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Известен предприемач посочи валутата, на която залага

Известен предприемач посочи валутата, на която залага

17 Август, 2026 09:11 1 901 12

  • джим роджърс-
  • икономика-
  • инвестиции-
  • валута

Джим Роджърс предупреди за тежка криза

Известен предприемач посочи валутата, на която залага - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Легендарният американски инвеститор Джим Роджърс предупреди, че продължителният възход на глобалните финансови пазари може да бъде последван от изключително тежък срив. В същото време той посочи китайския юан като валута, която в бъдеще може да се превърне в предпочитано убежище за капитала му.

83-годишният инвеститор заяви по време на събитие в Хонконг, че планира да продаде част от акциите си и да увеличи дела на наличните средства в портфейла си заради опасенията от сериозна корекция на пазарите. Според него световните борси са преминали през необичайно дълъг период на растеж, което увеличава вероятността от силен спад.

„На теория това трябва да бъде юанът“

Роджърс заяви, че ако китайската валута беше напълно конвертируема, би предпочел да държи част от средствата си именно в нея.

По думите му доларът вероятно ще поскъпне силно в период на пазарна паника, тъй като инвеститорите традиционно се насочват към него. След това обаче той ще трябва да търси алтернатива и според Роджърс логичният кандидат е китайският ренминби.

Основната пречка остава валутният режим на Китай. Юанът все още не е напълно свободно конвертируем и движението на капитали през китайските граници подлежи на значителен контрол.

Роджърс смята, че това постепенно ще се промени. Според него мащабът на китайската икономика ще създава все по-силен натиск за по-свободно движение на капитали и в крайна сметка за пълна конвертируемост на валутата.

Защо тогава държи долари

Въпреки критиките си към финансовото състояние на САЩ Роджърс засега продължава да купува долари.

Причината е прагматична. Според инвеститора щатската валута вече не заслужава напълно репутацията си на сигурно убежище, но пазарните участници продължават да я възприемат като такова. Именно това може да доведе до силно търсене на долари при нова финансова криза.

Роджърс от години предупреждава и за огромния американски държавен дълг. В интервюто той посочва, че задълженията на САЩ вече се приближават до 40 трилиона долара, което според него представлява сериозен дългосрочен риск за американската валута и икономика.

Китайският юан поскъпва през 2026 г.

Коментарите му идват в момент, когато китайската валута показва осезаемо укрепване. Към началото на август юанът е поскъпнал с около 3,6% спрямо долара и 5,5% спрямо еврото от началото на 2026 г., сочи анализ на Reuters.

Част от анализаторите смятат, че Пекин може да позволи допълнително поскъпване на валутата като отговор на засилващия се натиск от САЩ и Европа заради огромния китайски търговски излишък.

По-силен юан би облекчил и част от китайските компании с големи задължения в долари или евро. Сред потенциалните печеливши Reuters посочва големи държавни предприятия и китайските авиокомпании, чиито външни задължения биха намалели като стойност в местна валута.

Роджърс се готви за спад на пазарите

По-важната част от посланието на инвеститора обаче е предупреждението за акциите. Роджърс заявява, че възнамерява да увеличи дела на кеша, защото очаква следващият голям спад да бъде „изключително лош“.

Това не означава, че той прогнозира конкретна дата за краха. По-скоро става дума за инвестиционната му стратегия при положение, че редица пазари преминаха през продължителен период на покачване.

Роджърс е известен именно с контрацикличния си подход. Той е съосновател заедно с Джордж Сорос на Quantum Fund и придобива широка известност и с ранната си прогноза за дългосрочния възход на суровините в края на 90-те години.

Посланието му сега е парадоксално: при непосредствена криза той все още предпочита долара, но в по-дългосрочен план вижда китайския юан като потенциална алтернатива. Всичко обаче зависи от това дали Пекин ще позволи свободно движение на китайската валута и капитали.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А стига , бе ?!

    11 2 Отговор
    Юанът ? Каква изненада ! А не ще ли Евра , че "да влезе в клуба на богатите" ?

    09:21 17.08.2026

  • 2 Икономически

    3 7 Отговор
    Еврото € е валутата 🙂

    09:24 17.08.2026

  • 3 Я четете внимателно!

    2 0 Отговор
    Човекът е предприемач, а не валутен спекулант. Той не залага на валутните борси, а върти парите си през инвестиционни фондове, които изграждат разни проекти. Може и сам да ръководи някой такъв собствен проект. И когато щял бил да се оттегли щял да обърне спестяванията си в юани. Което дълбоко ме съмнява, защото от продаването на акциите и замразяване на средствата в някаква валута със сигурност ще загуби. Статията е написана за да се внушат на финансово неграмотната публика някакви внушения.

