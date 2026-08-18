Ормуз остава ключов за износа на иракски петрол

Ирак ускорява плановете за изграждане и разширяване на петролопроводи през Турция и Сирия, но Ормузкият проток ще остане ключов маршрут за износа на страната през следващите години заради ограничения капацитет на алтернативната инфраструктура.

Преди регионалната криза Ирак е изнасял около 93 млн. барела петрол месечно през Ормузкия проток. През април обемът е спаднал до около 10 млн. барела.

Багдад работи по проект за нов петролопровод през Сирия до средиземноморското пристанище Банияс. Стойността на проекта се оценява на най-малко 15 млрд. долара, а изграждането му може да отнеме около четири години. Предвижда се създаването на транспортен център край Хадита, който да свърже южните и северните нефтени находища на Ирак със сирийското крайбрежие.

Потенциалният капацитет на съоръжението се оценява на до 2 млн. барела дневно.

Възстановяването на стария петролопровод Киркук–Банияс не се разглежда като достатъчно решение, тъй като съществуващата инфраструктура е силно амортизирана и повредена. На практика това налага изграждането на ново трасе.

В техническите и финансовите проучвания участват компании, сред които Chevron, TI Capital и UCC Holding.

Ирак паралелно се стреми да увеличи износа през Турция. В началото на август Багдад и Анкара подписаха едногодишно споразумение за продължаване на използването на петролопровода Ирак–Турция, който достига до средиземноморското пристанище Джейхан.

Това остава единственият действащ сухопътен маршрут за износ на иракски петрол. Иракските власти планират постепенно да увеличат капацитета му, като целта е през системата да могат да бъдат транспортирани най-малко 750 000 барела дневно.

Дори при подобно увеличение обаче маршрутът няма да може да замени капацитета на южните терминали около Басра.

Зависимостта от Ормузкия проток остава особено важна за Ирак, тъй като основната част от петрола на страната се добива в южните находища и се изнася с танкери от терминалите в Персийския залив.

През март ограниченията в корабоплаването през Ормуз доведоха до намаляване на производството на Basra Oil Company от около 3,3 млн. до 900 000 барела дневно, след като международните компании изпитаха затруднения при осигуряването на танкери.

Проблемите с корабоплаването продължават и през август. На 17 август през протока са преминали само шест товарни кораба, като не е отчетено преминаване на много големи танкери за суров петрол.

Несигурността около маршрута кара част от купувачите да търсят доставки извън Ормуз. Търговското подразделение на TotalEnergies – Totsa, започна да предлага иракски суров петрол за доставка от точки извън протока.

Планираните маршрути през Турция и Сирия могат да намалят зависимостта на Ирак от Ормуз и да ограничат риска за петролния износ при бъдещи регионални кризи. В краткосрочен план обаче страната няма инфраструктурен капацитет, който да замени морския маршрут през протока.

По тази причина Ормуз ще остане основна транспортна артерия за иракския петрол, въпреки плановете на Багдад за диверсификация на износа.