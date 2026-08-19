Времето днес, прогноза за сряда, 19 август: Слънце и жега, на места ще прегърми

Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и горещо време, съобщават дежурните синоптици.

След преминаването на хладния фронт и гръмотевичните бури в първата половина на седмицата, атмосферата бързо ще се стабилизира. Северозападният вятър, който в предходния ден беше силен, чувствително ще отслабне и до края на деня в повечето райони ще стихне напълно.

Температурите отново тръгват нагоре

Термометрите в страната ще отчетат високи летни стойности. Очакваните максимални температури ще бъдат предимно между 32° и 37°. В сутрешните часове времето ще бъде прохладно и приятно за разходки, като минималните стойности ще варират спрямо региона, но бързо ще се повишават още преди обяд.

Къде ще превали и прегърми?

Въпреки предимно слънчевия ден, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. По-значителни увеличения на облаците се очакват над следните райони:

Източните райони на България

Планинските масиви (особено Рило-Родопската област)

На отделни изолирани места в тези територии е възможно да превали краткотраен летен дъжд, придружен от слаби гръмотевици. Вероятността за масови или опасни явления обаче е минимална.

Времето по Черноморието и в планините

На морето : По българското крайбрежие денят ще започне с перфектни условия за плаж. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното Черноморие (около Варна) максималните температури ще достигнат около 29°–30°. Морската вода остава топла – между 24° и 25°.

: По българското крайбрежие денят ще започне с перфектни условия за плаж. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по северното Черноморие (около Варна) максималните температури ще достигнат около 29°–30°. Морската вода остава топла – между 24° и 25°. В планините: Идеално време за туризъм в сутрешните часове. След обяд в масивите ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни превалявания, затова планинарите трябва да бъдат внимателни в късния следобед.

Прогноза за четвъртък

Тенденцията за затопляне ще продължи и в следващите дни. В четвъртък ни очаква още по-слънчево време, като вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен, а температурите ще продължат плавно да се повишават.