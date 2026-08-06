Всеки 3 от 4 компании от българското производство губят напразно огромни средства и ресурс поради страх или неразбиране на AI

Остарелите навици и начин на управление на българското производство, могат да доведат до допълнителна загуба на средства и ресурс, както да попречат на така важния износ извън страната.

82% от българското производство има остарели методи на управление, контрол и проследяване, което само след още 2 години в ерата на изкуствения интелект, може да доведе до над 60% загуба на пазарен дял. Това установи проучване на българския стартъп AI AT BUSINESS, който пръв в света въведе оперативно съзнание, AI мениджърски мозък, който до момента успя да оптимизира дейността на над 20 компании в сферата на производството, индустрията, фармацията и транспорта.

Братята Богой и Никола Богданови, които стоят зад проекта, направиха специална обиколка на българските производства в цялата страна и установиха , че въпреки високото ниво на оборудване, компаниите масово разчитат на морално остарели и неработещи софтуерни системи, които много повече пречат, отколкото да спомагат бизнесът да върви напред. За разлика от подобни компании в страни като Румъния, Полша и целия Европейски съюз, българската производствена индустрия, в по-голямата си част, се намира 3 етапа назад, защото през годините масово дигитализацията е била неглижирана, твърде скъпа или непрофесионално направена.

Светът се развива с все по-голяма скорост към автоматизиране на процесите със софтуери на високо ниво във всяка една сфера, а производствата по света вече главно разчитат на това, заради спешните задачи, огромното количество продукция и кратки срокове. Ето защо, само до 2 години, за всяко производство ще бъде необходимо да притежава модерни AI-базирани ERP, CRM, производствени, складови, планиращи, аналитични и търговски системи.

Освен това, според проучванията на Братя Богданови, поради динамичното еволюиране на AI, конкуренцията играе решаваща роля за успеха на едно производство с 45% повече, в сравнение с 2025 г. Това засяга особено износа, който ще бъде невъзможен, ако не се постигне нужната ефективност с помощта на AI.

В България на най-ниско ниво на технологично развитие и с най-голям хаос в управлението и контрола са над 70% от компаниите около столицата и над 85% от компаниите в провинцията.

За бързо решение на забавянето в конкурентното и управленското предимство, както и за възстановяване на загубите, които определено вече някои производства имат, Братя Богданови предлагат поетапното внедряване на индивидуализирани AI-базирани решения, които много точно да надграждат силните страни и да оптимизират местата за подобрение в компаниите.

Техните решения предлагат за по-малко от година да вдигнат печалбата с между 20 и 65%, да спестят излишния труд и загуба на време на служители и работници с над 80% и да направят така, че компаниите да станат модерни на високо европейско ниво.

При въвеждане на общото оперативно съзнание - най-комплексната форма на AI управление, която подпомага мениджърите и свързва всички процеси в компанията, още в рамките на два месеца могат да бъдат отчетени видими и измерими резултати. Очаква се в рамките на година производителността да се повиши с между 10 и 30%, времето за изпълнение на поръчките да се съкрати с между 10 и 40%, а производствените престои да намалеят с 30-60%. Разходът на суровини и материали може да бъде оптимизиран с 3-15%, технологичният брак и производствените загуби - намалени с 2-10%, а използването на машините и оборудването - подобрено с над 8%. Складовите наличности могат да бъдат оптимизирани с над 35%, точността на производственото планиране и прогнозиране - повишена с 45%, а закъсненията при доставките - намалени с 3-9%. Очаква се също административното натоварване да спадне с над 40%, човешките грешки - с над 50%, времето за изготвяне на справки и анализи - със 90%, а скоростта на вземане на управленски решения да се увеличи с поне 20%. В резултат компанията може да постигне ръст на оперативната ефективност с 3-15%, намаление на общите оперативни разходи с 5-10% и увеличение на печалбата с 5-25%.