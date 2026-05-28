Грандиозен боксов сблъсък в Москва: Мурат Гасиев ще брани световната титла срещу олимпийския шампион Тони Йока

Боксова треска обхваща Москва! На 11 юли руската столица ще бъде домакин на дългоочакван двубой за световната титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA). Мурат Гасиев ще излезе за първа защита на шампионския си пояс срещу френската сензация Тони Йока.

Мурат Гасиев, който през декември миналата година шокира света с нокаут срещу българската звезда Кубрат Пулев, влиза в битката с впечатляващ актив – 33 победи, само 2 загуби и един невалиден мач. Руснакът е решен да затвърди доминацията си пред родна публика и да докаже, че короната му не е случайна.

Срещу Гасиев ще застане не кой да е, а олимпийският шампион от Рио 2016 – Тони Йока. 34-годишният боксьор от Франция има зад гърба си 15 победи и 3 поражения на професионалния ринг, като в момента се радва на серия от четири поредни успеха. Последната му жертва бе германецът Патрик Корте, когото Йока победи преди шест месеца. Освен олимпийското злато, Йока може да се похвали и със световна титла от Доха през 2015 година.

Този двубой ще върне световния бокс в Москва за първи път от повече от десетилетие. Последният път, когато столицата на Русия бе арена на подобен спектакъл, бе през октомври 2013 г., когато Владимир Кличко надделя над Александър Поветкин след драматичен мач.