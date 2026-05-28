Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Грандиозен боксов сблъсък в Москва: Мурат Гасиев ще брани световната титла срещу олимпийския шампион Тони Йока

Грандиозен боксов сблъсък в Москва: Мурат Гасиев ще брани световната титла срещу олимпийския шампион Тони Йока

28 Май, 2026 16:35 784 3

  • бокс-
  • москва-
  • руската столица-
  • световната титла-
  • тежка категория-
  • световната боксова асоциация-
  • wba-
  • мурат гасиев-
  • кубрат пулев-
  • тони йока

Руският нокаутьор се завръща на ринга за първа защита на пояса

Грандиозен боксов сблъсък в Москва: Мурат Гасиев ще брани световната титла срещу олимпийския шампион Тони Йока - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Боксова треска обхваща Москва! На 11 юли руската столица ще бъде домакин на дългоочакван двубой за световната титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA). Мурат Гасиев ще излезе за първа защита на шампионския си пояс срещу френската сензация Тони Йока.

Мурат Гасиев, който през декември миналата година шокира света с нокаут срещу българската звезда Кубрат Пулев, влиза в битката с впечатляващ актив – 33 победи, само 2 загуби и един невалиден мач. Руснакът е решен да затвърди доминацията си пред родна публика и да докаже, че короната му не е случайна.

Срещу Гасиев ще застане не кой да е, а олимпийският шампион от Рио 2016 – Тони Йока. 34-годишният боксьор от Франция има зад гърба си 15 победи и 3 поражения на професионалния ринг, като в момента се радва на серия от четири поредни успеха. Последната му жертва бе германецът Патрик Корте, когото Йока победи преди шест месеца. Освен олимпийското злато, Йока може да се похвали и със световна титла от Доха през 2015 година.

Този двубой ще върне световния бокс в Москва за първи път от повече от десетилетие. Последният път, когато столицата на Русия бе арена на подобен спектакъл, бе през октомври 2013 г., когато Владимир Кличко надделя над Александър Поветкин след драматичен мач.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цар путин

    3 4 Отговор
    не знам кой ще слечели,но аз гушвам букета!

    16:41 28.05.2026

  • 2 Псевдо

    4 2 Отговор
    Титла. Украта държи истинските пояси.

    17:01 28.05.2026

  • 3 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Как може в Москва! Урсула веднага да наложи 21 пакета санкции на Тони Йока, а Макарона да му отнеме френското тескере! Зеления пор да му изпрати няколко фламинга на този предател на европейската дИмокрация и ценности!

    17:40 28.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове