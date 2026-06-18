Производството на петрол в страните от Персийския залив може да се възстанови до октомври

Експерти отбелязват, че обемът на корабоплаването през Ормузкия проток, дори след пълното възстановяване на производството, няма да надхвърли 70% от нивата преди войната.

Производството на петрол в държавите от Персийския залив вероятно ще се възстанови до октомври след края на конфликта за Иран, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на експерти от американската банка Goldman Sachs.

Според техните оценки, приблизително 1,3 милиона барела петрол и петролни продукти преминават в момента през Ормузкия проток на ден, като се очаква тази цифра да се увеличи с 13 милиона барела до края на юли. Освен това експертите отбелязват, че обемът на корабоплаването през пролива, дори след пълното възстановяване на производството, няма да надхвърли 70% от нивата преди войната, тъй като по време на конфликта производителите са намерили алтернативни начини за транспортиране на петрол и петролни продукти, включително тръбопроводи до пристанището Янбу ал-Бахр на брега на Червено море.