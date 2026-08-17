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Германските компании рязко свиват инвестициите си в САЩ
  Тема: Войната на митата

Германските компании рязко свиват инвестициите си в САЩ

17 Август, 2026 16:17 438 5

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  • мита

Достигнаха най-ниското си ниво от 2023 година досега

Германските компании рязко свиват инвестициите си в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германските компании са намалили драстично преките си инвестиции в САЩ през първата половина на 2026 г., като несигурността около митата и търговската политика на администрацията на Доналд Тръмп все по-силно охлажда плановете за нови проекти отвъд Атлантика.

Преките инвестиции на германски компании в САЩ са спаднали с почти две трети на годишна база до 4,3 млрд. EUR, или около 5 млрд. USD. Това е най-ниското ниво от 2023 г. насам, показват изчисления на Германския икономически институт IW, базирани на данни на германската централна банка. Спрямо първата половина на 2024 г. спадът достига близо 80%.

Според изследователя на IW Самина Султан тенденцията продължава понижението, което се наблюдава от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп през януари 2025 г. Основният фактор е несигурността около американската търговска политика и възможността за нови или по-високи мита върху вноса.

Контрастът с периода преди пандемията е значителен. През петте години преди COVID-19 германските компании са инвестирали средно по 15,8 млрд. EUR в САЩ само през първите шест месеца на годината – почти четири пъти повече от отчетеното през 2026 г.

Данните обаче не означават, че германският бизнес се оттегля от американския пазар. Анализът на инвестиционните потоци показва, че компаниите, които вече имат дейност в САЩ, продължават да реинвестират печалбите си. По-силното отстъпление се наблюдава при свежия собствен капитал и новите инвестиционни проекти.

„Компаниите, които вече са активни в САЩ, продължават да реинвестират печалбите си там“, посочва Султан. Според нея това е знак, че американският пазар остава привлекателен, но германските предприятия са много по-предпазливи при поемането на нови дългосрочни ангажименти.

Несигурността се засили след поредица от решения на Вашингтон за митническата политика. През май американската администрация повиши митата върху вносните европейски автомобили от 15% на 25%, което засегна директно германски производители като BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche.

По-детайлно проучване на Германската търговско-промишлена камара DIHK също показа, че германският бизнес остава резервиран към условията за търговия със САЩ. Близо 60% от анкетираните компании очакват отношенията с Вашингтон да им донесат по-високи разходи и административна тежест, а сред предприятията с директен бизнес в САЩ делът достига 74%.

Така САЩ продължават да бъдат ключов пазар за германските компании, но през 2026 г. новите инвестиционни решения все по-често се отлагат. Данните показват, че основният проблем вече не е липсата на интерес към американската икономика, а липсата на достатъчно предвидимост за бизнеса.


Германия
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  • 1 Псулер от бункерчето в Камчатка

    3 1 Отговор
    Дръжте се момчетата, малко остана и сме в Брюксел хаха

    Коментиран от #5

    16:20 17.08.2026

  • 2 са сети

    1 1 Отговор
    дойчо!

    16:25 17.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Хамерския да не ни бомбардира затова 🤣🤣🤣🤣🤣,че само Европа пропуска в днешно време да бомбардира ,даже вчера гърмял и срещу слънцето и луната

    16:46 17.08.2026

  • 4 Абе

    0 0 Отговор
    И едните и другите счлен немит да ги сочиш😀

    16:52 17.08.2026

  • 5 Псулер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Псулер от бункерчето в Камчатка":

    Дамиядеш чурчетоооо

    16:53 17.08.2026