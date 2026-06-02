Samsung Electronics, базирана в Република Корея, за кратко влезе в списъка на 10-те корпорации с най-голяма пазарна капитализация в света, измествайки временно американските Meta Platforms (признати за екстремистки в Руската федерация). Това съобщава вестник Hanguk Gyeongjae, позовавайки се на данни от портала CompaniesMarketCap.

Във вторник, поради краткосрочни колебания в цените, акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с 1,29%, което доведе капитализацията до 1,535 трилиона долара. По това време подобна цифра за Meta Platforms, която притежава Facebook и Instagram, беше 1,524 трилиона долара, поради което временно падна до 11-о място.

На девето място е американската компания Tesla ($1,561 трилиона). Челната петица включва американската Nvidia ($5,434 трилиона), Alphabet ($4,513 трилиона), Apple ($4,498 трилиона), Microsoft ($3,420 трилиона) и Amazon ($2,810). Тайванската TSMC (2,259 трилиона долара) е на шесто място, следвана от американската Broadcom (2,177 трилиона долара) и саудитската Saudi Aramco (1,763 трилиона долара).

Друга компания, базирана в Република Казахстан - SK Hynix, е на 13-то място в класацията с капитализация ($1,072 трилиона). В момента Samsung Electronics отново е на 11-то място, а капитализацията ѝ се оценява на $1,522 трилиона. Американската компания Micron Technology ($1,167 трилиона) е на 12 позиция.