В Ямбол евродепутати, институции и експерти обсъждат водната сигурност като стратегически приоритет за България и ЕС

28 Май, 2026 16:16 338

  • кристиан вигенин-
  • евродепутати-
  • ямбол-
  • форум

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 29 май в Ямбол ще се проведе публична дискусия на тема „Водна сигурност, устойчивост и бъдеще: от европейските политики до местните решения“, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Събитието ще се състои от 10:30 ч. в Синия салон на НЧ „Съгласие-1862“.

Форумът ще събере представители на европейските институции, националната и местната власт, ВиК сектора, бизнеса, земеделски организации, академичната общност и експерти по водна инфраструктура и регионално развитие. Сред участниците са представители на Министерството на околната среда и водите, „Напоителни системи“, ВиК дружества, Националното сдружение на общините, Българската асоциация по водите, представители на земеделския сектор и местната власт от Югоизточна България.

Дискусията се провежда в контекста на засилващите се климатични промени, проблемите с водната инфраструктура и последиците от водната криза през 2025 г. в България и Европа. Организаторите поставят акцент върху необходимостта от дългосрочни политики за водна сигурност, устойчиво управление на ресурсите и по-добра координация между европейските, националните и местните институции.

Дискусията ще открият евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

В дискусията ще участват зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов, заместник-кметът на Хисаря Таня Марковска и кметът на община Болярово Христо Христов.

Участниците ще обсъдят възможностите България по-активно да поставя темите за водната сигурност, устойчивото управление на ресурсите и модернизацията на инфраструктурата сред стратегическите приоритети на Европейския съюз.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

