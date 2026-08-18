Индия оспорва пред СТО нови американски мита до 50%

Индия поиска официални консултации със САЩ в Световната търговска организация заради новия американски режим за внос на изделия от технически кварцов камък, който предвижда тарифна квота и мита, достигащи до 50%. Мярката влезе в сила на 15 август и ще действа 4 години.

Ню Делхи е уведомил СТО на 14 август, че има „съществен интерес“ по въпроса и предлага консултациите с Вашингтон да се проведат виртуално в удобно за двете страни време. Индия се позовава на правилата на СТО за защитните мерки.

Спорът засяга т.нар. quartz surface products – кварцови плочи и обработени кварцови повърхности, използвани основно за кухненски плотове, бани и интериорно строителство. По данни, цитирани от Times of India, индийският износ на такива продукти за САЩ е бил на стойност около 380 млн. долара през финансовата 2025/26 г.

Вашингтон въведе защитна мярка за срок 4 години

На 31 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация за въвеждането на тарифна квота върху вноса на кварцови повърхности. Решението последва разследване на Комисията по международна търговия на САЩ, която заключи през април, че рязкото увеличение на вноса е съществена причина за сериозни щети за американските производители.

Комисията впоследствие препоръча тарифна квота за период от четири години. Американската администрация прие този подход, като предвиди постепенно увеличаване на количествата, които могат да бъдат внасяни в рамките на квотата, както и понижаване на митническите ставки през следващите години.

Мярката започна да се прилага от 15 август 2026 г. Част от държавите са изключени от нея по силата на търговски споразумения или заради малкия им дял в американския внос.

Индия оспорва условията

Съгласно правилата на СТО развиващите се държави могат да бъдат освободени от подобна защитна мярка, ако делът им в съответния внос е под 3%, при условие че общият дял на всички развиващи се държави под този праг не надхвърля 9%. Индия обаче е сред основните доставчици на кварцови повърхности за американския пазар наред с Виетнам, Испания и Тайланд.

Това е пореден търговски спор между Ню Делхи и Вашингтон. Индия вече е търсила консултации в СТО във връзка с американските мерки върху стомана и алуминий, автомобили и автомобилни компоненти, както и мед.

Новият спор идва в момент, когато САЩ и Индия паралелно водят преговори за търговско споразумение, а отношенията между двете страни са под натиск от редица нови американски търговски мерки.

Процедурата по консултации в рамките на СТО е първата стъпка при формален търговски спор. Ако страните не постигнат решение чрез преговори, въпросът може да премине към следваща фаза в механизма за уреждане на спорове.