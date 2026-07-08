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Американски компании продават редкоземни метали на Япония и Република Корея

Американски компании продават редкоземни метали на Япония и Република Корея

8 Юли, 2026 15:43 249 0

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Продуктите от редкоземни метали, произведени от MP Materials, Energy Fuels и Phoenix Tailings, се продават на компании в Азия

Американски компании продават редкоземни метали на Япония и Република Корея - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американски компании, получили милиарди долари държавна помощ от администрацията на САЩ, продават редкоземни метали на Япония и Република Корея, въпреки усилията на Белия дом да създаде собствена верига за доставки, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на източници.

Съобщава се, че продуктите от редкоземни метали, произведени от MP Materials, Energy Fuels и Phoenix Tailings, се продават на компании в Азия, където търсенето и мащабът на производство, особено за магнити, са много по-високи, отколкото в САЩ. Американското търсене в този сектор „все още не се е материализирало“, подчертават експертите.

Според главния изпълнителен директор на Phoenix Tailings Ник Майърс, японските клиенти са нетърпеливи да се сдобият с продуктите на компанията, предвид рязкото намаляване на износа на тези материали от Китай през 2026 г. Според него клиентите на стартъпа са „предимно в Република Корея и Япония“.

Phoenix Tailings, подкрепена от финансираната от ЦРУ фирма за рисков капитал IQT, увеличава производството, но все още не е основен производител и не разкрива данни за продажбите, съобщава изданието. Американските изпълнители в областта на отбраната трябва да действат много по-бързо, отбеляза Майърс. Засега той планира да продава продуктите външно, където „други компании плащат повече пари по-бързо“.

Energy Fuels, която получи 725 млн. USD целево държавно финансиране през юни, планира да увеличи производството на редкоземни елементи и също така се насочва към Азия. „Ще доставяме оксиди на Република Корея в близко бъдеще“, каза главният изпълнителен директор на компанията Рос Бапу.


САЩ
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