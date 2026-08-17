Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Европа не може едновременно да разчита на мигранти и да ги демонизира

Европа не може едновременно да разчита на мигранти и да ги демонизира

17 Август, 2026 15:05 880 19

  • мигранти-
  • европа-
  • работна ръка

Новият миграционен пакт на ЕС влиза в действие на фона на остър спор как Европа да съчетае нуждата от работна ръка с контрола по границите

Европа не може едновременно да разчита на мигранти и да ги демонизира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред все по-труден политически и икономически парадокс – редица европейски икономики са зависими от чуждестранна работна ръка. Общественото недоволство от миграцията расте, а правителствата затягат правилата за убежище и връщане на незаконно пребиваващи.

Според ирландската журналистка Бреда О’Брайън от The Irish Times Европа не може морално да изгражда икономическия си модел върху наличието на евтин мигрантски труд, докато едновременно с това демонизира хората, които търсят по-добър живот. В същото време тя подчертава, че Европа не може да реши проблемите на всички държави с икономически проблеми, които водят до дестабилизирането им и че напълно отворените граници биха създали сериозни проблеми както за европейските общества, така и за държавите, от които мигрантите заминават.

ЕС вече прилага по-строг миграционен режим

Дебатът идва в момент, когато новият Пакт на ЕС за миграцията и убежището вече е в сила. Основните му правила започнаха да се прилагат от 12 юни 2026 г. и предвиждат по-засилен контрол на външните граници, задължителен предварителен скрининг на пристигащите незаконно и ускорени процедури за кандидати, за които вероятността да получат международна закрила е ниска.

Реформата показва промяна в европейската политика – от акцент основно върху приемането и разпределянето на кандидати за убежище към по-силен фокус върху контрола, бързото разглеждане на молбите и връщането на хора, които нямат право да останат.

Миграционният натиск всъщност намалява

Въпреки политическото напрежение последните данни показват спад на нерегулярната миграция. Frontex отчита около 178 000 незаконни преминавания на външните граници на ЕС през 2025 г., което е с 26% по-малко спрямо предходната година и най-ниското ниво от 2021 г. насам.

Намаляват и молбите за убежище. През 2025 г. първите заявления за международна закрила в ЕС са спаднали с 27% спрямо 2024 г. Испания е получила най-много първоначални молби – около 141 000, следвана от Италия, Франция и Германия.

Отделно изследване, цитирано от Reuters, показва, че общият брой на бежанците и търсещите убежище в ЕС и Великобритания се е стабилизирал през 2025 г. на около 9,59 млн. души след повече от десетилетие на растеж.

Европейската икономика обаче има нужда от чуждестранни работници

Това е другата страна на монетата. По данни на Европейската комисия около 12,9 млн. граждани на държави извън ЕС участват в европейската работна сила, а на 1 януари 2025 г. в Европейския съюз са живели около 30,6 млн. граждани на страни извън блока.

В редица отрасли – строителство, земеделие, логистика, хотелиерство, грижи за възрастни хора и здравеопазване, недостигът на работна ръка превръща законната трудова миграция в икономическа необходимост.

Именно тук възниква противоречието, посочено от О’Брайън: европейските държави искат по-строги граници, но в същото време компаниите им се нуждаят от хора, които често идват от същите региони, превърнали се в център на политическия миграционен дебат.

Испания отново разпали спора

Темата стана още по-чувствителна след миграционната криза около испанския анклав Сеута и плановете на Мадрид да легализира статута на близо 500 000 мигранти без документи.

Европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер критикува идеята, като заяви, че тя изпраща неподходящ сигнал към останалата част от Европа. Според публикации 22 държави от ЕС са изразили притеснение, че подобна мярка може да стимулира нови миграционни потоци.

В същото време спорът показва колко различни са националните подходи. Част от държавите настояват за по-строг граничен контрол и ускорени депортации, докато други подчертават икономическата необходимост от интегриране на хора, които вече живеят и работят в Европа.

Все по-строг курс към връщането на мигранти

Европейският съюз работи и по възможността хора с окончателно отхвърлени молби за убежище да бъдат изпращани в специални центрове за връщане извън ЕС.

Германия, Австрия, Дания, Нидерландия и Гърция водят разговори с африкански държави за подобни центрове, които потенциално могат да заработят през 2027 г. Правозащитни организации предупреждават за риск от нарушения на човешките права, докато Европейската комисия твърди, че системата трябва да работи под международен контрол.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ребус

    5 2 Отговор
    Многоходов бакшиш с 5 букви.

