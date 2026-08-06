Новини
Бизнес »
Всеки 3 от 4 компании от българското производство губят напразно огромни средства и ресурс поради страх или неразбиране на AI

Всеки 3 от 4 компании от българското производство губят напразно огромни средства и ресурс поради страх или неразбиране на AI

6 Август, 2026 17:55 2 271 10

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • средства-
  • ресурси-
  • производство-
  • пазарен дял

Светът се развива с все по-голяма скорост към автоматизиране на процесите със софтуери на високо ниво във всяка една сфера

Всеки 3 от 4 компании от българското производство губят напразно огромни средства и ресурс поради страх или неразбиране на AI - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Остарелите навици и начин на управление на българското производство, могат да доведат до допълнителна загуба на средства и ресурс, както да попречат на така важния износ извън страната.

82% от българското производство има остарели методи на управление, контрол и проследяване, което само след още 2 години в ерата на изкуствения интелект, може да доведе до над 60% загуба на пазарен дял. Това установи проучване на българския стартъп AI AT BUSINESS, който пръв в света въведе оперативно съзнание, AI мениджърски мозък, който до момента успя да оптимизира дейността на над 20 компании в сферата на производството, индустрията, фармацията и транспорта.

Братята Богой и Никола Богданови, които стоят зад проекта, направиха специална обиколка на българските производства в цялата страна и установиха , че въпреки високото ниво на оборудване, компаниите масово разчитат на морално остарели и неработещи софтуерни системи, които много повече пречат, отколкото да спомагат бизнесът да върви напред. За разлика от подобни компании в страни като Румъния, Полша и целия Европейски съюз, българската производствена индустрия, в по-голямата си част, се намира 3 етапа назад, защото през годините масово дигитализацията е била неглижирана, твърде скъпа или непрофесионално направена.

Всеки 3 от 4 компании от българското производство губят напразно огромни средства и ресурс поради страх или неразбиране на AI

Светът се развива с все по-голяма скорост към автоматизиране на процесите със софтуери на високо ниво във всяка една сфера, а производствата по света вече главно разчитат на това, заради спешните задачи, огромното количество продукция и кратки срокове. Ето защо, само до 2 години, за всяко производство ще бъде необходимо да притежава модерни AI-базирани ERP, CRM, производствени, складови, планиращи, аналитични и търговски системи.

Освен това, според проучванията на Братя Богданови, поради динамичното еволюиране на AI, конкуренцията играе решаваща роля за успеха на едно производство с 45% повече, в сравнение с 2025 г. Това засяга особено износа, който ще бъде невъзможен, ако не се постигне нужната ефективност с помощта на AI.

В България на най-ниско ниво на технологично развитие и с най-голям хаос в управлението и контрола са над 70% от компаниите около столицата и над 85% от компаниите в провинцията.

За бързо решение на забавянето в конкурентното и управленското предимство, както и за възстановяване на загубите, които определено вече някои производства имат, Братя Богданови предлагат поетапното внедряване на индивидуализирани AI-базирани решения, които много точно да надграждат силните страни и да оптимизират местата за подобрение в компаниите.

Техните решения предлагат за по-малко от година да вдигнат печалбата с между 20 и 65%, да спестят излишния труд и загуба на време на служители и работници с над 80% и да направят така, че компаниите да станат модерни на високо европейско ниво.

При въвеждане на общото оперативно съзнание - най-комплексната форма на AI управление, която подпомага мениджърите и свързва всички процеси в компанията, още в рамките на два месеца могат да бъдат отчетени видими и измерими резултати. Очаква се в рамките на година производителността да се повиши с между 10 и 30%, времето за изпълнение на поръчките да се съкрати с между 10 и 40%, а производствените престои да намалеят с 30-60%. Разходът на суровини и материали може да бъде оптимизиран с 3-15%, технологичният брак и производствените загуби - намалени с 2-10%, а използването на машините и оборудването - подобрено с над 8%. Складовите наличности могат да бъдат оптимизирани с над 35%, точността на производственото планиране и прогнозиране - повишена с 45%, а закъсненията при доставките - намалени с 3-9%. Очаква се също административното натоварване да спадне с над 40%, човешките грешки - с над 50%, времето за изготвяне на справки и анализи - със 90%, а скоростта на вземане на управленски решения да се увеличи с поне 20%. В резултат компанията може да постигне ръст на оперативната ефективност с 3-15%, намаление на общите оперативни разходи с 5-10% и увеличение на печалбата с 5-25%.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Няма какво да му се разбира на ИИ. Вече ви казаха, че ще ви вземе хляба, а и водата. Това му е предназначението.

    18:02 06.08.2026

  • 2 КНСБ

    10 0 Отговор
    А сега бъдете добри и обяснете от къде се губи ресурс и средства и ако не се губи кой ше ги усвои тея благинки? Защо ни мажете очите с негасена вар? Всички печалби отиват в олигарсите и обслужващите ги политици! На никой не му пука за този , който изработва благата!

    18:09 06.08.2026

  • 3 Ние вървим назад от години

    10 0 Отговор
    Когат пройзвеждахме електрокари, германците още не бяха чували за електрически коли, подобна ситуация с полупроводниците. Самсунг пройзвеждаше печки! Вече сме като пещерняците каквото ни внесат консумираме и най вече бананииии !

    Коментиран от #6

    18:13 06.08.2026

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Жълтопаветниците останаха без прехрана

    18:15 06.08.2026

  • 5 Тия двамката откриха топлота вода

    5 0 Отговор
    Толкова тиквена власт, толкова оборудване
    Сега какво чакат, всички да се юрнат те да ги оборудван
    Голям пазар си откриха , няма що

    18:18 06.08.2026

  • 6 Идете и вижте и кажете кой

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ние вървим назад от години":

    Изрина до основи електрокарния завод и кой построи на терена мол
    И кой строи наоколо високи жилищни сгради
    Кой ?

    Коментиран от #10

    18:21 06.08.2026

  • 7 шаа

    3 0 Отговор
    като се види снимката, веднага се разбира, че е правена с ИИ. това повдига въпроса какво друго в материала е от ИИ, щом водещата илюстрация е фалшификат?

    19:19 06.08.2026

  • 8 Пак реклами

    2 0 Отговор
    Акъл да даваш как другите да работят не е стартъп, да работят те, да изработят нещо.

    08:36 07.08.2026

  • 9 Боко НАНАЙ

    1 0 Отговор
    Какво е това понятие "българското производство"? Да не някакъв нов виц който не сме го чували още?

    15:51 07.08.2026

  • 10 ф%кинг

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Идете и вижте и кажете кой":

    Само там в цела България ли е така?

    15:52 07.08.2026