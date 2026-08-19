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19 август 1903 г. Избухва Преображенското въстание в Одринско

19 август 1903 г. Избухва Преображенското въстание в Одринско

19 Август, 2026 03:04 5 172 19

  • чета-
  • преображенско въстание-
  • вмро

Странджанската република, срещана още като Странджанска комуна е название на сформираното от въстаниците на Вътрешната македоно-одринска революционна организация управление в района между Малко Търново и Царево

19 август 1903 г. Избухва Преображенското въстание в Одринско - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

19 август 1903 г. Избухва Преображенското въстание в Одринско

Началото на въстаническите действия в Битолски окръг дава тласък на революционното движение и в Одринска Тракия. Съгласно с решениеята на Солунския конгрес за обявяване на масово въстание в Странджанския район е свикан конгресът на Петрова нива, който изработва план за действията и избира главен щаб в състав: Михаил Герджиков, Лазар Маджаров и Стамат Икономов. На 6 (19 по стар стил, когато е било Преображение) август бойните действия започват, обявена е Странджанската република. Освободени са Царево, Ахтопол и други по-малки селища в Странджа, а турските части са изтласкани към Малко Търново и Лозенград.

В Битолски окръг стават между 2 август и 23 октомври 150 сражения, в които загиват 746 четници, в Солунско - 38 сражения и 109 убити четници, в Скопско - 15 сражения и 93 убити, а в Одрински революционен окръг 36 сражения, 56 убити четници и стотици мирни жители. На 12 септември 1903 година Генералния щаб на Битолския революционен окръг излиза с окръжно писмо за прекратяване на въстаническите действия и саморазпускане на щаба.

В Западна Тракия след проведения там родопски конгрес на ВМОРО въстаническите действия имат четнически характер. В началото на август 1903 година, четата на Пею Шишманов атакува митницата в Каракулас. По същото време четата на Марин Чолаков поставя динамит на жп линията между Гюмюрджина и Демирбейли, но взривът е обезвреден от властта.

На 18 август четата на Неделчо Килев, след като влакът е отминал, взривява жп линията Дедеагач-Гюмюрджина между селата Чобанкьой и Кьосемеджит и движението спряно за дълго време. Четата на Таню Николов и отделно от него тази на Коста Нунков минират същата и други жп линии, но взривовете не сполучват. След атентата на 18 август 1903 година, избухва Чобанкьойската афера.

Турските военни предприемат усилени претърсвания в близките български села, арестуваните са 33-ма души и са изпратени в Одрин на военен съд. Четирима са осъдени на смърт чрез обесване, а останалите на 15 години заточение. Мнозина дейци се спасяват с бягство в България.

Действията създават силно напрежение у турските власти и във всички по-големи селища са концентрирани допълнителни войсковите части. Така в Ксантийско-Ахъчелебийско-Дедеагачко е прикован около 10 000 души аскер, който не може да бъде хвърлен срещу останалите въстанали български области. С това на практика се изчерпват въстаническите действия.

Странджанската република, срещана още като Странджанска комуна е название на сформираното от въстаниците на Вътрешната македоно-одринска революционна организация управление в района между Малко Търново и Царево по време на Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание през лятото на 1903 г.
Комуната просъществува малко повече от 20 дни на част от територията, владяна от въстаниците. Функционирането и организацията ѝ се обуславят от анархистичните възгледи на част от ръководството на Одринския революционен окръг и особено на Михаил Герджиков.

Новото обществено устройство, на което съществен белег е липсата на върховен султански или царски институт, участниците във въстанието окачествяват и назовават различно: Стоян Сталев Московът го нарича „Свободна република”, Лефтер Русинов Мечев и Димитър Христов Дичев — „Кратковременна република”, а Христо Силянов — „Малкотърновска комуна”.
„На 10 август по цялото продължение на Лозенградския санджак турско-българската граница вече не съществуваше — пише Силянов. — По цялата тази дължина княжеството граничеше не с Турция, а със завладяната от въстаниците турска територия, с новооснованата държавица, която ние кръстихме „Малкотърновска комуна.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 12343211

    6 6 Отговор
    ... неколко дни преди да поема гората бех извикан от тогавашния Бълг.арски Търговски агент в Битоля (Андрей Тошев), който ми прочете едно писмо от Външното Министерство в София, с което ни предупреждаваше, че по политически и военни съображения да не се надеваме на никаква помощ от България. Отговорих: – Това не е влизало в нашите сметки. Ний ще действуваме. Решението е взето. Добре беше само да бъде предотвратено Цончевото въстание през 1902 год. Това казвам на нашите неприятели, които казват, че въстанието било дирижирано от София. Това не е верно.8,, "
    Добре би било да изчакат.

    Коментиран от #16

    03:21 19.08.2023

  • 2 🔅🔆🔅

    13 8 Отговор
    Одрин е българския.

    Коментиран от #5

    03:35 19.08.2023

  • 3 орвил

    16 4 Отговор
    И кога между тези въстания изведнъж станаха македонци . Пред Гърция не са македонци , но пред България са антични македонци , защото коалицията на правителството са срам за България .

    05:12 19.08.2023

  • 4 Кочо

    10 12 Отговор
    Лоши времена са били! Тези безредици са началото на мутрите по южното Черноморие! Палили имоти, крали, убивали и дали повод на аскера да тормози хората!

    07:00 19.08.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Попето

    3 8 Отговор
    анархистичните възгледи на Михаил Герджиков са породени от Алкохолизъм

    Шайка пияндурници

    Коментиран от #11

    04:09 19.08.2025

  • 8 Избухва

    1 4 Отговор
    Нерде Одрин,нерде Битоля.....

    06:06 19.08.2025

  • 9 Проредния

    1 8 Отговор
    Незаконен Майдан и цветна революция платена от Сорос.

    Коментиран от #10

    06:14 19.08.2025

  • 10 взели си

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Проредния":

    поредната порция мъшшко млеко

    06:43 19.08.2025

  • 11 оджата

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Попето":

    смучиш ли смучиш ли папаз

    06:44 19.08.2025

  • 12 Факт

    2 1 Отговор
    Него все го влече мутренското!

    07:13 19.08.2025

  • 13 дядото

    5 2 Отговор
    ти да видиш,имали сме и българска история.заради уктрия,сащ,нато ес и пр. в последните години забравяте или подтискате нашето,българското.

    Коментиран от #18

    07:20 19.08.2025

  • 14 Име

    3 2 Отговор
    Котаракът Сириус. Странджанска приказка. Издателство Жанет45 - Манол Пейков.

    07:25 19.08.2025

  • 15 Анонимен

    3 3 Отговор
    Както сега Българските управници били заети с обогатяването!

    07:26 19.08.2025

  • 16 Ще има и още

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "12343211":

    Да, България едва избягва война с Османската империя по повод тези определено нежелани и в неподходящ момент случили се възстания за огромно разочарование на Сърбия, която пък обичайно за нея се надява да удари в гръб. Сръбските вестници по онова време пишат, че е дошъл момента България да получи болезнен урок, който да и "държи влага" поне 30 години напред.
    Така че нека не обвиваме тогавашната българска политика спрямо възстанията.....

    07:27 19.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 храна за червей

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "дядото":

    кой измисли "македонците"

    12:30 19.08.2025

  • 19 Горски

    7 0 Отговор
    И всичко това е благодарение на западните ни приятели които са против една голяма България и ни разпокъсват като баница. Поклон пред героите на Илинденско - Преображенското въстание!Великите сили дават тези територии на някой друг. А днес си имаме нова измислена нация "македонци". Пък България е обезлюдена. И което е най-лошото, всичките ни мили съседи участваха в този процес, както и всичките Велики сили от Запад. Така че понатрупаха доста тежка карма. Голяма грешка на дедите ни е вторачването в Македония, вместо в Южна Тракия и Беломорието. Без войната на Цар Освободител никакви въстания нямаше да ни освободят.

    03:18 19.08.2026

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