    Коментиран от #4, #5

    15:06 17.08.2026

  • 2 Херцог Марлбъро

    8 1 Отговор
    Аз разчитам на мигрантите да наторяват многобройните ми имения! Има ли някой агроном, да ме посъветва дали трябва да ги копаме през пет метра, или трябва по на гъсто, през два метра примерно...?!

    15:08 17.08.2026

  • 3 Миуенка

    7 2 Отговор
    Който където е раждат там да си седи, такава му била орисията.

    15:08 17.08.2026

  • 4 666

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ребус":

    Путулер скоро ще се озове сред мигрантите и ще кандидатства за убежище в Източна Германия.

    15:08 17.08.2026

  • 5 Гатанка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ребус":

    Едноходов клоун с наколко букви?

    15:10 17.08.2026

  • 6 мигрантите

    4 1 Отговор
    разчитат на Европа, въпреки че са демонизирани, а лукави управляващи се надхитрят да ги използват, но им излиза солено.

    15:11 17.08.2026

  • 7 Някой

    12 0 Отговор
    Емигрантите са едно - идват да работят. И е по-добре да са близки по култура и ценности до местните, а не да се пускат хора от другия край на света. Които не споделят ценоостите на европейците (не говоря за ЛГБТ). А онези, които се пускат на тумби не са тук да работят - тук са да превземат земята ни. Преди векове не са успели с оръжие. Сега пробват пак - и с оръжие, и с утробата на жените им.
    Лошото е, че в Европа не останаха сили за съпротива.

    15:11 17.08.2026

  • 8 таз журналка преди да се прави на умна

    12 0 Отговор
    да проучи ква е разликата между имигрантите идващи с работна виза след интервюта и бачкащи здраво като индонезийци и филипинци на сънито за 4 месеца и идващи доста от тях отново за лятото
    и тез прииждащи кафяви и черни гладни хлебарки дето също се шлаят в софия около духалите и лъвов мост дошли за хранилка на запад

    15:12 17.08.2026

  • 9 Хаха

    7 1 Отговор
    Драги еврогейци, мигрантите не са дошли за да работят.Спрете им социала,те сами ще си тръгнат.

    Коментиран от #16

    15:17 17.08.2026

  • 10 Мигранти, които не спазват местните

    5 0 Отговор
    закони и порядки и не работят НИКОМУ НЕ СА НУЖНИ! Социални помощи да забравят.
    Аз като отидох в Германия навремето никой не ми е плащал нищо. Работих и учих и се издържах без проблем. Какво е това да отидеш в някаква страна и да започнеш да цоцаш системата??? Да не говорим, че една държава има право да иска да привлече по-квашифицирани кадри или просто работници. Добър си в нещо, което се търси, получаваш виза!

    15:20 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Перо

    1 0 Отговор
    С това ръководство на ЕС какво да се очаква?

    15:42 17.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хитлер

    1 0 Отговор
    защо триете нищо обидно и лошо не съм писъл?

    15:47 17.08.2026

  • 15 Това е начинът

    2 0 Отговор
    Еее, какво се чудите. Пускайте работни визи с кандидатстване, задължително език и декларация , че при нарушаване на закона, депортацията е автоматична.....

    15:56 17.08.2026

  • 16 Баба Гошка

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Няма да си тръгнат обратно на дъррвото, където родителките им всяка година снасят ново безполезно същество, а ще тръгнат по къщите да берат или по улиците да граббят. Те на труд не са научени. Само да висят на клона по цял ден

    16:08 17.08.2026

  • 17 Петър

    3 0 Отговор
    Извинете,да попитам,на Европа за какво са ѝ неграмотни нелегални имигранти.Нямам нищо против висококфалицирани специалисти,идващи по законен начин с цел работа,или студенти,но тази паплач,точно за какво ни е? Такива има и в България, примерно студенти по дентална медицина,лекари.

    16:17 17.08.2026

  • 18 Мимоза

    3 0 Отговор
    Авторката на статията е в голяма заблуда, ако си мисли, че икономиката в Европа се нуждае от мигранти. В Европа има достатъчно хора, които в момента не работят.

    16:21 17.08.2026

  • 19 нннн

    1 0 Отговор
    Европейците не разчитат на мигрантите и не ги искат. Мигранти искат лакомите работодатели, за да експлоатират не, примерно, по хиляда, а по 10 хиляди работници. Това е самоубийство за Европа.

    16:35 17.08.2026