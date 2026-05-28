Условна присъда за сина на Атанас Бобоков, заловен със 122 грама марихуана

28 Май, 2026 16:26 539 14

Той разпределил дрогата в множество опаковки с цел да ги продаде на различни хора

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок за държане с цел разпространение на 122 грама марихуана, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Той е признат за виновен за това, че на 15 януари, в курортен комплекс "Пампорово", е заловен с наркотичното вещество.

Към момента на извършване на престъплението Бобоков е бил ученик 12-и клас. Той закупил около 125 г марихуана, която разпределил в множество опаковки с цел да ги продаде на различни хора в "Пампорово". След това прибрал опаковките с марихуана в личния си автомобил.

При проверка на превозното средство органите на реда установили, че обвиняемият държи марихуана. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    13 0 Отговор
    Интересно какво му липсва, че заработва но джобни.

    Коментиран от #4

    16:28 28.05.2026

  • 2 Евала на добрия

    14 0 Отговор
    и вечно гладен съд

    16:28 28.05.2026

  • 3 Трол

    5 4 Отговор
    Нормално е да е условна, това е количеството му за лична употреба.

    16:29 28.05.2026

  • 4 Държавата на тихквите

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Мацките харесват дилъри... после се хвърлят

    16:30 28.05.2026

  • 5 Баща му

    6 4 Отговор
    Нали е спонсор на Руми Зеленото чорапче

    16:32 28.05.2026

  • 6 ЦК на БКП

    7 1 Отговор
    На "нашето" момченце трябва и награда да му дадат, плюс условната

    16:33 28.05.2026

  • 7 хаха

    6 1 Отговор
    "Всички животни са равни, но някои са по-равни от останилите."

    Байганьовците в действие. Ориенталска им работа. ХАХАХА

    16:33 28.05.2026

  • 8 Факти са топ НЕновинари

    5 1 Отговор
    Сега последно 10 месеца затвор или условна?

    Коментиран от #10

    16:36 28.05.2026

  • 9 Бобоков

    4 0 Отговор
    Петьо Евров веднага се задейства и уреди синчето, сега обаче треба събирам яко пачки за хонорара.

    16:37 28.05.2026

  • 10 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти са топ НЕновинари":

    Синът на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, е осъден на 10 месеца затвор с три години изпитателен срок


    Какво не разбра бе функционално неграмотен питек?

    Коментиран от #14

    16:38 28.05.2026

  • 11 Голям майтап

    5 0 Отговор
    10 месеца условно...

    Всички са равни пред Темида, но някои са по-равни...

    16:42 28.05.2026

  • 12 На Дедо

    4 0 Отговор
    Браво на синчето. Достоен наследник на баща си. И неговата майка, също!!!

    16:44 28.05.2026

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    ДОБРЕ, ИМА ПРЕГРЕШЕНИЕ ,А ТЕЗИ КОИТО ВКАРВАТ ДРОГАТА ПРЕЗ КАПИТАН АНДРЕЕВО? СТАВА ВЪПРОС ЗА КИЛОГРАМИ ,НАЛИ? ПОД КОЯ " КОМАНДА " СЕ ДОПУСКАТ ТЕЗИ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА? БРЕНДО КОЛКО ТОНА ВКАРА ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И Е ОСЪДЕН ОЩЕ ОТ ИТАЛИЯ И НИДЕРЛАНДИЯ ,А ИЗЛЕЖАВА В СОФИЯ, ЗАЩОТО ГО Е ШУБЕ ,ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОТНОВО ТИКНАТ ,НО НЕ ЗА 6 ГОДИНИ, А ЗА НАД 20 И ПОВЕЧЕ. ДРУГИТЕ ХВАНАТИ С МНОГО ПО ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА, КЪДЕ СА? 🤦‍♂️🤔👨‍🎓

    16:46 28.05.2026

  • 14 пропусната е думата „отложен“

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    питеко

    16:47 28.05.2026

