Bugatti възражда своя W16 двигател за един специален клиент

Докато Bugatti направи крачка напред в еволюцията на своите автомобили с хибридния V16 Tourbillon, новосъздаденото подразделение Programme Solitaire на марката тихо работи по третата си поръчка, проект, който ще се възползва още повече от ненаситния апетит за хиперколи, изработени по поръчка със стойност от осем цифри.

Създаден едва миналото лято с изключително ограничен производствен капацитет от едва две бройки годишно, този секретен отдел вече доказа своята стойност, като създаде зашеметяващи, вдъхновени от историята подвижни скулптури. Отделът стартира портфолиото си по време на Monterey Car Week с купето Brouillard с конна тематика, облечена върху платформата на кабриолета Mistral, преди бързо да осъществи исторически обрат през януари с F.K.P. Hommage. Представен на Rétromobile Paris като пряк наследник към Фердинанд Пиех, този втори шедьовър блестящо съчетава оригиналния силует на Veyron от 2006 година с ултра-премиум интеграция в таблото на часовник Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon.

Това предстоящо трето творение представлява важен модел елитната клиентела на Bugatti, тъй като се връща към хардтоп конфигурация, за да послужи като един от окончателните автомобили с емблематичния 8,0-литров четиритурбинен W16 двигател. Докато откритият роудстър Mistral и предназначеният само за писта Bolide първоначално бяха представени като абсолютните крайни точки за легендарния двигател с вътрешно горене, реализацията на Programme Solitaire ефективно удължи жизнения цикъл на двигателя за най-големите колекционери.

Слуховете, идващи от дизайнерското студио на марката в Берлин, сочат, че този най-нов уникален модел ще използва най-мощната настройка от 1600 конски сили, заимствана от рекордьора Chiron Super Sport, съчетавайки тази монументална скорост в права линия с изцяло персонализирана каросерия от въглеродни влакна, която агресивно съчетава структурната елегантност на Tourbillon с пистовото присъствие на Bolide.

Ръководството в Молсхайм остава напълно мълчаливо по отношение на самоличността на поръчителя или конкретната историческа история, която стои зад естетическата тема на автомобила, но традиционният календар на луксозните автомобили сочи към предстоящо глобално представяне. Като се има предвид, че оригиналният проект на Programme Solitaire беше официално представен на тревните площи на The Quail, провеждането на високопрофилна световна премиера по време на предстоящата Monterey Car Week през август остава най-логичният маркетингов ход.