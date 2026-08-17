Известен предприемач посочи валутата, на която залага

Легендарният американски инвеститор Джим Роджърс предупреди, че продължителният възход на глобалните финансови пазари може да бъде последван от изключително тежък срив. В същото време той посочи китайския юан като валута, която в бъдеще може да се превърне в предпочитано убежище за капитала му.

83-годишният инвеститор заяви по време на събитие в Хонконг, че планира да продаде част от акциите си и да увеличи дела на наличните средства в портфейла си заради опасенията от сериозна корекция на пазарите. Според него световните борси са преминали през необичайно дълъг период на растеж, което увеличава вероятността от силен спад.

„На теория това трябва да бъде юанът“

Роджърс заяви, че ако китайската валута беше напълно конвертируема, би предпочел да държи част от средствата си именно в нея.

По думите му доларът вероятно ще поскъпне силно в период на пазарна паника, тъй като инвеститорите традиционно се насочват към него. След това обаче той ще трябва да търси алтернатива и според Роджърс логичният кандидат е китайският ренминби.

Основната пречка остава валутният режим на Китай. Юанът все още не е напълно свободно конвертируем и движението на капитали през китайските граници подлежи на значителен контрол.

Роджърс смята, че това постепенно ще се промени. Според него мащабът на китайската икономика ще създава все по-силен натиск за по-свободно движение на капитали и в крайна сметка за пълна конвертируемост на валутата.

Защо тогава държи долари

Въпреки критиките си към финансовото състояние на САЩ Роджърс засега продължава да купува долари.

Причината е прагматична. Според инвеститора щатската валута вече не заслужава напълно репутацията си на сигурно убежище, но пазарните участници продължават да я възприемат като такова. Именно това може да доведе до силно търсене на долари при нова финансова криза.

Роджърс от години предупреждава и за огромния американски държавен дълг. В интервюто той посочва, че задълженията на САЩ вече се приближават до 40 трилиона долара, което според него представлява сериозен дългосрочен риск за американската валута и икономика.

Китайският юан поскъпва през 2026 г.

Коментарите му идват в момент, когато китайската валута показва осезаемо укрепване. Към началото на август юанът е поскъпнал с около 3,6% спрямо долара и 5,5% спрямо еврото от началото на 2026 г., сочи анализ на Reuters.

Част от анализаторите смятат, че Пекин може да позволи допълнително поскъпване на валутата като отговор на засилващия се натиск от САЩ и Европа заради огромния китайски търговски излишък.

По-силен юан би облекчил и част от китайските компании с големи задължения в долари или евро. Сред потенциалните печеливши Reuters посочва големи държавни предприятия и китайските авиокомпании, чиито външни задължения биха намалели като стойност в местна валута.

Роджърс се готви за спад на пазарите

По-важната част от посланието на инвеститора обаче е предупреждението за акциите. Роджърс заявява, че възнамерява да увеличи дела на кеша, защото очаква следващият голям спад да бъде „изключително лош“.

Това не означава, че той прогнозира конкретна дата за краха. По-скоро става дума за инвестиционната му стратегия при положение, че редица пазари преминаха през продължителен период на покачване.

Роджърс е известен именно с контрацикличния си подход. Той е съосновател заедно с Джордж Сорос на Quantum Fund и придобива широка известност и с ранната си прогноза за дългосрочния възход на суровините в края на 90-те години.

Посланието му сега е парадоксално: при непосредствена криза той все още предпочита долара, но в по-дългосрочен план вижда китайския юан като потенциална алтернатива. Всичко обаче зависи от това дали Пекин ще позволи свободно движение на китайската валута и капитали.