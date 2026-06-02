ЕС разреши на САЩ да налага 15% мита върху стоки от Съюза

Комисията на Европейския парламент (ЕП) одобри, при трети опит, споразумение между ЕС и САЩ, което предвижда премахване на европейските мита върху американски продукти и правото на Вашингтон да налага 15% мита върху стоки от ЕС, съобщи пресслужбата на парламента.

„Комисията по международна търговия на Европейския парламент гласува в подкрепа на търговското споразумение със САЩ“, се казва в изявлението.

Съгласно това споразумение ЕС се ангажира да закупи енергия на стойност 750 млрд. USD от САЩ до края на 2028 г. Документът е насрочен за одобрение на сесията на ЕП от 15 до 18 юни.

Одобрението от Европейския парламент на това споразумение, сключено между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп през лятото на 2025 г., е било отлагано два пъти. Първият път се дължи на ситуацията около Гренландия, когато в началото на 2026 г. президентът на САЩ поиска ЕС да предаде острова, който е под суверенитета на членката на ЕС Дания, на Съединените щати. Вторият път одобрението се забави поради заплахите на Тръмп да наложи допълнителни тарифи върху европейски стоки през февруари-март 2026 г.

Вашингтон настоява Брюксел да въведе споразумението в сила не по-късно от 4 юли, когато САЩ ще отбележат 250-годишнината от своята независимост.