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Производството на петрол в страните от Персийския залив може да се възстанови до октомври

Производството на петрол в страните от Персийския залив може да се възстанови до октомври

18 Юни, 2026 15:37 439 2

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Близо 1,3 милиона барела петрол и петролни продукти преминават в момента през Ормузкия проток на ден

Производството на петрол в страните от Персийския залив може да се възстанови до октомври - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Експерти отбелязват, че обемът на корабоплаването през Ормузкия проток, дори след пълното възстановяване на производството, няма да надхвърли 70% от нивата преди войната.

Производството на петрол в държавите от Персийския залив вероятно ще се възстанови до октомври след края на конфликта за Иран, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на експерти от американската банка Goldman Sachs.

Според техните оценки, приблизително 1,3 милиона барела петрол и петролни продукти преминават в момента през Ормузкия проток на ден, като се очаква тази цифра да се увеличи с 13 милиона барела до края на юли. Освен това експертите отбелязват, че обемът на корабоплаването през пролива, дори след пълното възстановяване на производството, няма да надхвърли 70% от нивата преди войната, тъй като по време на конфликта производителите са намерили алтернативни начини за транспортиране на петрол и петролни продукти, включително тръбопроводи до пристанището Янбу ал-Бахр на брега на Червено море.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    Производството на петрол може да се възстанови, ако мошето не извърти някой еврейски номер на "миротворец".

    15:44 18.06.2026

  • 2 Истината е нужна

    0 0 Отговор
    Голдмънт Сакс не отчитат, че складовете на производителите на петрол са препълнени, а потреблението е с 15% надолу и затова цената на петрола спада с 5-7% за ден.В момента нефт-74$/барел, а Брент-76$/барел.Преди войната цените бяха 60-65$/барел. Цената на наглите българчета и Лукойл трябва да е под 1,40€/л-дизел и 1,35€/л-бензин.

    16:18 18.06.2026