Прокуратурата в Кърджали не е уведомявана за процесуални действия в Общината

Окръжна прокуратура-Кърджали не е уведомявана за извършвани процесуални действия в Общинска администрация-Кърджали.

Това съобщиха от Прокуратурата на Република България по повод медийни запитвания, след като стана ясно, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен за разпит по-рано днес, информират от novini.bg.

В извършването на такива действия не са участвали следователи от Окръжен следствен отдел към ОП-Кърджали.

При постъпване на материали в ОП-Кърджали ще бъде извършен анализ и ще бъдат предприети всички предвидени по закон действия.

С оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от ОП-Кърджали във връзка с проверка на обществена поръчка и с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия, след евентуалното постъпване на събрани материали, Окръжна прокуратура-Кърджали ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура.