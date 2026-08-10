Ситуацията около Ормузския проток задържа цените на петрола непроменени

Цените на петрола останаха почти без промяна в началото на седмицата, след като първоначалният оптимизъм около възможното отваряне на Ормузкия проток беше охладен от позицията на Иран, че САЩ трябва да изпълнят редица условия, преди корабоплаването да бъде възстановено напълно.

Към 06:43 ч. по Гринуич фючърсите на сорта Brent се търгуваха около 83,54 USD за барел, почти без промяна, докато американският West Texas Intermediate поевтиня с 15 цента до 78,03 USD за барел.

През предходната седмица и двата основни петролни сорта загубиха над 7% от стойността си на фона на очакванията, че Иран и Оман са близо до споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Преди началото на войната през този маршрут преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Техеран обяви, че договореността с Оман е в „последен етап“, но същевременно настоя, че протокът няма да бъде напълно отворен, докато Вашингтон не изпълни допълнителни искания. Сред тях е и компенсация за американските удари срещу Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви също, че към момента няма преговори между Иран и САЩ и че Техеран няма да започне такива, докато Вашингтон според иранската страна нарушава временното споразумение, подписано през юни.

Допълнително напрежение на енергийния пазар създаде съобщението на подкрепяните от Иран хути, че са атакували рафинерията на Saudi Aramco в Джазан. Ударът идва само дни след като Саудитска Арабия подписа отбранителен пакт с Турция и Пакистан на фона на нарастващата нестабилност в региона.

Още един фактор за несигурност е ситуацията около корабоплаването на Обединените арабски емирства. Компанията ADNOC съобщи, че от началото на конфликта 15 нейни плавателни съда са били атакувани, докато са преминавали през Ормузкия проток.

Пазарните анализатори посочват, че всяко съществено придвижване към свободно и безопасно корабоплаване през протока може да окаже натиск за понижение върху цените на петрола. Обратно, провал на преговорите или нови прекъсвания на доставките биха върнали геополитическата премия в котировките и биха могли бързо да тласнат цените нагоре.