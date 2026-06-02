Бахрейнската компания купува най-големия алуминиев завод в ЕС

2 Юни, 2026 17:21 312 3

  • алуминий-
  • завод-
  • ес

Сделката е на стойност 2,2 милиарда долара

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Базираната в Бахрейн Aluminum Bahrain (Alba) ще придобие Aluminum Dunkerque - най-големия алуминиев завод в Европейския съюз (ЕС), за приблизително 2,2 млрд. USD, съобщиха от компанията.

„Придобиването е определящ момент за Alba, който представлява стратегическа стъпка към създаването на по-диверсифицирана и конкурентна международна индустриална платформа“, каза Халед Ал-Румейхи, председател на Съвета на директорите. Той добави, че сделката ще засили присъствието на бахрейнската компания на световните пазари.

Меморандумът за разбирателство беше подписан във вторник в Париж в кулоарите на инвестиционната среща на върха Choose France. Съгласно условията на сделката, Alba ще придобие 100% от акциите на Aluminum Dunkerque от American Industrial Partners (AIP), американска инвестиционна компания. Придобиването ще бъде изцяло финансирано от консорциум от банки, които си партнират с бахрейнската компания. Като част от споразумението, френската държавна инвестиционна банка Bpifrance ще инвестира 100 милиона евро, придобивайки 6% дял в компанията и място в борда на директорите на холдинговата компания Aluminium Dunkerque.

Alba е най-големият производител на алуминий в света с едно производствено място. Топилнята Aluminium Dunkerque, разположена в Loon-Plage в Северна Франция, се счита за най-големия производител на алуминий в ЕС, произвеждайки приблизително 300 000 тона годишно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Гост

    Отговор
    Още една сделка за янките, да им пълни джобовете с евраци.
    Нямат наядане тия.

    Коментиран от #3

    17:38 02.06.2026

  2 Млад еврас

    Отговор
    ЕС го разпродават на битака, а е на еФтинджос стока втора ръка, почти не ползвана бързо, че не остана.

    17:41 02.06.2026

  3 Кат не знае Какво !

    Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да Правиш С ресурса Си !

    Става Така !

    17:43 02.06.2026