    Ако разгледате графиката юан срещу долар за 5 години ще забележите, че юанът се държи в един коридор 0.1363 до 0.1580 без значителни флуктуации. За последните 90 дни флуктуацията е 1.1%. Борсовите играчи правят печалбите си с по-волативни инструменти.

    Коментиран от #11

    09:35 17.08.2026

  • 4 Хм...

    3 1 Отговор
    Абе не че нещо, ама за миналата година най добре представилата се валута е рублата. И лично аз мисля, че успехите на рублата се дължат на неистовите усилия на колективните мЪрсулки и на санкциите. При това го мисля съвсем сериозно.
    Иначе тоя мошеник е прав- юана ще измести долара в съвсем обозримото бъдеще.

    Коментиран от #8

    09:51 17.08.2026

  • 5 8383

    2 0 Отговор
    83-годишният инвеститор

    09:54 17.08.2026

  • 6 7357

    2 0 Отговор
    Тоя е тотално луд. Станал на почти 90 години и още се чуди къде да си скрие на сигурно парите. За кога бе дядо? Колко юана ще вземеш догодина с тебе?

    10:06 17.08.2026

  • 7 идеоти пропагандатори

    0 3 Отговор
    Стига сте писали ,лъжи и пропаганди неверни.ОТ Веки веков има една истина и тя е $$$$$!Дядо ми едно време ми казваше...бях много малък...С това зеленото можеш да си купиш хляб навсякъде по света.

    10:19 17.08.2026

  • 8 $$$$

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    мешелче ,ни пари си имал освен в сънищата си.А,по кротко с рубла и юан...Дръж си €€€ от факти ,че там е истината в сравнение с рубла и юан!

    10:22 17.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Четете внимателно :
    "Той е съосновател заедно с Джордж Сорос...."
    Трябват ли ви още жокери🤔❓

    10:31 17.08.2026

  • 10 паси идиота с трабанта

    1 0 Отговор
    Истината е ,че повече от 80 години Англосаксонците -- ционистите евреи- които са създали тая мошеническа спекулативна финансова система работи добре .. Още далечната 1936 година сключват със С. Арабия договор като петрол ще се заплаща в долари като платежна единица те ще защитават интересите на С. Арабия ще и гарантират нейната безопасност . След ВСВ тя е вече еквивалентно платежно средство и ще продължава до тогава докато има кой да купува -- акциите , държавните облигации, специални ценни книжа и всяккави спекулативни борсови платежни средства ..Човечеството робува на това от толкова години даже да настъпи голяма икономическа криза Америка няма да изплати всички тези борсови средства всеки сигурно ще се съгласи тъй като не е възможно да си вземат средствата --кой ще започне война срещу тях ? Когато Русия е Ядрена сила а й конфискуваха около 300 Милиарда Путин се умилква и се усмихва на Тръмп за да му се хареса с надежда ,че могат да раз блокират парите им .? ...

    10:37 17.08.2026

  • 11 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я четете внимателно!":

    Първо трябва да се напомним , че " човека " е на 83 години (!!!!!) И седнал да говори за " дългосрочни" стратегии !! Да разбираме , че смята да живее до 120 , поне ?? Или като Путлер до 150 ?!! Ако за дългосрочна стратегия има предвид 5-6 години , никакъв юан няма да доживее !! Китай НИКОГА няма да разреши юана да стане конвертируем , поне докато съществува в сегашния си вид , защото това означава да изгуби контрол над собствените си милиардери и те да не зависят от държавата !! Което е най- сигурното условие за преврати и " революции" !! Си и сега доста трудно вече успява да озапти напъните да го катурнат , а без контрол на капиталите това просто ще е невъзможно !! Освен това без контрол юана ще се срине поне 3-4 ПЪТИ , защото толкова е надценен в момента !!Което пък моментално ще доведе до фалит на ВСИЧКИ банки в Китай , щото всичките имат заеми и то в долари и евро. А не в рубли , примерно !!

    10:45 17.08.2026

  • 12 Механик

    0 0 Отговор
    Аййй, майкоуууууу!!!
    Е те сега жълтопаветната михлюзщина няма да знае какво да каже! Виден АМЕРИКАНСКИ финансит да каже, че доларът си отива и на негово място ще бъде КОМУНИСТИЧСКИЯ юан на китайската КОМУНИСТИЧЕСКА партия!! Леле сестро, жива да не бех.
    Ами то няма да има как вече да държат опорката дето комунизмът фалирал и само капитализмът бил спасението!!!

    10:48 17.08.2026