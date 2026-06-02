Централната банка на Индия продаде огромно количество злато

Централната банка на Индия (RBI) продаде приблизително 12 млрд. USD злато от резервите си за 2 седмици през май, за да увеличи валутните си активи на фона на конфликта в Близкия изток, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на експерти.

Според техните оценки, продажбите на злато позволиха на RBI да закупи ликвидни валутни активи на стойност 7,5 млрд. USD. Това помогна за стабилизиране на индийската рупия на фона на отлива на чуждестранни инвестиции от Индия и помогна за поддържане на нивото на националните валутни резерви, които бяха намалени от големи покупки на енергия въпреки покачващите се световни цени поради конфликта в Близкия изток.

Очаква се RBI да продължи да натрупва валутни резерви на фона на отслабващия щатски долар, подновения приток на чуждестранен капитал и по-ниските цени на суровия петрол.

Както Централната банка на Индия съобщи по-рано, до края на март златните ѝ резерви надхвърлиха 880 метрични тона, 77% от които се държаха на вътрешния пазар. По-голямата част от златните резерви на Индия се държаха в чужбина в Банката на Англия и Швейцарската банка за международни разплащания.