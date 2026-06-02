Бахрейнската компания купува най-големия алуминиев завод в ЕС

Базираната в Бахрейн Aluminum Bahrain (Alba) ще придобие Aluminum Dunkerque - най-големия алуминиев завод в Европейския съюз (ЕС), за приблизително 2,2 млрд. USD, съобщиха от компанията.

„Придобиването е определящ момент за Alba, който представлява стратегическа стъпка към създаването на по-диверсифицирана и конкурентна международна индустриална платформа“, каза Халед Ал-Румейхи, председател на Съвета на директорите. Той добави, че сделката ще засили присъствието на бахрейнската компания на световните пазари.

Меморандумът за разбирателство беше подписан във вторник в Париж в кулоарите на инвестиционната среща на върха Choose France. Съгласно условията на сделката, Alba ще придобие 100% от акциите на Aluminum Dunkerque от American Industrial Partners (AIP), американска инвестиционна компания. Придобиването ще бъде изцяло финансирано от консорциум от банки, които си партнират с бахрейнската компания. Като част от споразумението, френската държавна инвестиционна банка Bpifrance ще инвестира 100 милиона евро, придобивайки 6% дял в компанията и място в борда на директорите на холдинговата компания Aluminium Dunkerque.

Alba е най-големият производител на алуминий в света с едно производствено място. Топилнята Aluminium Dunkerque, разположена в Loon-Plage в Северна Франция, се счита за най-големия производител на алуминий в ЕС, произвеждайки приблизително 300 000 тона годишно.