10 милиарда
2 блока в Козлодуй - 40 милиарда.
16:29 28.05.2026