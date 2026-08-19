19 август 1903 г. Избухва Преображенското въстание в Одринско
Началото на въстаническите действия в Битолски окръг дава тласък на революционното движение и в Одринска Тракия. Съгласно с решениеята на Солунския конгрес за обявяване на масово въстание в Странджанския район е свикан конгресът на Петрова нива, който изработва план за действията и избира главен щаб в състав: Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов. На 6 (19 по стар стил, когато е било Преображение) август бойните действия започват, обявена е Странджанската република. Освободени са Царево, Ахтопол и други по-малки селища в Странджа, а турските части са изтласкани към Малко Търново и Лозенград.
В Битолски окръг стават между 2 август и 23 октомври 150 сражения, в които загиват 746 четници, в Солунско - 38 сражения и 109 убити четници, в Скопско - 15 сражения и 93 убити, а в Одрински революционен окръг 36 сражения, 56 убити четници и стотици мирни жители. На 12 септември 1903 година Генералния щаб на Битолския революционен окръг излиза с окръжно писмо за прекратяване на въстаническите действия и саморазпускане на щаба.
В Западна Тракия след проведения там родопски конгрес на ВМОРО въстаническите действия имат четнически характер. В началото на август 1903 година, четата на Пею Шишманов атакува митницата в Каракулас. По същото време четата на Марин Чолаков поставя динамит на жп линията между Гюмюрджина и Демирбейли, но взривът е обезвреден от властта.
На 18 август четата на Неделчо Килев, след като влакът е отминал, взривява жп линията Дедеагач-Гюмюрджина между селата Чобанкьой и Кьосемеджит и движението спряно за дълго време. Четата на Таню Николов и отделно от него тази на Коста Нунков минират същата и други жп линии, но взривовете не сполучват. След атентата на 18 август 1903 година, избухва Чобанкьойската афера.
Турските военни предприемат усилени претърсвания в близките български села, арестуваните са 33-ма души и са изпратени в Одрин на военен съд. Четирима са осъдени на смърт чрез обесване, а останалите на 15 години заточение. Мнозина дейци се спасяват с бягство в България.
Действията създават силно напрежение у турските власти и във всички по-големи селища са концентрирани допълнителни войсковите части. Така в Ксантийско-Ахъчелебийско-Дедеагачко е прикован около 10 000 души аскер, който не може да бъде хвърлен срещу останалите въстанали български области. С това на практика се изчерпват въстаническите действия.
Странджанската република, срещана още като Странджанска комуна е название на сформираното от въстаниците на Вътрешната македоно-одринска революционна организация управление в района между Малко Търново и Царево по време на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание през лятото на 1903 г.
Комуната просъществува малко повече от 20 дни на част от територията, владяна от въстаниците. Функционирането и организацията ѝ се обуславят от анархистичните възгледи на част от ръководството на Одринския революционен окръг и особено на Михаил Герджиков.
Новото обществено устройство, на което съществен белег е липсата на върховен султански или царски институт, участниците във въстанието окачествяват и назовават различно: Стоян Сталев Московът го нарича „Свободна република”, Лефтер Русинов Мечев и Димитър Христов Дичев — „Кратковременна република”, а Христо Силянов — „Малкотърновска комуна”.
„На 10 август по цялото продължение на Лозенградския санджак турско-българската граница вече не съществуваше — пише Силянов. — По цялата тази дължина княжеството граничеше не с Турция, а със завладяната от въстаниците турска територия, с новооснованата държавица, която ние кръстихме „Малкотърновска комуна.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 12343211
Добре би било да изчакат.
Коментиран от #16
03:21 19.08.2023
2 🔅🔆🔅
Коментиран от #5
03:35 19.08.2023
3 орвил
05:12 19.08.2023
4 Кочо
07:00 19.08.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Попето
Шайка пияндурници
Коментиран от #11
04:09 19.08.2025
8 Избухва
06:06 19.08.2025
9 Проредния
Коментиран от #10
06:14 19.08.2025
10 взели си
До коментар #9 от "Проредния":поредната порция мъшшко млеко
06:43 19.08.2025
11 оджата
До коментар #7 от "Попето":смучиш ли смучиш ли папаз
06:44 19.08.2025
12 Факт
07:13 19.08.2025
13 дядото
Коментиран от #18
07:20 19.08.2025
14 Име
07:25 19.08.2025
15 Анонимен
07:26 19.08.2025
16 Ще има и още
До коментар #1 от "12343211":Да, България едва избягва война с Османската империя по повод тези определено нежелани и в неподходящ момент случили се възстания за огромно разочарование на Сърбия, която пък обичайно за нея се надява да удари в гръб. Сръбските вестници по онова време пишат, че е дошъл момента България да получи болезнен урок, който да и "държи влага" поне 30 години напред.
Така че нека не обвиваме тогавашната българска политика спрямо възстанията.....
07:27 19.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 храна за червей
До коментар #13 от "дядото":кой измисли "македонците"
12:30 19.08.2025
19 Горски
03:18 19.08.2026