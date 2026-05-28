Прокуратурата в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в Общината

28 Май, 2026 16:18 663 14

По-рано днес кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен за разпит

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова

Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали.

Това съобщиха от Прокуратурата на Република България по повод медийни запитвания, след като стана ясно, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен за разпит по-рано днес, информират от novini.bg.

В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    17 1 Отговор
    Друга компетентна прокуратура.... Ще има, но след като бъде сменен ВСС, главен прокурор и цялата гнила съдебна система! Процеса за смяната, едва сега започва.... От другата седмица ще се приеме изцяло нов закон, дано сложи край на модела Пеевски- Борисов!!!

    16:23 28.05.2026

  • 2 От ясно, по-ясно

    14 2 Отговор
    Затова е нямало изтичане на информация и са го сгащили.

    16:23 28.05.2026

  • 3 Като в соца

    6 5 Отговор
    Вземат те милиционерите "за справка" и я се върнеш , я не .

    16:24 28.05.2026

  • 4 Сталин

    13 3 Отговор
    Прокуратурата в Кърджали също трябва да бъдат арестувани като част от помашката мафия, всичкото помак бивши сътрудници на ДС и които навремето донасяха братята си турци и помаци на службите

    Коментиран от #5

    16:25 28.05.2026

  • 5 Като

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    турчеещия се Дотам , внедрен в затвора.

    Коментиран от #8

    16:27 28.05.2026

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор
    Всички съдии и прокурори в България трябва да бъдат сменени,тези са част от криминалната хунта на Тиквата и Прасето,и повече никакви женски в съдебната система

    16:28 28.05.2026

  • 7 Прокуратурата

    8 1 Отговор
    В Кърджали, работи по законите на ДПС!
    Това е абсурдно да повярваме, че министъра на МВР ще цитира име на прокурор, ако няма доказателства за истинноста им?
    И , забележете, това изявление на ОПКърджали излиза след публикацията на нервните, паталогични изявления на Делян Плевела!
    Нещо по въпроса?

    16:28 28.05.2026

  • 8 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Като":

    Затова целия парламент са от помашката мафия от Кърджали и Хасково и Разград,аз познавам лично 2-3 такива

    16:29 28.05.2026

  • 9 ту-туу

    4 1 Отговор
    За последно сарафа се задейства да се хареса на магнитския с-и-чуга

    16:29 28.05.2026

  • 10 пълна проверка

    4 0 Отговор
    на дпс-гроб общините и проектите които изпълняват с фирмите си, работи се супер грозно и некачествено от цигани и други закъсали а цената е монте карло

    16:32 28.05.2026

  • 11 Пере

    5 0 Отговор
    В Германия има 8 млн.турци, но турска етническа партия няма.
    В Турция има 40 млн.кюрди но кюрдската партия я ликвидираха.
    Във Франция има 12 млн.араби, но арабска партия няма.
    Само ние българите като бивши турски роби имаме 10% мюсюлмани и 2 турски партии които когато български закони.

    16:32 28.05.2026

  • 12 диагностик

    1 0 Отговор
    не се напрягайте,когато се направи точна диагностика на 36г ченгеджийска "демокрация" в България,тогава може да се пристъпи към ремонт!!!

    16:35 28.05.2026

  • 13 АМИ С ТАКЪВ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР

    4 1 Отговор
    И ТОП ИДИОТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯТА В К–ЛИ РЕЗУЛТАТА ЩЕ Е ПЛАЧЕВЕН И ВЕРОЯТНО ДИРЕКТОРЧЕТО ЩЕ ГО СЛОЖАТ НА ДУЗПАТА ЗА ИЗКУПЛЕНИЕ.

    16:46 28.05.2026

  • 14 На това се вика

    4 0 Отговор
    Упражняване на самодейност от турбо тъпаци.

    16:48 28.05.2026

