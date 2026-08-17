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Индия нае два дрона Sea Guardian от американска компания за флота си

Индия нае два дрона Sea Guardian от американска компания за флота си

17 Август, 2026 15:37 546 3

  • дрон-
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  • армия

Договорът е на стойност приблизително 203 милиона долара

Индия нае два дрона Sea Guardian от американска компания за флота си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия е наела два безпилотни летателни апарата MQ-9B Sea Guardian от американската компания General Atomics Aeronautical Systems за индийския флот за 30 месеца. Индийското министерство на отбраната обяви това.

„Министерството на отбраната е подписало договор с General Atomics Aeronautical Systems за наем на две безпилотни летателни системи MQ-9B Sea Guardian HALE (висока височина, дълга издръжливост) за индийския флот за период от 30 месеца“, отбеляза министерството.

Договорът е на стойност приблизително 19,43 милиарда рупии (203 млн. USD).

„MQ-9B Sea Guardian, оборудван с усъвършенствани системи, най-съвременни сензори и сложно оборудване за насочване, значително ще подобри възможностите на индийския флот за морска ситуационна осведоменост. Тези системи ще осигурят непрекъснато събиране на разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване в обширни морски райони, засилвайки способността на Индия да наблюдава и реагира на събитията в региона на Индийския океан“, заяви индийското министерство на отбраната.


Индия
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  • 1 Тити

    0 0 Отговор
    Що не си купиха от фашистките боклуци???

    16:42 17.08.2026

  • 2 Мяза

    0 0 Отговор
    На вибратор с 4 батерии АА.
    Обаче симпатичен вибратор.

    16:43 17.08.2026

  • 3 И кво ?

    0 0 Отговор
    С тези два разузнаваъелни дрона Индия 80 ще се противопостави на Пакистан , съюзник на саудитите и натовска Турция ?.По-добре да наблегне на количество .

    16:54 17.08.2026