Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 19 август: Слънце и жега, на места ще прегърми

Времето днес, прогноза за сряда, 19 август: Слънце и жега, на места ще прегърми

19 Август, 2026 03:00 721 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Типично горещо лято с отслабващ вятър и условия за следобедни превалявания в отделни региони

Времето днес, прогноза за сряда, 19 август: Слънце и жега, на места ще прегърми - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и горещо време, съобщават дежурните синоптици.

След преминаването на хладния фронт и гръмотевичните бури в първата половина на седмицата, атмосферата бързо ще се стабилизира. Северозападният вятър, който в предходния ден беше силен, чувствително ще отслабне и до края на деня в повечето райони ще стихне напълно.

Температурите отново тръгват нагоре

Термометрите в страната ще отчетат високи летни стойности. Очакваните максимални температури ще бъдат предимно между 32° и 37°. В сутрешните часове времето ще бъде прохладно и приятно за разходки, като минималните стойности ще варират спрямо региона, но бързо ще се повишават още преди обяд.

Къде ще превали и прегърми?

Въпреки предимно слънчевия ден, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. По-значителни увеличения на облаците се очакват над следните райони:

  • Източните райони на България
  • Планинските масиви (особено Рило-Родопската област)

На отделни изолирани места в тези територии е възможно да превали краткотраен летен дъжд, придружен от слаби гръмотевици. Вероятността за масови или опасни явления обаче е минимална.

Времето по Черноморието и в планините

  • На морето: По българското крайбрежие денят ще започне с перфектни условия за плаж. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното Черноморие (около Варна) максималните температури ще достигнат около 29°–30°. Морската вода остава топла – между 24° и 25°.
  • В планините: Идеално време за туризъм в сутрешните часове. След обяд в масивите ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни превалявания, затова планинарите трябва да бъдат внимателни в късния следобед.

Прогноза за четвъртък

Тенденцията за затопляне ще продължи и в следващите дни. В четвъртък ни очаква още по-слънчево време, като вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен, а температурите ще продължат плавно да се повишават.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 1 Отговор
    Троловете f uck o f f!

    03:06 19.08.2026

  • 2 Име

    0 1 Отговор
    трлове продажни да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:52 19.08.2026

  • 3 Верно

    1 1 Отговор
    Утре е истинското Преображение - 20 Август, онова на 6 Август беше у сред лето !

    05:35 19.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове