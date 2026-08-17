Индия нае два дрона Sea Guardian от американска компания за флота си

Индия е наела два безпилотни летателни апарата MQ-9B Sea Guardian от американската компания General Atomics Aeronautical Systems за индийския флот за 30 месеца. Индийското министерство на отбраната обяви това.

„Министерството на отбраната е подписало договор с General Atomics Aeronautical Systems за наем на две безпилотни летателни системи MQ-9B Sea Guardian HALE (висока височина, дълга издръжливост) за индийския флот за период от 30 месеца“, отбеляза министерството.

Договорът е на стойност приблизително 19,43 милиарда рупии (203 млн. USD).

„MQ-9B Sea Guardian, оборудван с усъвършенствани системи, най-съвременни сензори и сложно оборудване за насочване, значително ще подобри възможностите на индийския флот за морска ситуационна осведоменост. Тези системи ще осигурят непрекъснато събиране на разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване в обширни морски райони, засилвайки способността на Индия да наблюдава и реагира на събитията в региона на Индийския океан“, заяви индийското министерство на отбраната.